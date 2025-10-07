Divat
Napi horoszkóp október 7.: a Vízöntők feszültnek érzik magukat, a Halak új kalandra indulnak
Forrás: Unsplash by CharlVera
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 7.
KOS (március 21-április 20)
Túl magasra teszed a mércét magaddal szemben, emiatt folyamatos kudarcokba futsz bele, ami nagy csalódással tölt el. Annak érdekében azonban, hogy minden tekintetben fejlődni tudj, érdemes mérlegelned, hogy sikerélményeket akarsz-e elérni, amelyek a továbbiakban lendületet adnak, vagy ragaszkodsz a sok-sok megugorhatatlan akadályhoz, ám akkor számolnod kell azzal, hogy a sikerélmény, mint olyan, számodra ismeretlen fogalom marad. Amennyiben ki vagy éhezve a sikerre, nem érdemes felesleges vesszőfutást folytatnod, gondolkodj olyan perspektívában, amely hosszú távon elégedetté és boldoggá tehet!
BIKA (április 21-május 20)
Egy bizonyos helyzetben rendkívüli módon frusztrál valami, amivel nem tudsz egyelőre mit kezdeni. Mivel azonban idegesítőnek találod, beszélj róla valakivel, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, hogy mit is kellene kezdened a szituációval. Nem kell lemondanod a dologról és hátat fordítani neki, csak próbálj könnyíteni a helyzeten és vagy megoldani a frusztráló tényezőt, vagy fejben teljesen kizárni. Nem lehetetlen, csak ez most lehet, hogy kicsit bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!
IKREK (május 21-június 21)
Úgy érzed megrekedtél, nem nagyon van már benned motiváció a jelenlegi tevékenységedhez, úgy csinálsz minden, rád bízott tevékenységet, mintha a fogadat húzná valaki közben. Mivel azonban fiatal vagy még ahhoz, hogy végleg kiégj a motiválatlanság és a monotonitás miatt, épp ezért ülj le, gondold végig, mik a céljaid, illetve hogy mit is szeretnél hosszútávon elérni az életben. Amennyiben azt érzed, hogy a mostani helyzetből már kihoztál mindent, amit ki lehetett, abban az esetben ne félj váltani. A változást azonban neked kell akarnod, senki nem fogja helyetted kimondani a végső szót és más irányba indulni, neked kell egyedül meghoznod a döntést!
RÁK (június 22-július 22)
Úgy érzed, a hét második napján abszolút nem úgy haladnak a folyamatban lévő feladataid, mint ahogy az elején eltervezted, ennek okán borzasztóan frusztrált vagy. Bárhogy is próbálsz ugyanis egyik vagy másik projektnek pontot tenni a végére, valahogy mindig akad egy zavaró tényező, ami kizökkent a munkafolyamatból, ami meglehetősen frusztrál. Semmi baj, van az úgy néha, hogy döcögősebben megy a szekér, melyre egyetlen megoldás lehet az, ha megpróbálsz mindent kizárni, ami ebben a pillanatban nem enged koncentrálni, ellenkező esetben nem-igen fogsz tudni érdemben előtehaladni. Menni fog, csak összpontosítanod kell!
OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)
A hét második napján végre megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy lezárj valamit, ami nagyon régóta foglalkoztat már, szinte állandóan ez jár a fejedben. Igyekezz tehát összeszedni magad és arra összpontosítani, hogy ez lehet az a nap, amely megfelelő alkalmat kínál a lezárásra. Hidd el, amennyiben sikerült pontot tenned a dolog végére, abban az esetben sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni, hisz az álmatlan éjszakákért felelős probléma nem zavarja többé az életed. Nem érdemes sokáig rágódnod a dolgon, zárd le egyszer, s mindenkorra és lépj tovább, ha ugyanis beleragadsz a katyvaszba, akkor szinte soha nem lesz alkalmad arra, hogy új dolgok felé nyiss!
SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)
Általában az a típusú ember vagy, aki minden szituációban szeret a biztonsági zónán belül mozogni, illetve a kockázatok elkerülésével elérni bizonyos dolgokat. A hét második napján azonban mégis olyan helyzet adódik, amelyben egyszerűen nincs más választásod, mint kockára tenni mindent, hisz pontosan tudod, hogy másképp nem fogsz tudni nyerni sem. Az első pillanatban rendkívüli módon frusztrál a tudat, hogy benne van a pakliban a bukás esélye is, ám ha kihívásként tekintesz a helyzetre és egy kicsit más szemszögből nézel az egész ügyre, akkor még az is lehet, hogy megtalálod benne a motivációt, amely elfeledteti veled azt, hogy mekkora a tét. Attól, mert kockáztatsz, még nem lesz eleve elrendelve az eredmény. Minden csak rajtad és a hozzáállásodon múlik!
MÉRLEG (szeptember 24-október 23)
A hét második napja abszolút alkalmas arra, hogy mindent véglegesíts, megszabadulj a benned rejlő bizonytalanságtól és döntést hozz, hogy mégis merre szeretnél továbbmenni. Érdemes egy rövid időre egyedül maradnod annak érdekében, hogy mindent racionálisan végig tudj gondolni, hiszen hosszútávú elhatározásra kell jutnod, amit csak olyanformán lehet végiggondolni, ha a többiek békén hagynak. Hidd el, sokkal könnyebb leszel, ha bizonyos emberektől mihamarabb megszabadulsz, noha ebben a pillanatban még úgy tűnik, hogy óriási szükséged van rájuk. Egy próbát megér, rázd le a terhet magadról!
SKORPIÓ (október 24-november 22)
Valaki olyasfajta szívességet kér tőled a hét második napján, ami az értékrendeddel tökéletesen szemben áll, hirtelen nem is tudod, hogyan utasítsd vissza. Bár pontosan tisztában van vele mindenki, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, valaki túl sokat vár el, túl nagy áldozatot kell érte hoznod. Ne félj tehát nemet mondani abban az esetben, ha úgy érzed, hogy a hátrányodra válhat a dolog, illetve hosszútávon se félj nemet mondani, különben mindig mindenki ki fog használni, saját magad ellensége pedig mégsem lehetsz!
NYILAS (november 23-december 21)
Ugyan nem minden a terveid szerint alakul, mégsincs jelen esetben ellenvetésed, hisz pontosan tudod, hogy nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok előrehaladását. Persze, sokkal jobb a tervezhetőség és kiszámíthatóság, mégis valahogy egyszerűbb ebben a hajóban sodródni az eseményekkel, bízva abban, hogy az ár magával hozza majd a megoldást is. A pillanatnak élj, a jövő pedig majd alakul magától, ne mindig a matematikát és a valószínűségszámítást vedd alapul!
BAK (december 22-január 20)
Ihletet kapsz a hét második napján és szerencsére alkalmad is nyílik arra, hogy kibontakoztasd a kreativitásodat, érzed ugyanis, hogy valami olyasmi sülhet ki a dologból, amire még a környezeted is ámulattal fog nézni. Használd ki a lehetőséget, hisz ma minden eszköz adott arra, hogy megvalósítsd a tervedet, igyekezz azonban minél hamarabb nekifogni, mert lesznek, akik megpróbálnak utánozni és mindenáron elvenni tőled a sikert. Cselekedj gyorsan, legyél magabiztos és meglátod, mindenki csak a szavakat keresi majd, hogy kifejezze az elismerését!
VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)
Kissé feszültnek érzed magad a hét második napján, túl sok minden nyomja a lelked, emiatt kissé depresszív hangulat jellemez. Ne tartogass azonban ennyi nyomasztó dolgot magadban, tégy valamit, hiszen a problémák sajnos maguktól nem fognak megoldódni. Amennyiben elbizonytalanodnál, kérd ki olyan személyek tanácsát, akikben megbízol és tudod, hogy soha nem élnének vissza a bizalmaddal. Ne tarts attól, hogy másra bízod a gondjaidat, hisz ha beszélsz róluk, akkor talán hangosan kimondva kimondva közelebb jutsz a megoldáshoz is. Hidd el, az a bizonyos pohár félig tele van!
HALAK (február 20-március 20)
Ugyan nem vagy a hatalmas, életreszóló, helyenként veszélyes kalandok híve, nem is igazán érzed a jelenlegi helyzetben szükségességét annak, hogy mindenféleképp extrém, tőled nagyon távol álló dolgokba ugorj fejest, a hét második felében ennek ellenére olyan lehetőség kínálkozik, amiről ordít, hogy vétek lenne kihagynod. Noha félelem jócskán van benned, mégse hagyd, hogy ez eluralkodjon rajtad, tekints úgy az egészre, mint ami rengeteg élményt és tapasztalatot adhat és amiből a jövőben táplálkozni tudsz! Hajrá!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért
Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.