Napi horoszkóp október 7.: a Vízöntők feszültnek érzik magukat, a Halak új kalandra indulnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 7.

KOS (március 21-április 20)

Túl magasra teszed a mércét magaddal szemben, emiatt folyamatos kudarcokba futsz bele, ami nagy csalódással tölt el. Annak érdekében azonban, hogy minden tekintetben fejlődni tudj, érdemes mérlegelned, hogy sikerélményeket akarsz-e elérni, amelyek a továbbiakban lendületet adnak, vagy ragaszkodsz a sok-sok megugorhatatlan akadályhoz, ám akkor számolnod kell azzal, hogy a sikerélmény, mint olyan, számodra ismeretlen fogalom marad. Amennyiben ki vagy éhezve a sikerre, nem érdemes felesleges vesszőfutást folytatnod, gondolkodj olyan perspektívában, amely hosszú távon elégedetté és boldoggá tehet!

BIKA (április 21-május 20)

Egy bizonyos helyzetben rendkívüli módon frusztrál valami, amivel nem tudsz egyelőre mit kezdeni. Mivel azonban idegesítőnek találod, beszélj róla valakivel, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, hogy mit is kellene kezdened a szituációval. Nem kell lemondanod a dologról és hátat fordítani neki, csak próbálj könnyíteni a helyzeten és vagy megoldani a frusztráló tényezőt, vagy fejben teljesen kizárni. Nem lehetetlen, csak ez most lehet, hogy kicsit bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed megrekedtél, nem nagyon van már benned motiváció a jelenlegi tevékenységedhez, úgy csinálsz minden, rád bízott tevékenységet, mintha a fogadat húzná valaki közben. Mivel azonban fiatal vagy még ahhoz, hogy végleg kiégj a motiválatlanság és a monotonitás miatt, épp ezért ülj le, gondold végig, mik a céljaid, illetve hogy mit is szeretnél hosszútávon elérni az életben. Amennyiben azt érzed, hogy a mostani helyzetből már kihoztál mindent, amit ki lehetett, abban az esetben ne félj váltani. A változást azonban neked kell akarnod, senki nem fogja helyetted kimondani a végső szót és más irányba indulni, neked kell egyedül meghoznod a döntést!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, a hét második napján abszolút nem úgy haladnak a folyamatban lévő feladataid, mint ahogy az elején eltervezted, ennek okán borzasztóan frusztrált vagy. Bárhogy is próbálsz ugyanis egyik vagy másik projektnek pontot tenni a végére, valahogy mindig akad egy zavaró tényező, ami kizökkent a munkafolyamatból, ami meglehetősen frusztrál. Semmi baj, van az úgy néha, hogy döcögősebben megy a szekér, melyre egyetlen megoldás lehet az, ha megpróbálsz mindent kizárni, ami ebben a pillanatban nem enged koncentrálni, ellenkező esetben nem-igen fogsz tudni érdemben előtehaladni. Menni fog, csak összpontosítanod kell!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második napján végre megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy lezárj valamit, ami nagyon régóta foglalkoztat már, szinte állandóan ez jár a fejedben. Igyekezz tehát összeszedni magad és arra összpontosítani, hogy ez lehet az a nap, amely megfelelő alkalmat kínál a lezárásra. Hidd el, amennyiben sikerült pontot tenned a dolog végére, abban az esetben sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni, hisz az álmatlan éjszakákért felelős probléma nem zavarja többé az életed. Nem érdemes sokáig rágódnod a dolgon, zárd le egyszer, s mindenkorra és lépj tovább, ha ugyanis beleragadsz a katyvaszba, akkor szinte soha nem lesz alkalmad arra, hogy új dolgok felé nyiss!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában az a típusú ember vagy, aki minden szituációban szeret a biztonsági zónán belül mozogni, illetve a kockázatok elkerülésével elérni bizonyos dolgokat. A hét második napján azonban mégis olyan helyzet adódik, amelyben egyszerűen nincs más választásod, mint kockára tenni mindent, hisz pontosan tudod, hogy másképp nem fogsz tudni nyerni sem. Az első pillanatban rendkívüli módon frusztrál a tudat, hogy benne van a pakliban a bukás esélye is, ám ha kihívásként tekintesz a helyzetre és egy kicsit más szemszögből nézel az egész ügyre, akkor még az is lehet, hogy megtalálod benne a motivációt, amely elfeledteti veled azt, hogy mekkora a tét. Attól, mert kockáztatsz, még nem lesz eleve elrendelve az eredmény. Minden csak rajtad és a hozzáállásodon múlik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napja abszolút alkalmas arra, hogy mindent véglegesíts, megszabadulj a benned rejlő bizonytalanságtól és döntést hozz, hogy mégis merre szeretnél továbbmenni. Érdemes egy rövid időre egyedül maradnod annak érdekében, hogy mindent racionálisan végig tudj gondolni, hiszen hosszútávú elhatározásra kell jutnod, amit csak olyanformán lehet végiggondolni, ha a többiek békén hagynak. Hidd el, sokkal könnyebb leszel, ha bizonyos emberektől mihamarabb megszabadulsz, noha ebben a pillanatban még úgy tűnik, hogy óriási szükséged van rájuk. Egy próbát megér, rázd le a terhet magadról!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki olyasfajta szívességet kér tőled a hét második napján, ami az értékrendeddel tökéletesen szemben áll, hirtelen nem is tudod, hogyan utasítsd vissza. Bár pontosan tisztában van vele mindenki, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, valaki túl sokat vár el, túl nagy áldozatot kell érte hoznod. Ne félj tehát nemet mondani abban az esetben, ha úgy érzed, hogy a hátrányodra válhat a dolog, illetve hosszútávon se félj nemet mondani, különben mindig mindenki ki fog használni, saját magad ellensége pedig mégsem lehetsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Ugyan nem minden a terveid szerint alakul, mégsincs jelen esetben ellenvetésed, hisz pontosan tudod, hogy nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok előrehaladását. Persze, sokkal jobb a tervezhetőség és kiszámíthatóság, mégis valahogy egyszerűbb ebben a hajóban sodródni az eseményekkel, bízva abban, hogy az ár magával hozza majd a megoldást is. A pillanatnak élj, a jövő pedig majd alakul magától, ne mindig a matematikát és a valószínűségszámítást vedd alapul!

BAK (december 22-január 20)

Ihletet kapsz a hét második napján és szerencsére alkalmad is nyílik arra, hogy kibontakoztasd a kreativitásodat, érzed ugyanis, hogy valami olyasmi sülhet ki a dologból, amire még a környezeted is ámulattal fog nézni. Használd ki a lehetőséget, hisz ma minden eszköz adott arra, hogy megvalósítsd a tervedet, igyekezz azonban minél hamarabb nekifogni, mert lesznek, akik megpróbálnak utánozni és mindenáron elvenni tőled a sikert. Cselekedj gyorsan, legyél magabiztos és meglátod, mindenki csak a szavakat keresi majd, hogy kifejezze az elismerését!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé feszültnek érzed magad a hét második napján, túl sok minden nyomja a lelked, emiatt kissé depresszív hangulat jellemez. Ne tartogass azonban ennyi nyomasztó dolgot magadban, tégy valamit, hiszen a problémák sajnos maguktól nem fognak megoldódni. Amennyiben elbizonytalanodnál, kérd ki olyan személyek tanácsát, akikben megbízol és tudod, hogy soha nem élnének vissza a bizalmaddal. Ne tarts attól, hogy másra bízod a gondjaidat, hisz ha beszélsz róluk, akkor talán hangosan kimondva kimondva közelebb jutsz a megoldáshoz is. Hidd el, az a bizonyos pohár félig tele van!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan nem vagy a hatalmas, életreszóló, helyenként veszélyes kalandok híve, nem is igazán érzed a jelenlegi helyzetben szükségességét annak, hogy mindenféleképp extrém, tőled nagyon távol álló dolgokba ugorj fejest, a hét második felében ennek ellenére olyan lehetőség kínálkozik, amiről ordít, hogy vétek lenne kihagynod. Noha félelem jócskán van benned, mégse hagyd, hogy ez eluralkodjon rajtad, tekints úgy az egészre, mint ami rengeteg élményt és tapasztalatot adhat és amiből a jövőben táplálkozni tudsz! Hajrá!