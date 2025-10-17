Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 17.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján valaki, aki nem vállalja fel a hibáit, téged próbál bajba sodorni egy bizonyos helyzetben, csak azért, hogy ő elterelje magáról a figyelmet. Mielőtt azonban neked kellene mások előtt szégyenkezve magyarázkodnod, előtte mindenképp igyekezz tisztázni saját magadat, elsősorban az illetővel értesd meg, hogy nem ez a módja egy-egy kellemetlen helyzet elintézésének, sokkal jobban teszi tehát, ha a jövőben egyenes gerinccel próbál beleállni a kellemetlen helyzetekbe is, pontosan azért, hogy ne mások kerüljenek ilyen szituációba. Abszolút nem kell vállalnod helyette semmit sem, hisz teljesen kívülállóként sodortak bajba, épp ezért maradj olyan távolságban, amilyenben csak lehet!

BIKA (április 21-május 20)

Abszolút maximalista vagy, az utolsó lélegzetvételig küzdesz azért, amit megálmodsz magadnak, ebből egyenesen következik az, hogy nem nagyon tudsz megküzdeni a veszteség fogalmával. Mivel ez az, amit másoktól elvársz, épp ezért gyakran konfliktushelyzetbe kerülsz, hisz másoknak nem feltétlenül ugyanaz a különböző célkitűzésekhez történő hozzáállása, te azonban nagyon nehezen békélsz meg ezzel a ténnyel. Tanuld meg, hogy nem éri meg másokat magadra haragítanod csak azért, mert te másképp gondolkodsz. A világ ettől teljes, hogy te így, mások pedig úgy állnak hozzá bizonyos helyzetekhez. Hidd el, jobb a békesség, ennek érdekében azonban változtatnod kell az elvárásaidon és lejjebb helyezni a lécet másokkal szemben!

IKREK (május 21-június 21)

Magad sem tudod a miértjét, de valamiért iszonyúan feszült vagy a hét utolsó munkanapján, emiatt gyakorlatilag apró dolgok miatt is elpattan a cérnád. Mivel azonban abszolút nem szeretnéd a környezetedben élőkön leereszteni a fáradt olajat, épp ezért igyekezz megtalálni a feszültség forrását, hisz az, hogy egyrészt nem tudsz felszabadulni, másrészt esetleg lépten-nyomon megbántasz bárkit, aki szembejön, az semmi jót nem terem majd neked. Keress tehát valami olyan elfoglaltságot, ami a negatív energiák leadásával jár vagy egyszerűen zárkózz el a külvilágtól annak érdekében, hogy mihamarabb megtaláld a probléma forrását és meg is tudd oldani!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki kellemes meglepetést okoz neked a hét utolsó munkanapján, melyre abszolút nem számítottál, épp ezért is esik annyira jól, hogy nem is igen tudod hirtelen, miképp kellene reagálnod. Meglepődve tapasztalhatod ugyanis meg azt, hogy bizony a világ tele van olyan értékes emberekkel, akik nem feltétlenül kérkednek vele, mégis odaállnak mögéd, ha az Élet úgy hozza. Légy hálás az illetőnek elsősorban azért, hogy visszaadta az emberekbe vetett hitedet, illetve hogy szebbé varázsolta ezt az egyébként is gyönyörű, őszi pénteket számodra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szerencsés helyzetben vagy, hisz a hét utolsó munkanapján úgy tudod pakolgatni a táblán a bábuidat, hogy végre pozitívan és sikeresen tudsz kijönni belőle. Abszolút nem gondoltad volna, hogy a siker egy viszonylag nyugodt, eseménymentes útszakaszon mutatkozik majd meg, ez a váratlan fordulatot azonban most mégis az ellenkezőjét bizonyítja. Épp ezért érdemes mindig nyitott szemmel járnod, nem tudhatod ugyanis, hogy mikor jön egy váratlan fordulat, ami alkalmat ad az elsöprő győzelemre. Csak el ne bízd magad, hisz nem minden szituáció adja könnyen a sikert, ezért mindig észnél kell lenned, ha nem akarsz kudarcot vallani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján elérkezik a pillanat, hogy lezárj egy hosszú ideje húzódó ügyet, amely számtalan álmatlan éjszakát okozott már eddig is. Mostanra azonban egyrészt ideálissá váltak a körülmények, másfelől pedig gyűjtöttél annyi bátorságot, amennyi egy ekkora lélegzetvételű helyzet lezárásához szükséges, épp ezért egyetlen percig ne vesztegesd az idődet. Legközelebb igyekezz úgy alakítani az utadat, hogy ne egy végeláthatatlan bozótosban bolyongj, hisz ezzel csak az eredményt késlelteted. Mivel most sikerült pontot tenned a dolog végére, így érdemes hagynod magadnak egy szusszanásnyi időt arra, hogy feltöltekezz az előtted álló hétvégén!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valakinek ígéretet tettél arra, hogy segítesz neki és ezt maradéktalanul be is szeretnéd tartani, ám a hét utolsó munkanapján mégis hiba csúszik a számításaidba. Tarts ki azonban amellett, hogy ott állsz az illető mögött, keress más alternatívákat, hogy miképp tudnál segítő jobbot nyújtani anélkül, hogy mindketten szakadékba esnétek. Hidd el, van megoldás, csupán csak egy kicsit mélyebbre kell ásnod. Ne add fel csak azért, mert jelenleg zsákutcában vagy, az a fontos, hogy próbálkozol és nem fordítasz hátat annak, akinek megígérted, hogy ott állsz majd! Ilyenek az igaz, önzetlen emberek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, a hét utolsó munkanapja meghozza a lehetőséget arra, hogy véghez vigyél valamit, amihez annak idején nagy reményeket fűztél, mivel azonban nem járt különösebben nagyobb eredménnyel, épp ezért el is engedted a dolgot. Mivel viszont váratlanul mégis felcsillan egy kis részeredmény, így ismét reményt kapsz arra, hogy teljesítsd a dolgot. Ugyan a programot másképp tervezted, mégis érdemes ma minden mást háttérbe szorítanod és a kitűzött célodra koncentrálnod. Hidd el, hosszú távon megéri!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapjára rá kellett jönnöd, hogy túl nagy falat számodra az a feladat, amelyet teljesíteni próbálsz, borzasztóan kevés ugyanis a témával kapcsolatos tapasztalatod, te mégis kissé meggondolatlanul a fejedbe vetted, hogy mindenáron teljesíted. Mivel azonban még nem késő visszafordulni, épp ezért most megteheted, hogy intelligensen belátod, hogy ez a falat túl rágós neked és ehelyett más, a jelenlegi tudásodhoz mért, könnyebb célokat teljesítesz. Ne próbálj bizonyos kanyarokat levágni, hisz valamiért végig kell menned ezen az útvonalon ahhoz, hogy nagyobb volumenű dolgokat is a magadénak tudhass. Az a legfontosabb, hogy bízz saját magadban annyira, hogy elhidd, egyszer meg fogod tudni csinálni!

BAK (december 22-január 20)

Általánosságban véve a biztonsági játék híve vagy, kifejezetten kerülöd a kockázatos helyzeteket, nem is igen tudod, hogyan kell ilyesfajta hazárdjátékokat játszani. A hosszú távú boldogulás érdekében azonban el kell fogadnod, hogy bizony vannak olyan szituációk, amikor nincs más választásod, mint felelősségteljesen, vállalva a kockázatokat, két lábbal beleállni az egészbe, amennyiben az élet úgy kívánja. Tanuld meg ezeket a helyzeteket is bevállalni, hisz enélkül nem fogsz tudni előrébb lépni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján akaratod ellenére kell a munkatársaid előtt hangot adnod a véleményednek, mellyel mem mindenki ért egyet. Ennek okán kialakul egy igem heves vita, hiszen mindenki ragaszkodik a saját álláspontjához. Igyekezz a túlfűtött hangulat ellenére mégis valamiképp önuralmat gyakorolni, hisz nem azzal tudsz érvényt szeretni a mondanivalódnak, ha minél inkább emeled a hangodat. Bánj okosan a szavakkal. ugyanakkor ne is engedd magad elnyomni, hiszen most kell kiállnod az érdekeidért. Hidd el, sokkal kellemetlenebb, ha később kell magyarázkodnod csak azért, mert öszönből kívánkozott ki belőled valami. Hidd el, a békés út jóval célravezetőbb!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan nem így tervezted a hét utolsó munkanapját, mégis a legnagyobb bosszúságodra a vártnál jóval több időt kell eltöltened egy bizonyos feladattal. Egy pont világossá válik számodra, hogy valahol elszámítottad magad, épp ezért most tovább tart elérned a kitűtött célt, ami érthető módon meglehetősen frusztrál. Amennyiben azonban kicsit gondolkodsz, abban az esetben bosszankodás helyett rájöhetsz, hogy amennyiben tökéletes eredményt szeretnél felmutatni, abban az esetben sokkal jobban jársz, ha most rááldozod minden idődet és energiádat a feladatra, s nem azt várod, hogy talán magától megoldódik. Végy tehát egy nagy levegőt és veselkedj neki a dolognak!