Napi horoszkóp november 8.: a Bakoknak több türelemre van szükségük, a Vízöntők vaskos tapasztalattal gazdagodhatnak

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján a közeli hozzátartozóid közül valaki bajba kerül, te pedig lehetetlent nem ismerve rohansz az illető segítségére. Nemes dolog az, hogy kiállsz a számodra fontos emberekért, a józan ész használata azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy visszahúzd a szakadékból. Gondold tehát végig azt, hogy miként tudnál a leghatékonyabban segíteni, hisz egyelőre egyetlen fakarddal a kezedben rohannál le egy egész várost. Érdemes mindenképp segítséget toboroznod és olyasfajta mankót nyújtani, amellyel egyszer, s mindenkorra megoldhatod a problémát! Ne rohanj vakon a szakadéknak!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége első napján egy bizonyos helyzet kikényszeríti belőled, hogy mintegy gondolkodási idő helyett olyasfajta felelősségteljes döntést hozz meg, amelynek később számolnod kell a következményeivel. Mivel nem szeretnéd, ha a dologok negatív irányba mennének, igyekezz mindent mérlegelni és -bár az idő nagyon kevés- úgy kitenni a pontot a mondat végére, hogy közben nem remeg meg a kezed. Talán jobb is így, nem lehet mindig hosszú időn keresztül kotlani valami felett, hisz az élet közben elmegy melletted. Mérlegelj, dönts, lépj tovább. Ennyire egyszerű!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki jótékony gondoskodással óvja minden lépésedet, melynek köszönhetően gyakorlatilag egyetlen önálló lépést sem enged megtenni anélkül, hogy felülírná azt. Rendkívül kellemetlen számodra, hogy miként parancsolj megálljt anélkül, hogy megbántanád az illetőt, így azonban egyfajta béklyóban érzed magad. Amennyiben tehát meg szeretnéd őrizni a szuverenitásodat, abban az esetben őszintén el kell mondanod, hogy ugyan nagyra értékeled ezt a fajta törődést, ám a túlféltés megakadályoz abban, hogy viszonylag önálló életet élj. Ha valóban ennyire fontos vagy az illető számára, akkor meg fogja érteni a mondanivalódat, te pedig végre felszabadulhatsz!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki azért keres fel a hétvége folyamán, hogy segítséget kérjen tőled, mégpedig a kissé kellemetlen fajtából. Mivel azonban neked már az első pillanatban nagyon nincs ínyedre a dolog, épp ezért ne akard egy másodpercig sem áltatni az illetőt azzal, hogy szívesen állsz a rendelkezésére. Ne árulj zsákbamacskát, egyszerűen mondd, hogy ez nem a te szakterületed, mégpedig azelőtt, mielőtt az illető beleéli magát a dologba, hogy végre valaki kihúzza a slamasztikából. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz szinte senki nem vállalna el olyasmit, amely miatt ő, maga is bajba kerülhet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában a szabálykövetés híve vagy, még arra is kínosan ügyelsz, hogy a legapróbb részletekig megrágj egy dolgot annak érdekében, nehogy bajba kerülj miatta. Ennek köszönhetően a kockázatvállalás nem igazán a te profilod, jobb’ szeretsz a biztonsági zónában láthatatlanul ellavírozni. Mivel azonban titkon mégis vágysz az izgalomra, épp ezért érdemes kisebb kalandokra vállalkozni, nem kell rögtön az évszázad expedíciójára elindulni. Hidd el, az adrenalin az, ami előrébb tud lökni a rögösebb utakon. Legyél bevállalósabb a pozitív élmények érdekében!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, a jelenlegi helyzetben kiaknáztál minden lehetőséget, épp ezért másfelé vennéd az irányt, azt azonban beláthatod, hogy igen nagy kockázatot vállalsz. Mielőtt tehát fejest ugranál a Semmi közepébe, érdemes egy olyan személy tanácsát kérned, aki nálad több élettapasztalattal rendelkezik, megjárt egy, s más útvonalat, így hiteles véleménnyel szolgálhat. Hidd el, időnként jobban teszed, ha nem rontasz ajtóstól a házba, sokkal inkább végigzongorázod azt, hogy mit is vállalsz pontosan, hol vannak az akadályok és mit veszíthetsz. Nagyon nem mindegy!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Van valaki a környezetedben, aki olyannyira a kezedbe helyezi a sorsát, hogy azt gondolja, bármit tesz, bármilyen súlyú is a problémája, te leszel az a személy, aki biztosan elsimítja majd, aki mindent megold és mindentől megmenti őt. Téged azonban roppant módon zavar ez a fajta kihasználás, emiatt minden alkalommal elhatározod, hogy elengeded az illetőt és többet nem veszed a hátadra. Ám akárhányszor megjelenik, te mindig megsajnálod és kirántod a gödörből, majd azon rágódsz, hogy már megint nem tudtál nemet mondani. Érdemes tehát elgondolkodnod ezen, hisz ez mégiscsak egyfajta kizsákmányolás, amelynek te vagy az áldozata. Amennyiben nem szeretnéd a továbbiakban ezeket a terheket magaddal cipelni, mondj nemet. Lásd be, hogy a saját életedet nehezíted, ha olyen terhekkel élsz, amelyekből abszolút nem jut neked semmifajta pozitívum!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fontos döntést kell ma meghoznod a hétvége első napján, amelyet mindenképp ajánlott alaposan átrágnod, mielőtt állást foglalsz. A barátaid csábítanak ugyan egy közös programra munka után, amelyben szíved szerint részt is vennél, ám valahol ott duruzsol a bogár a füledben, hogy neked ma a józan eszedre kell hallgatnod. Amennyiben letudtál minden kötelező feladatot, abban az esetben fuss neki a dolognak, sorakoztass fel minden ellene- és mellette szóló érvet, majd mondd ki, amit már régen kikellett volna és zárd be ezt az ajtót. Csak előre nézz, hisz arra vannak a vissza nem térő lehetőségek!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, hiába kértél már többször is egy bizonyos személyt arra, hogy megtegyen neked valamit, azt érzed, hogy folyamatosan bujkál előled, mintegy menekülve a segítségnyújtás elől. A hétvége első napján eljött tehát az ideje annak, hogy olvass a sorok között és saját kezedbe vedd az ügyet, hisz rá kell jönnöd, hogy ez a bizonyos személy nem véletlenül fogócskázik veled hosszú ideje. Hidd el, ha a sarkadra állsz és elhiteted magaddal is, hogy képes vagy egyedül végigmenni a függőhídon, akkor nem lesz semmi probléma. Minden csak önbizalom kérdése!

BAK (december 22-január 20)

Kezdesz türelmetlenné válni egy bizonyos ügyben, egyszerűen unod azt, hogy tyúklépésben haladsz előre, épp ezért legszívesebben nagyobb lendületet vennél és ugranál egyet a célvonal felé. Mielőtt azonban elhamarkodott döntést hoznál, előtte érdemes mindenképp megvizsgálnod a dolgot kicsit alaposabban, vajon mi az oka annak, hogy gyakorlatilag egyhelyben vesztegelsz. Könnyen lehet, hogy megvan a miértje a lassabb tempónak, amelyet ha sürgetni próbálsz, visszájára fordulhat. Légy tehát türelmesebb, ne akard egyetlen nap alatt teljesíteni a távot, hidd el, fogod te még a győzelmet ünnepelni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem gondoltad volna, de a hétvége folyamán olyasfajta tapasztalattal gazdagodhatsz, amelyre abszolút nem voltál felkészülve. Hálás vagy azért, hogy az Élet jótékonyan próbál terelgetni az úton, ám ahhoz te is elengedhetetlenül szükséges vagy, hogy észleld a jeleket. A mai nap is azt bizonyítja, hogy érdemes nyitott szemmel járnod, hisz másképp nem megy a tapasztalatszerzés sem. Használd ki a kínálkozó alkalmat, tanulj, okulj, sajátíts el mindent, amivel sikeresebbé válhatsz!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napjára készítettél ugyan egy menetrendet, a valaki azonban fittyet hány az egészre és olyasmivel bíz meg, ami nem várhat. Elég érzékenyen érint a nyakadba zúdított feladatsor, ám be kell látnod, hogy bármennyire is tiltakozol, nincs választási lehetőséged, hisz nem egy eldöntendő kérdést tettek fel, hanem egy elvégzendő küldetést kaptál. Végy tehát egy nagy levegőt, hagyd hátra a bosszankodást és egy hatalmas lendülettel indulj neki a dolognak. Amennyiben elég hatékonyan dolgozol, abban az esetben még az is lehet, hogy olyan programokra jut időd, amelyekért egyetlen lukas garast sem adtál volna ilyen felelősségteljes feladatok mellett!