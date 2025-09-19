Napi horoszkóp szeptember 19.: a Kosok számukra megdöbbentő véleménnyel találkoznak, az Ikrek végre fellélegezhetnek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 19.

KOS (március 21-április 20)

Noha az őszinteség híve vagy, mivel te, magad is nyíltan vállalod a mondanivalódat vagy az érzéseidet mások előtt, amit fordítva is elvársz, ma mégis rosszul érint az, hogy valaki gyakorlatilag kérdezés nélkül az arcodba vágja a véleményét. Noha lehet igazságtartalma az illető által elmondottaknak, egy dolog azonban lényeges: nem mindegy, hogy milyen stílusban érkezik bárkitől az, amit mondani szeretne. Te ugyanis minden körülmények között arra törekszel, hogy a megfelelő módon és stílusban add elő. Nem is kell eltűrnöd, hogy bárki bárhogy beszéljen veled, állj ki magadért!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan dologgal kell a hét utolsó munkanapján megküzdened, amelyre egyáltalán nem számítottál. Mivel felkészületlenül ért, így hirtelen nem is tudod, hogyan kellene reagálnod. Szedd azonban össze minden gondolatodat, állj a sarkadra és talpraesetten oldd meg a feladatot. Meglátod, sikerülni fog, utólag visszatekintve pedig nem is látod majd olyan borzasztónak a dolgot, mint amilyennek elsőre tűnt. A hétvége további részét a pihenésre használd, hisz a jövő héten ismét topon kell lenned!

IKREK (május 21-június 21)

Végre kezdenek sínre kerülni a dolgaid, úgy érzed, most már nem kell futnod az eredmény után, érdemes volt kimatekozni a helyzetet, hisz nincs más hátra, minthogy learasd a babérokat. Légy azonban óvatos, nem mindenki fog őszintén veled örülni, mások ugyanis legalább annyit izzadnak a sikerért, mint te, neked viszont most nagyobb szerencséd volt. Igyekezz a kialakult helyzeti előnyöddel nem visszaélni, karold fel azokat, akik még csak most küzdik felfelé magukat a hegyen, adj nekik tanácsokat és hidd el, jó szándékod iszonyúan megdobja majd a népszerűségi indexedet is!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, olyasfajta bonyodalmat kell megoldanod a hét utolsó munkanapján, amely jócskán meghaladja a képességeidet, akárhány szempontból igyekszel ugyanis megközelíteni, nem jutsz egyről a kettőre. Mielőtt azonban elveszne a jelenleg meglévő lelkesedésed, érdemes ezen a ponton keresned egy olyasfajta segítő személyt, aki nem számít zöldfülűnek az ilyen és ehhez hasonló szituációkban. Bízd rá magad, hisz ebben a helyzetben nem nagyon van más választásod. Hallgass az illetőre és légy hálás neki, ha kivezet a bozótosból. Ne akarj mindenáron hősködni, engedd meg magadnak a hozzá nem értés képességét is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akadnak a közvetlen környezetedben olyan személyek, akik kifejezetten provokatívak, nem engednek másokat érvényesülni, minden mondatukban a számítást lehet kiolvasni, téged pedig érthető okoból kifolyólag rendkívülien irritálnak. Nem is kell barátkoznod velük vagy alkalmazkodni hozzájuk, a te értékrended ugyanis mérföldkövekkel távolabb áll attól, amit ők képviselnek. Igyekezz távol tartani magadtól az ilyen személyiségjegyekkel bíró embereket, hidd el, nekik önmagukkal is nehéz megbékélni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A környezeted rendkívül nagyvonalú, önzetlen emberként ismer, mindig is fontosak voltak számodra a hozzád legközelebb álló emberek, rendkívül szerencsésnek érzed magad, hisz minden körülmények között számíthatsz rájuk, gyakorlatilag egy kölcsönösen összetartó csapat vagytok. Épp ezért fontosnak tartod, hogy apró gesztusokkal kedveskedj nekik, amellyel kifejezheted azt, hogy mennyire fontosak számodra, ennek köszönhetően széles körben népszerű vagy, általában mindenki kedvel. Ügyelj azonban arra, hogy azért szeressenek, aki vagy, ne azért, amit adsz bárkinek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasfajta feladat előtt állsz a hét utolsó munkanapján, amelyhez minden tudásodra szükséged lesz, ám valamilyen oknál fogva nem érzed át a helyzet súlyát, szíved szerint egyszerűen hátradőlnél, feltennéd a lábaidat ės inkább a legújabb őszi outfiteket keresgélnéd a neten. Mivel azonban ez most nem az az időszak, amely a legalkalmasabb arra, hogy hátrahagyd a kötelezettségeidet, épp ezért érdemes megráznod magad és nekiveselkedni a feladatnak, hisz mielőbb szánod rá magad, annál előbb dőlhetsz majd hátra. Ne vesztegesd az idődet, a lehetőség ugyanis nem mindig lesz majd adott!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Azt gondolod, egyedül is meg tudsz birkózni a problémáiddal, nem akarsz senkit terhelni azzal a sok nehézséggel, ami a fejed felett viharfelhőként gyülekezik, ennek okán viszont kezdesz a megoldatlan gondokba belefulladni. Mielőtt azonban végleg feladnád a küzdelmet és engednéd, hogy a fejeden landoljon az egész, érdemes egyiket a másik után sorra venni és amit magadtól le tudsz zárni, annak mielőbb pontot tenni a végére, hisz minél több nyomasztó problémát gyűjtesz, annál nehezebb lesz kievickélni belőlük. Ne hagyd, hogy elrontsa a kedvedet az a sok gordiuszi csomó!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján igazán kétségbeejtő szituációba kerülsz, kezd ugyanis a kezeid közül kicsúszni egy számodra fontos ügy megoldása, épp ezért eszeveszetten rohangálsz körbe annak érdekében, hátha belebotlasz a megoldásba. Mielőtt azonban lecsapna a vihar, érdemes megállnod és higgadtan végiggondolnod, miként tudnád úgy abszolválni sikerrel a dolgot, hisz azt beláthatod, a kétségbeesés sok jót nem szült még. Ha szükségesnek látod, vonulj el a világ elől annak érdekében, hogy nyugodtan megtalálhasd a megoldást. Higgy magadban!

BAK (december 22-január 20)

Különösebb mérlegelés nélkül kezdesz bele mindenbe, gondolkodás nélkül elvállalsz bármit, amibe rendszerint azonnal fejest is ugrasz, ennek azonban gyakran meg is van a negatív eredménye. A sorozatos kudarcokat, a sikertelenséget nagyon nehezen fogadod el, nem akarsz beletörődni, ha egy hajód zátonyra fut, az utolsó leheletedig küzdesz, hátha menthető a helyzet. Mivel nem sok pozitív élményt adott az, ahogy hebrencs módon kezeled az ügyeidet, épp ezért itt az ideje annak, hogy egy fokkal tudatosabb gondolkodásra válts és úgy igyekezz érvényesülni, hogy a céljaidnak van alapja, tudsz mire építeni és aztán learatni a babérokat! Hidd el, képes vagy rá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában véve lételemed az, hogy mások kedvében járj, minden körülmények között arra törekszel, hogy akár a korlátaidat is túllépve megadd azt, amire a számodra fontos emberek vágynak, ezzel pedig akaratodon kívül is időnként kellemetlen helyzetbe sodródsz, hisz előfordul, hogy akár az erkölcsi, akár az anyagi határaidat is átléped. Mindez az önzetlenség rendkívül nemes jellemre vall, érdemes azonban meghúznod egy vonalat és csak addig takaróznod , amíg a paplanod ér. Ne feledd: mások fordított helyzetben nem biztos, hogy ekkora áldozatokat hoznának érted!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján nyakadon egy rakás el nem végzett feladat, a feletteseid pedig folyamatosan a fejedre koppintanak emiatt, ez pedig roppant kétségbeejtő számodra, hisz mégsem szeretnél bajba kerülni. Annak érdekében tehát, hogy ne uralkodhasson el a káosz körülötted, illetve a felelősségre vonást is megúszd, igyekezz összeszedned magad és ne kényszerszülte, tűzoltásként bevetett megoldásokkal pontot tenni mindennek a végére, sokkal inkább egy átgondolt folyamat mentén abszolváld a le nem zárt feladatokat. Hidd el, nagyobb sikereket érhetsz el így, mintha csak futnál, csőbe szorult fejjel előre!