Napi horoszkóp szeptember 12.: az Ikrek váratlan szituációba keverednek, a Szüzeket elkerüli a szerencse

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 12.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapja lehetővé tesz számodra egy kis én-időt, amely kifejezetten jól jön, nem gondoltad volna ugyanis, ennyi egy, az elmúlt napokban befejezett projekt ennyi energiát kivesz belőled. Szerencsére ma nem kell átúsznod a legmélyebb medencét, ennek köszönhetően végre magadra is koncentrálhatsz egy kicsit. Hidd el, kifejezetten jót fog tenni, ha fel tudsz töltődni, ezt azonban csak akkor érheted el, ha nem hagyod magad semmiféle, nagyobb volumenű dologra rávenni, így bárki bármivel rukkol elő, csak akkor vállald, ha kedved van hozzá, illetve hasznodra váliky Ne feledd, a pihenés alapvető emberi szükséglet!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapján családi körben kezdesz érzékeny témák boncolgatásába, amely másokat láthatóan rosszul érint, egyértelműen darázsfészek tehát, amelybe belenyúlsz. Mielőtt tehát konfliktusba kerülnél emiatt, igyekezz megfékezni a kíváncsiságodat és inkább más témákkal foglalkozz, amely nem ennyire füstszagú. Hidd el, jobban jársz, ha bizonyos topikokat messziről elkerülsz, mind a saját, mind pedig mások érdekében!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan az esetek túlnyomórészében kiszámítható dolgokban veszel részt, a hét utolsó munkanapján mégis olyasmibe keveredhetsz, amely mintegy szökőárként sodor magával, nem is igazán tudod követni, mi történik körülötted. Emiatt kissé frusztrált vagy, nem szereted ugyanis az ilyesfajta improvizatív szituációkat. Ám ha egy pillanatra belegondolsz és félreteszed a jelenleg érzett diszkomfort érzésedet, beláthatod, hogy mekkora képtelenség az, hogy minden egyes helyzet pontosan kiszámítható legyen, időnként egyszerűen elengedhetetlen az, hogy olyan kalandokba pottyanj, amelyek által tapasztaltabbá válhatsz. Lazíts, nem a világvége jött el, csupán csak egy kis izgalom borzolja a kedélyeidet!

RÁK (június 22-július 22)

Fontos kérdésben kell dűlőre jutnod a hét utolsó munkanapján, amelyben valaki mindenképp befolyásolni szeretne, kéretlenül mutat utat neked utat, ami csak még jobban összezavar. Mielőtt azonban teljesen bevinne a bozótosba, még azelőtt érdemes határozottan megállítanod és világosan megértetned vele, hogy ebben a helyzetben te vagy az, aki a végszót kimondja, méghozzá úgy, hogy senki nem befolyásol. Lehet, hogy nem lesz túl jóleső érzés a másik számára az, hogy félreállítod, neked azonban most nem erre kell fókuszálnod, sokkal inkább arra, hogy minden szempontot alaposan megvizsgálj, mielőtt A-t vagy B-t mondasz. Ha fontos vagy az illető számára, meg fog érteni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan ügyek megfejtésén morfondírozol egész idő alatt a hét utolsó munkanapján, amelyek valamilyen oknál fogva rendkívül fontosak számodra, ám ezek a gondolatok elterelik a figyelmedet a fontos, megoldásra váró feladatokról is. Épp ezért húzz meg egy határt és vedd előre a prioritási sorrendben azokat a teljesítendő ügyeket, amelyeknek mindenképp pontot kell tenned a végére, ellenkező esetben holnap számon kérhetik rajtad. Amennyiben sikerül mindent befejezned, egy aromás forró fürdőben relaxálva morfondírozhatsz tovább azokon a dolgokon, amelyek lefoglalják a figyelmed napközben!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján valahogy elkerül a szerencse, hisz érzésed szerint semmi nem úgy sikerül, ahogy azt eltervezted. Rendkívüli módon bosszant az, hogy nem megy semmi olajozottan, mégsem érdemes beleragadnod a bosszankodásba, inkább keress valakit, aki a segítségedre lehet és kihúzza a szekeredet a kátyúból. Biztos nem a mai nap az, amely átütő sikereket tartogat, de vigasztaljon a tudat, hogy nem minden nap ugyanilyen, így holnap új esélyekkel indulsz. Kikapcsolódásképp a nap végén bonts ki egy üveg bort és nézz meg egy izgalmas kalandfilmet, meglátod, jót tesz majd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A párod romantikus meglepetéssel kedveskedik neked a hét utolsó munkanapján, ez pedig különösen jól esik, hisz az utóbbi időben kissé az volt az érzésed, hogy a kapcsolatotok elég egyoldalú. Ezúttal azonban bebizonyította, hogy noha a nap minden percében nem ugrál körül, ettől még mindenkinél fontosabb vagy számára. Kiváló érzékkel időzített, te pedig hálás lehetsz a sorsnak, hogy boldog vagy egy olyan ember oldalán, aki törődik veled. Ez a nap nem is alakulhatna szebben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, felesleges köröket futsz egy bizonyos ügyben, amelynek se eleje, se vége, segítőd pedig nem nagyon akad. Ezen a ponton érdemes elgondolkodnod, vajon van-e oka annak, hogy mindenki más kihátrált és továbbállt, vajon megéri-e az a feleslegesnek tűnő idő és energiapazarlás, amit nagyüzemben csinálsz, vajon lesz-e bármi felmutatható eredmény a végén. Amennyiben ezekre a kérdésekre olyan választ kapsz, hogy nem érdemes tovább vesződnöd, abban az esetben határozd el magad és keress más kihívásokat, amelyekben több perspektíva van!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagy álmokat dédelgetsz egy ideje, jól tudod, mik a céljaid, ugyanakkor tisztában vagy azzal is, hogy egyelőre tudásban és tapasztalatban nem nőttél még fel a dologhoz. Roppant elismerésreméltó dolog az, ha tervezed a jövődet, ám az is elengedhetetlen, hogy belásd, ha valamiben tapsztalatlannak számítasz. Kérj segítséget, tanácsot olyan emberektől, akik jártak már előtted a hegyen, így objektív képpel rendelkeznek arról, hogy hol, s mennyire meredek a lejtő. Fogadd meg a tanácsaikat, hagyd, hogy ők adják át neked a tudásukat, hisz ez hozzásegíthet ahhoz, hogy végül megfelelő döntést hozz!

BAK (december 22-január 20)

Úgy tűnik, nem tudsz egyetérteni egyes családtagjaiddal egy bizonyos dolgot illetően a hét utolsó munkanapján, emiatt parázs vitába keveredsz és egyik pillanatról a másikra kezdenek közöttetek az indulatok elszabadulni. Mielőtt azonban a jelenlegi helyzet rányomná a bélyegét a viszonyotokra, előtte érdemes mérlegelned, hogy megéri-e valamiféle kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy ne fajuljanak tovább a dolgok. Ennek érdekében igyekezz tehát közös nevezőt találni és félretenni az indulatokat. Hidd el, sokkal nagyobb intelligenciára vall eltenni a kardot, mint felvenni támadó állást!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hatalmas felelősség terheli a válladat, amellyel nem-igen tudsz mit kezdeni, próbálod tehát ennek okán elodázni a felelősségvállalást, rettegsz ugyanis annak következményeitől. Mivel azonban egyszer túl kell esned rajta, jobb előbb, mint később, így nem nyújtod el a nehéz napokat. Zárd ki a külvilágot, ülj le magadban és gondold végig, hogyan tudsz úgy pontot tenni a dolog végére, hogy az a legkevésbé se fájjon senkinek. Létezik megoldás, csak végig kell zongoráznod pontról pontra. Logikusan és okosan gondolkodj, mindent figyelembe véve!

HALAK (február 20-március 20)

Mindenáron véghez szeretnél vinni valamit, ami tulajdonképp a lehető legbonyolultabb kategóriából való, épp ezért mások inkább lebeszélni szeretnének róla, mintsem bátorítani. Hogy ez maximalizmus vagy makacsság, azt döntsd el te, arra azonban érdemes ügyelned, hogy egy adott pontot ne lépj át, hisz a veszélyes helyzetek rosszul is végződhetnek. Használd a józan eszedet és csak addig menj, amíg a biztonságod viszonylag kiszámítható, azon túl -maximalizmus ide vagy oda- nem érdemes. Tudj időben megálljt parancsolni magadnak!