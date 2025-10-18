Napi horoszkóp október 18.: az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat, a Skoripók rátermettségüket bizonyíthatják

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 18.

KOS (március 21-április 20)

Jó ideje nagyon zavar egy bizonyos dolog valakivel kapcsolatban, és mivel őszinte embernek tartod magad, inkább kerülöd az illetőt, nehogy az arcod elárulja az érzéseidet. Ez azonban nem biztos, hogy hosszútávon sikerülhet, ezen kívül minél jobban elodázod, hogy a szemébe nézz és egyenesen megmondd a véleményedet, annál kínosabb lesz majd a vége. Jobb ezt gyorsan letisztázni, találni egy megfelelő alkalmat és leülni, megbeszélni a gondokat. Hidd el, könnyebb lesz utána neked is!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége folyamán szerencsére minden az előzetes terveid szerint alakul, úgy tűnik, semmiféle porszem nem kerül a gépezetbe, így olajazottan megy minden a maga útján. Noha kissé tartasz tőle, hogy a nagy örömködés és megnyugvás után jön majd feketeleves, most mégsem kell ettől félned. Úgy tökéletes minden, ahogy van, jelenleg vajmi kevés az esély tehát arra, hogy ez az idilli állapot egycsapásra megváltozzon. Légy magabiztos, ne hagyd, hogy a gondolataid és a félelmeid elbizonytalanítsanak, csak menj tovább az úton, amin elindultál. Meg ne állj most, amikor annyira érzed az ritmust!

IKREK (május 21-június 21)

A hétvége első napján pozitív meglepetés ér, méghozzá a hihetetlen kategóriából, igazán bele sem mersz gondolni abba, hogy vajon meddig tarthat az az idilli állapot, amely ma kezdetét veszi az életedben. Ne aggodalmaskodj azonban folyamatosan azon, hogy mi lesz, ha mégsem úgy sikerül minden, s mi lesz, ha a végén pórul jársz, hisz ebben az esetben nem marad arra kapacitásod, hogy élvezd a helyzetet. Ez a tündérmese bizony most van adásban, éld tehát meg a pillanatot és add át magad az érzéseidnek. Ha valami mégsem úgy sül el, ahogy reméled, azon majd ráérsz akkor bánkódni, ha bekövetkezik, de alapvetően ne ez mozgasson!

RÁK (június 22-július 22)

Egy bizonyos személlyel nem igazán jössz ki a közvetlen környezetedben, úgy érzed ugyanis, hogy hiába vagy vele nyílt, őszinte és érdeklődő, minden kísérleteddel falakba ütközöl. Igyekezz egy egy közös érdeklődési kört találni, próbáld máshonnan megközelíteni őt, hátha megérzi a jó szándékot a részedről. Ne add fel, előbb-utóbb csak sikerül áttörni a benne lévő gátakat és olyan kapcsolat alakulhat ki közöttetek, amely akár hosszútávra szólhat. Meglátod, ha egyszer sikerül rábírnod a barátkozásra, ő is feloldódik majd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl sok mindenbe kezdtél bele egyszerre, ennek köszönhetően túl sok mindennel kellene határidőre végezned, a hétvége első napján kezdenek azonban a fejed felett összecsapni a hullámok, s nem-igen látod a fényt az alagút végén. Mindennek ellenére mégse kezdj kapkodni, ülj le, dolgozz ki egy ütős és hatékony tervet, s annak megfelelően kezdd el rendezni a dolgokat. Meglátod, pillanatok alatt a végére érsz mindennek és még csak nagyobb erőfeszítésedbe sem fog kerülni. Látod? Ha gondolkodsz, minden sokkal egyszerűbb!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben kezdi átlépni a toleranciaküszöbödet a hétvége folyamán, te pedig érthető módon borzasztóan nehezen tudod megállni, hogy ne tedd szóvá azt, ami zavar. Irritál ugyanis az, hogy önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia és disztingválnia. Nem is érted, miért nyomul annyira, amikor te számos gesztussal próbálod jelezni neki, nálad hol a határ , melyet ő már jóval túllépett. Úgy látszik, nem ért a szép szóból és a diplomáciából, jobban teszed tehát, ha világosan értésére adod, hogy eddig és ne tovább. Ne hagyd magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki meglep valamivel a hétvége folyamán, mely elég váratlanul ér, abszolút nem számítottál rá, főleg nem a szóban forgó személytől. Épp ezért is esik talán különösen jól, nagyra értékeled a gesztust, annak ellenére, hogy az mások számára jelentéktelennek tűnhet. Légy hálás ezekért a pillanatokért és tanuld meg értékelni a kis dolgokat is, nem feltétlenül biztos ugyanis, hogy mindig a nagy, kézzelfogható ajándék az, ami valóban értékes és hasznos is. Szép kis nap ez a mai, nem igaz?

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége első napján úgy alakul a helyzet, hogy egy közösen elkezdett projektből a többiek kihátrálnak, túl nehéznek találják ugyanis, olyannyira, hogy gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra maradsz magadra. A kialakult helyzet ellenére azonban mégis örülsz, hiszen így senki nem szól bele a folyamatba, végre kibontakoztathatod a tehetségedet, nem kell másokat meggyőznöd arról, mi és miért tűnik logikus és hasznos lépésnek. Használd ki a megfelelő alkalmat, hiszen most egyedül bizonyíthatod mindenkinek, hogy miféle tehetség és kreativitás rejlik benned!

NYILAS (november 23-december 21)

Kicsit elveszettnek érzed magad egy bizonyos szituációban, nem alakul ugyanis a terveid szerint a folyamat, ennek következtében nem úgy látszik, hogy pozitív irányba mennének a dolgok. Semmi baj, ne csüggedj, minden jó valamire, semmi sem történik véletlenül, ezúttal például megtapasztaltad, hogy milyen előnyök és hátrányok vannak, le tudod tehát vonni a megfelelő konzekvenciát és továbbléphetsz olyan irányba, ami előrevisz és nem a szakadék felé vezet. Most már okosabb vagy, legközelebb sikerül, meglátod!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje vártad a mai napot, ezen a hétvégén ugyanis végre elérkezik a pillanat, amikor learathatod a babérokat egy olyan ügyben, amelyen hónapok óta dolgozol és amelyben rengeteg energiád fekszik már. Nem volt hiábavaló a sok-sok befektetett munka, megérte az alaposság, a kitartás, az emberfeletti teljesítmény, amibe mindez került. Mutasd meg másoknak is az eredményt, hívd fel a figyelmüket, hová lehet eljutni, ha valamit nagyon szeretne az ember. Vigyázz azonban, a büszkeséged ne csapjon át egyfajta nagyképű kérkedésbe, igyekezz szerényen kezelni a sikert. Csak így tovább, mindig maradj ilyen, ezzel a hozzáállással ugyanis még sokra viheted!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mielőtt ész nélkül, átgondolatlanul belevágnál valamibe, ülj le és gondold végig, mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a hiba lehetősége, hisz minél jobban benne vagy a sűrűjében, annál nagyobb az esély, hogy hatalmasat esel. És minél nagyobbat esel, annál komolyabb lesz a sérülés. Épp ezért mindent gondosan elő kell készítened, mielőtt belekezdesz, hiszen ha rossz döntést hozol, akkor bizony nagyobb eséllyel hibázhatsz, ami azt eredményezheti, hogy sokkal nagyobb munka lesz helyrehozni a dolgokat. Arról már nem is beszélve, hogy ráadásul nemcsak rád lenne hatással, hanem a környezetedre is, óvatosan bánj tehát a vakmerőséggel!

HALAK (február 20-március 20)

Minden, mára ütemezett feladatodat sikerül maradéktalanul megoldanod, ennek köszönhetően végre átadhatod magad a hétvégi pihenésnek. Éppen jókor köszöntött rád a hétvége, hiszen olyan feszített munkatempóval dolgoztál egész héten, hogy gyakorlatilag sokszor azt sem tudtad, hol lehet a feladatok vége. Ma tehát engedj meg magadnak egy kis kikapcsolódást, ereszd ki a fáradt gőzt, menj el bulizni vagy ha csendesebb közegre vágysz, akkor nézd meg a kedvenc színészed legújabb filmjét, ne sajnáld magadtól a finom falatokat sem. Kellemes feltöltődést!