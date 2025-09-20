Napi horoszkóp szeptember 20.: a Skorpióknak változtatniuk kell bizonyos dolgokon a siker érdekében, a Halaknak több türelemre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Roppant fontosnak találod a sikert, melynek fokmérője az egzisztenciális jóllét, ennek megfelelően szinte mindent elvállalsz, amit felkínálnak, semmi más nem lebeg ugyanis a szemed előtt, csak a siker és a vele járó anyagi értelemben vett hozadék. Fontos persze a siker, fontos az, hogy a munkádnak legyen gyümölcse, mégse akarj mindenáron a szakadék szélén táncolni, igyekezz inkább a sok tennivaló mellett a pihenésre is időt szakítani. Nem biztos ugyanis, hogy érdemes egy-egy eredmény miatt feláldozni az mentális és fizikai jóllétedet. Még azelőtt szánj időt magadra és a feltöltődésre, mielőtt teljesen kimerülnél!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron szeretnél valakinek segíteni, aki nem látja a fától az erdőt, melynek nyomán roppant módon idegesít az, hogy az illető gyakorlatilag egyhelyben toporog. Semmiképp ne ronts ajtóstól a házba, kérdezd meg, hogy miben állhatsz a szolgálatára, illetve milyen módon tehetsz érte bármit is. Ugyanakkor érdemes óvatosan ajánlanod fel a segítségedet, csakis addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, a határaidat tehát ne lépd át egyetlen centiméterrel sem. Az illető így is értékelni fogja az érte folytatott küzdelmedet, nem szükséges az áldozati bárány szerepét magadra vállalnod. Maradj mindig ilyen segítőkész és az élet bőséggel megjutalmaz majd!

IKREK (május 21-június 21)

Bármennyire is próbálod, nem tudod megtalálni a közös nevezőt valakivel egy számodra kiemelten fontos helyzetben a hétvége folyamán, ennek okán roppant bosszús vagy, hiszen az illető értetlensége könnyen lehet majd a bukásotok okozója is. Igyekezz tehát az általad felállított logikai szálak mentén megértetni vele, miért olyan fontos neked, ha sikerül végigvinni egy ügyet. Ha semmiképp nem akarja megérteni a te álláspontodat, akkor inkább ne vesződj vele, fókuszálj a saját dolgodra, hiszen attól nem fogsz előrébb jutni, hogy feleslegesen futod a köröket.

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napján egy bizonyos helyzetben túl sokan próbálnak befolyásolni úgy, hogy egyszerűen nem hagynak szóhoz jutni, így azonban nem tudod ismertetni a saját álláspontodat. Értékeld és fogadd köszönettel a jó tanácsokat, ugyanakkor igyekezz meghúzni a határvonalat mindenkivel szemben, aki megpróbál rád telepedni. A legkevésbé sincs neked ugyanis szükséged arra, hogy valaki mindenáron szorongassa a kezedet, tudsz te egyedül is gondolkodni és döntést hozni. Értesd meg mindenkivel, hogy hálás vagy a sok-sok tanácsért, de értelmes felnőtt ember vagy, aki nem szorul mások oltalmára!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon igyekszel a maximumot kihozni magadból, általában véve mindenben a tökéletesre törekszel, melyből nem is vagy hajlandó lejjebb adni. Ne engedd azonban, hogy a maximalizmusod a saját életed és kapcsolataid rovására menjen, időnként engedni kell a huszonegyből és hagyni, hogy az élet alakítson bizonyos helyzeteket. Bármennyire is igyekszel ugyanis, nem mindig fogod tudni a saját szád íze szerint befolyásolni a történéseket. Tegyél meg minden tőled telhetőt és nyugtasd meg a lelekiismeretedet, hogy rajtad mostantól semmi sem múlik, ugyanakkor ne akarj mindent egyszerre, próbáld inkább a fokozatosság elvét betartani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Próbálsz egy számodra kényelmetlen helyzetből kihátrálni a hétvége első napján, ehhez azonban meg kell hoznod egy igen nehéz döntést, amelyet kényelmetlensége okán a végsőkig igyekszel halogatni. Ugyanakkor minél tovább próbálod elodázni a dolgot, annál fájdalmasabb lesz megtenni azokat a lépéseket, amelyek most még félelemmel töltenek el. Rázd le magadról ezt a bizonytalanságot, állj a sarkadra és tedd meg azt, amit meg kell tenned. Hidd el, utána sokkal nyugodtabb leszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Azt hitted, előbb végzel azokkal a munkafolyamatokkal, amelyeken régóta dolgozol már, ennek megfelelően elég fáradt vagy, hétvégére pedig abszolút nincs türelmed ahhoz, hogy tovább küzdj. Igazad is van, add meg magadnak ezt a két napot, hogy feltöltekezz és pihenj, semmiképp ne add azonban fel, hisz nem tudhatod, hogy nem egy lépéssel a célvonal előtt roskadsz-e össze, avagy valóban messzebb vagy-e még. Amennyiben röviddel a cél előtt fordítasz hátat, abban az esetben jó eséllyel lelkiismeret-furdalás fog gyötörni, hogy mi lett volna, ha tovább mész. Épp ezért igyekezz nem feladni most, próbálj valahonnan erőt és motivációt meríteni, ne hagyd, hogy a pillanatnyi fáradtságod legyen rossz tanácsadód!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége első napján arra kell rájönnöd, hogy a saját fejlődésed érdekében időnként változtatnod kell bizonyos dolgokon ahhoz, hogy előbbre tudj lépni. Ne ragaszkodj görcsösen azokhoz a tényezőkhöz, amik csak hátráltatnak vagy visszahúznak. Merj új dolgokat kipróbálni, új dolgokba belevágni, meglátod, rengeteg új élményt tartogatnak számodra. Csupán csak arra van szükség, hogy bezárd azokat az ajtókat, amelyek mögött már nincs számodra semmi érdekes és izgalmas, egyúttal pedig kinyisd azokat az újakat, amelyek sok-sok új lehetőséget ígérnek. Ne feledd: aki mer, az nyer!

NYILAS (november 23-december 21)

Ismeretlen vizekre evezel a hétvége első napján és ugyan tapasztalt hajósnak tartod magad, mégsem biztos, hogy ezúttal sikerül átevezned a túlpartra anélkül, hogy ne esnél a vízbe. Nem árt ezúttal magaddal vinni valakit, akivel segíteni tudjátok egymást a raftingon, mert egyedül vízre szállni nem mindig életbiztosítás. Csak keresned kell azt az embert, akire rábíznád magad, akivel sikerült már kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami 100 %-os biztonsággal működik még a nehezebb időkben is. Óvatosan vállalj kockázatokat, hisz a siker korántsem garantált!

BAK (december 22-január 20)

A környezeted nem támogatja az elképzeléseidet egy bizonyos projekt kapcsán, ennek okán nem is nagyon tudnak veled együttműködve a segítségedre lenni. Amennyiben azonban jó ügyet szolgálsz és biztos vagy a dolgodban, abban az esetben hagyd hátra a hitetleneket és járd a saját utadat. Nem kell ugyanis folyton másokba kapaszkodva menetelned, amennyiben ugyanis hiszel magadban és a képességeidben, abban az esetben meg fogsz tudni bírkózni a nehezével, a többiek pedig csak ámulnak majd, hogy milyen sokra vitted. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben megváltozott benned valami egy bizonyos szituáció kapcsán, ennek okán szíved szerint kilépnél belőle és örökre magad mögött hagynád. Mielőtt azonban meggondolatlan döntést hoznál, gondolkodj racionálisan és vizsgálj meg minden apró részletet. Csak azután cselekedj, ha mindent a legaprólékosabban átgondoltál, ne hamarkodd el, hiszen a te döntésed mások életére is befolyással lehet. Amennyiben hirtelen felindulásból teszel meg valamit, abban az esetben később nagyon megbánhatod, ám akkor már elképzelhető, hogy késő lesz visszacsinálni mindent!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége folyamán nagyon szeretnéd, ha a dolgok felgyorsulnának és végre minden folyamatban lévő ügyednek a végére érhetnél, ez azonban egyenlőre várat magára. Mivel jelen pillanatban nem tudod befolyásolni az eseményeket, így nem is érdemes felesleges köröket futnod ebben az ügyben, minden halad majd a maga medrében. Attól, mert fel-alá futkározol, csak jobban elfáradsz, de érdemi előrelépes nem fog történni. Te csak csinálj mindent úgy, mint eddig, ne siettesd a dolgokat, hidd el, ha nem görcsölsz, akkor előbb a végére jutsz mindennek, mint gondolnád!