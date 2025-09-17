Napi horoszkóp szeptember 17.: az Oroszlánok váratlan bonyodalmakkal szembesülnek, a Nyilasok nem mindennapi eseményre készülnek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Az utóbbi napokban valahogy egyszerre történt minden körülötted, emiatt a hét közepére kissé össze vagy zavarodva, úgy érzed, nem is nagyon tudod tartani a fonalat. Próbálj azonban mindennek ellenére elvonatkoztatni a kialakult helyzettől, tereld el a figyelmedet, hiszen ha görcsösen arra összpontosítasz, hogy mekkora kátyúban vagy, akkor még nagyobb lesz a lehetőséged arra, hogy hibát hibára halmozz. Hidd el, ha egy rövid időre félreteszed a téged gyötrő gondolatokat és mással foglalkozol, akkor később sokkal hatékonyabban fogsz tudni működni, ami a megoldást illeti!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy alakul egy bizonyos szituáció a hét közepén, hogy abszolút sarokba szorítva vagy kénytelen alkalmazkodni a kialakult helyzethez, ami persze érthető módon cseppet sincs ínyedre. Nem is kell csendben tűrnöd semmit, igyekezz hangot adni a véleményednek és ellenérzéseidnek, természetesen ügyelve a hangnemre és a stílusra. Semmiképp nem kell kötelezően azt csinálnod, amit veled egyenrangú emberek rád erőltetnek csak azért, mert benned látják azt a serpát, akire minden terhet rá lehet pakolni. Ne félj kiállni magadért, mielőtt berántanak a szakadékba, ahonnan aztán nem-igen lesz visszaút!

IKREK (május 21-június 21)

Amikor már azt hinnéd, nincs megoldás egy bizonyos helyzetre, akkor a hét közepén a legnagyobb szerencsédre egy váratlan fordulatnak köszönhetően mégis megjelenik a fény az alagút végén, ez pedig rendkívüli módon lázba hoz. Az elveszettnek hitt lendületed és akaraterőd ismét nem hagy cserben, ezek fognak most hozzásegíteni ahhoz, hogy mihamarabb pontot tegyél a jelenlegi ügy végére és végül nyugodtan dőlhess hátra. Kitartásból sikerült jelesre vizsgáznod, büszke lehetsz magadra, jöhet tehát a jól megérdemelt esti kikapcsolódást!

RÁK (június 22-július 22)

Mindent elkövettél annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat hozd ki egy bizonyos szituációból, ám a hét közepén döbbensz rá arra, hogy ez most mégsem úgy fog sikerülni, ahogyan az elején megálmodtad. Semmi, baj, ne csüggedj, időnként vannak olyan részletek, amelyekre nincs ráhatásod, ennek megfelelően arra sem, hogy a végeredmény milyen lesz. Lehet, hogy ez most nem pont úgy alakult, ahogyan tervezted, de ez hangsúlyozottan nem rajtad múlt, vond inkább le a megfelelő tanulságot annak érdkében, hogy legközelebb felhasználhasd a jelen helyzetben szerzett tapasztalataid!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egészen mostanáig azt gondoltad, hogy játszi könnyedséggel oldhatsz meg valamit, épp ezért nem is annyira vetted komolyan a dolgot, mint amennyire azt a helyzet megkívánta volna. A hét közepén azonban mégis rá kell jönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nem-igen tudod sikerrel abszolválni a feladatot. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért vedd az adást, szedd össze magad és menj végig azokon a pontokon, amelyek javításra szorulnak. Hidd el, a lelkiismereted is sokkal tisztább lesz ezután!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy bizonyos ügy, melytől nagyon sokat vártál, a hét közepén végül nem úgy alakul, ahogy remélted, te azonban nem igazán tudod kezelni a kudarcot, kétségbeesetten tehát egy utolsó utáni ötletért kapkodsz, amely megmenthet a bukástól. Így azonban csupán nevetség és szánalom tárgyává válhatsz, mely abszolút nem tesz jót a korábban pontról pontra felépített tekintélyednek. Fogadd el, hogy ez most a terveidhez képest másképp alakult, ne akarj mindenáron ragaszkodni ahhoz, hogy a semmiből valamit építs, engedd el a dolgot és haladj tovább az utadon. Keress új lehetőséget, próbáld ki a tudásodat más területeken is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepén kissé az az érzésed, hogy nincs nagyon ráhatásod a téged komolyan érintő eseményekre, valahogy kontrollálhatatlanul sodródsz az árral, nem nagyon tudsz mit kezdeni a kialakult helyzettel. Talán nem is baj, időnként szükséged van arra, hogy ne csak feketét vagy fehéret láss a dolgokban, hisz ez most egy kiváló alkalom arra is, hogy egy új helyzettel találkozz, hogy felfedezhesd azokat a lehetőségeket, amelyeket érdemes lesz megragadnod ahhoz, hogy viszonylag könnyen sikerre vihess bizonyos dolgokat!. Lazíts és élvezd az életet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kiemelkedő tehetséggel bírsz egy bizonyos dologban, ennek okán a környezeted nem győz gratulálni, miközben megdöbbenéssel vegyített elismeréssel bólogat. Téged ez roppant nagy büszkeséggel tölt el, egyúttal ösztönöz, hogy még nagyobb volumenű helyzetekben mutasd meg magad. Légy óvatos, el ne bízd azonban magad, hisz ha esetleg túlértékeled a képességeidet, akkor akár még csúfos kudarcot is vallhatsz. Maradj a talajon, hisz ha reálisan látod önmagad, abból baj nem lehet!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasmire készülsz a hét közepén, ami bizony nem mindennapos esemény, épp ezért mindent elkövetsz annak érdekében, hogy amennyiben eljön a nagy pillanat, abban az esetben minden a lehető legtökéletesebben sikerüljön. Rengeteg időt és energiát fektettél már bele, csakis ennek köszönheted tehát, hogy a dolgok úgy haladnak a maguk útján, ahogyan eltervezted. Épp ezért most kicsit lazíthatsz, más dolgokkal is foglalkozhatsz, hiszen úgy néz ki, nem fog romba dőlni a műved csak azért, mert egy pillanatra máshova figyelsz. Csak így tovább!

BAK (december 22-január 20)

Időnként hajlamos vagy abba a hibába esni, hogy túl görcsösen ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, nem tudsz elengedni olyan helyzeteket sem, amelyekből már tulajdonképp semmit nem lehet kihozni. Érdemes azonban megtanulnod lazábban venni az életet, azt, hogy nem kell olyasmibe kapaszkodnod, ami csak nehezíti az életedet és egyfajta terhet jelent számodra, hiszen ezek azok a dolgok visszahúznak és nem engednek továbblépni. Rázd le a láncaidat és inkább a jövőbe tekints, semmint a múltban leragadva, fél méterre lemaradva kullogj a többiek után!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Idejekorán érezted a zsebedben a sikert egy bizonyos projekt kapcsán, amiről azonban vajmi kevés tudással és információval rendelkeztél, ennek tanulságai várnak a hét közepén. A saját károdon ugyanis mára már te is tudod, hogy igen-igen korai volt előre inni a medve bőrére, hiszen semmi nem úgy történt végül, mint ahogyan azt korábban kigondoltad. Éppen e váratlan szituációk miatt érdemes mindig B-tervvel is rendelkezni, amit akkor veszel elő, amikor már végképp nem látod a megoldást semmire. Legközelebb ügyelj arra, hogy ne legyenek az átlagosnál zavarosabbak a látási viszonyok, hisz ezúttal ez volt az oka annak, hogy nem tudtál józanul gondolkodni. Ez most jó lecke volt, amit remélhetőleg hosszú időre megjegyeztél!

HALAK (február 20-március 20)

Annak ellenére, hogy teljesen jól, az ámtalad elvárt tempóban haladnak a folyamatban lévő ügyeid, mégis a hét közepén hirtelen a gázpedálra lépsz és eszeveszett tempóra kapcsolsz. A helyzetet csak tetézi az, hogy valaki segítő szándékkal szeretne figyelmeztetni az élesebb kanyarokra, te mégis egyfajta arroganciával utasítod vissza, amit az illető meglehetős értetlenséggel fogad, talán még meg is bántódik miatta. Nincs azonban semmi okod arra, hogy ennyire görcsösen kapkodj, lazíts és próbáld meg inkább élvezni azt, amit csinálsz, a legfontosabb pedig talán az, hogy nem érdemes megbántanod másokat a saját belső bizonytalanságod miatt!