Napi horoszkóp október 20.:a Bikáknak ismeretlen helyzetben kell boldogulniuk,a Mérlegek ki sem látnak a tennivalókból

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Egészen idáig fel sem tűnt ugyan, mégis akad valaki a környezetedben, aki titkon igyekszik az utadat egyengetni, gondosan ügyelve arra, hogy semmiben ne szendvedj hiányt, illetve nehogy hasra ess. Emberfeletti önzetlenségre vall az, ha valaki önmagát helyezve a sor leghátuljára, odaáll mások mögé és gyakorlatilag minden erejével azon dolgozik, hogy a környezete semmiben ne szenvedjen hiányt. Becsüld tehát meg az illető jelenlétét az életedben, hisz nem mindenki mondhatja el, hogy mindenféle hátsó szándék és személyes érdek nélkül valaki más kíméli meg a kudarcoktól. Ügyelj azonban arra is, hogy valamennyire megtartsd az önállóságodat, ne kényelmesedj el, hiszen nem szép dolog kihasználni bárki önzetlenségét!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetben találod magad a hét első napján, amely ismeretlen számodra, s nehezen kiszámítható következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem cselekszel határozottan. A kudarc elkerülése érdekében próbálj racionálisan gondolkodni, gyorsan mérd fel a probléma súlyosságát és mihamarabb lépj a tettek mezejére. Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint azt annak előtte hitted volna, csupán némi bátorságra és tenni akarásra van hozzá szükség. Gyakran sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napja megvilágosodást hozhat számodra, sikerül ugyanis rájönnöd bizonyos dolgokra, amelyekkel kapcsolatban eddig abszolút a sötétben tapogatóztál. Most tehát már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megoldd az egyenletet, amely eddig tele volt ismeretlenekkel, ennek köszönhetően pedig esélyt sem láttál arra, hogy valaha a végére érj a dolgaidnak. Ne tétovázz sokat, állj neki, mert most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Indulj, mielőtt ismét elbizonytalanodnál!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napjára semmiféle plusz programot nem érdemes szervezned, annyi feladatod van ugyanis, hogy azt sem tudod, hol áll a fejed. Annak érdekében tehát, hogy ne kerülj az őrület határára, mindenképp igyekezz rendet tenni a fejedben és pontról pontra végigmenni azokon a projekteken, amelyek jelenleg megkezdett állapotukban várják, hogy lezárásra kerüljenek. Szerencsére egyelőre határidőn belül vagy, nem kell tehát rohannod, egyébként sem az a cél, hogy mindenkit legyőzve diadalmaskodj, sokkal inkább arra törekedj, hogy minőségi eredményt adj ki a kezedből!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje tolsz magad előtt egy elég fajsúlyos döntést, ám miután egyre inkább szorít az idő, tudod, hogy lassan bizony mondanod kellene valamit. Mielőtt azonban végleges döntésre jutnál, sorakoztass fel magadban minden pro és kontra érvet, s jól gondold át, milyen lépésnek mi lehet a következménye. Amennyiben sikerül elhatároznod magad, ne bizonytalankodj tovább, merd vállalni a döntésedet és ha biztos vagy a dolgodban, akkor teljes mellszélességgel állj is ki mellette. Ne hagyd, hogy már az első pillanatban a bizonytalanság uralkodjon el rajtad, hiszen elég tapasztalt vagy ahhoz, nem véletlenül jutottál erre a konklúzióra, így nincs is okod szégyenkezni miatta!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy tűnik, a hét első napja csakis neked kedvez, abszolút úgy tűnik ugyanis, hogy lehetőséged adódik lezárni azt az ügyet, amely mára tulajdonképp egy lerágott csonttá vált, igazából egyfajta nyűg volt a nyakadon. Mivel rendegeteg áldozatot hoztál már azért, hogy pozitív eredménnyel gyere ki a dologból, épp ezért teljesen joggal várod a sikert a végén. A munka végeztével nyugodtan ünnepeld meg a barátaiddal azt, amit elértél, hívd át őket, bontsatok ki egy üveg bort és fesztelenül kapcsolódjatok ki. Holnap pedig új nap jön, amikor ismét fejest ugorhatsz a munkába, ma még azonban te vagy a figyelem középpontjában!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Annyi a hét első napjára ütemezett tennivalód, hogy azt sem tudod, melyikhez fogj hozzá először, nem állt még ugyanis össze a fejedben, hogy mi legyen a prioritási sorrend. Mielőtt azonban különösebb mérlegelés nélkül mindenbe belekapnál, előtte azért igyekezz úgy szervezni a feladatokat, hogy később ne omoljon a fejedre az egész sor. Próbálj úgy dolgozni, hogy felmutatható eredményt produkálhass, amellyel te is elégedett lehetsz és nem kell szégyenkezned miatta. Ne rémítsen meg a sok-sok tennivaló, képes leszel úrrá lenni a helyzeten, amennyiben logikusan tudsz gondolkodni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A kelleténél magabiztosabb vagy egy bizonyos projekt sikerével kapcsolatban, olyannyira, hogy mára teljesen elrugaszkodtál a valóságtól. Abszolút nincs B-terved, nem is tudod elképzelni, hogy bármi is közbeszólhatna és ez az, ami kissé megzavarja a látási viszonyokaz. Mielőtt tehát teljesen elszállnál, próbálj talajt fogni és gondolkodni, hiszen hosszútávon ez a hozzáállás semmi jóra nem vezet majd, s ha próbálod reálisan nézni a dolgokat, akkor talán látni fogod, hogy korántsem ennyire egyszerű a helyzet. Bőven lenne min változtatni, s fel kellene ismerned, hogy nem teljes a kép, amit kialakítottál magadban, arról már nem is beszélve, hogy bizony vannak, akik emiatt ferde szemmel néznek rád. Nem is ez azonban az igazán fontos tényező, ennél sokkal lényegesebb, hogy legalább saját magadat ne csapd be!

NYILAS (november 23-december 21)

A legnagyobb bosszúságodra más hibájából fakadóan kerülsz kellemetlen helyzetbe a hét első napján és ugyan abszolút nem kívántál részesévé válni az ügynek, most mégis a saját nevedet kell tisztára mosnod. Ne hagyd azonban, hogy pillanatnyi feldúlt lelki állapotod uralkodjon el rajtad, igyekezz hideg fejjel gondolkodva helyre tenni a dolgokat, diplomatikusan, kellő intelligenciával kezelve a helyzetet. Amennyiben ugyanis a hirtelen haragodra hallgatsz, abban az esetben úgy tűnhet a környezeted számára, hogy mégis vétkes vagy és csak a bizonyítványodat magyarázod. Hidd el, ha sikerül nyugodtan reagálnod, akkor sokkal hitelesebb lehetsz a többiek előtt!

BAK (december 22-január 20)

Szíved szerint gyorsítanál az eseményeken, úgy érzed ugyanis, hogy egy bizonyos ponton megrekedtél, épp ezért kissé nehezeden viseled a semmittevést. Ez azonban -lásd be-, nem megy egyik pillanatról a másikra, jelenleg például abszolút nem tudod befolyásolni azt, hogy mi fog történni, csupán a csak figyelemmel kísérheted a folyamat alakulását. Igyekezz motivációt találni, akard a sikert, járj nyitott szemmel és vedd észre az alkalmas pillanatot, amikor a gázpedálra léphetsz végre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szinte biztosra vettél ugyan valamit, a hét első napján azonban egy ballépés azt eredményezheti, hogy a szemed láttára dől dugába minden eddig befektetett energiád. Nehezedre esik elfogadni a tényt, hogy ezúttal kudarcot vallottál, azt ugyanis mindig nehezebb feldolgozni, mintha fürdenél a csillogásban. Ne csüggedj azonban, inkább gondold végig, hol hibázhattál és legközelebb mit kell majd másképp csinálnod ahhoz, hogy egy ütősebb taktikával úgy teljesíthess, ahogyan azt magadtól elvárod. Egyelőre még hiányzik belőled a kitartás és az akaraterő ahhoz, hogy gond nélkül a kisujjadból rázd ki a megoldást, ez azonban nem tart örökké, egyszer minden szempontól megérsz majd arra, hogy a csúcson lengesd a győzelmi zászlót!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan emberek próbálják befolyásolni kényük-kedvük szerint az életedet, akik tulajdonképp nem is állnak hozzád közel, ennek ellenére mégis úgy gondolják, hogy nyugodtan kontárkodhatnak bele a dolgaidba, mintegy rád erőltetve, hogy szerintük mit és hogyan csinálj. Emiatt egyáltalán nem érzed jól magad, hiszen ez a fajta elnyomottság az egész hangulatodra rányomja a bélyegét. Nem kell azonban tűrnöd, hogy mások mondják meg, mit tegyél, hiszen tökéletesen tudod a dolgodat, pontosan tisztában vagy a képességeiddel, ennek megfelelően nem is akarsz semmiféle világmegváltást eszközölni, csupán boldognak lenni. Épp ezért, mielőtt még a fejedre nőnének, tedd világossá a szóban forgó személyek számára, hogy ez a saját életed, senki nem szólhat tehát bele!