Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 30.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, akivel kapcsolatban úgy érzed, egy ideje elbeszéltek egymás mellett, egyszerűen nem fogadja be a mondanivalódat, így hosszútávon nem is fogtok tudni közös nevezőre jutni. Mivel azonban ez így, ebben a formában meddő vita közöttetek, épp ezért ezen a ponton érdemes leülnötök és higaddtan, de alaposan átbeszélni mindent, ami a hézagot okozhatja, hisz máskülönben nem fogtok tudni előrelépni sem. Mivel a jelenlegi állapot csupán idővesztegetés, ezért mihamarabb igyekezz megértetni az illetővel a saját álláspontodat, miközben nyitott vagy az ő véleményére is, hisz korántsem biztos, hogy te vagy az, aki hibátlanul gondolkodik ezügyben!

BIKA (április 21-május 20)

Végre sínen van minden, úgy érzed, az életed abba az irányba tart, amelyikbe annak idején elképzelted és semmiféle akadály nem létezik, amely megállíthatna. Nagyon helyes dolog az optimizmus, ám mindenképp érdemes hideg fejjel gondolkodva olyan döntéseket hoznod, amelyek előrébb segítenek az úton, semmi olyan hirtelen lépést ne tegyél, amely miatt kicsúszhatsz a szakadék szélére. Ebben a pillanatban nem kell ugyan az eredményen görcsölnöd, de mégis érdemes odafigyelned, hisz hátra még nem-igen dőlhetsz. Egy kis odafigyeléssel azonban te magad lehetsz az, aki önerővel eléri a hegycsúcsot, hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívüli gyorsasággal haladnak a dolgaid a maguk medrében, a hét utolsó napján úgy érzed tehát, hogy joggal dőlhetsz nyugodtan hátra, akkor sem hullik atomjaira az egész, ha mostantól hozzá sem érsz egy ujjal sem. Mielőtt azonban végleg elszállnál a dicsőségtől, igyekezz két lábbal állni a földön és egészen addig koncentrálni, amíg a helyzet szükségessé teszi. Ne feledd: csak azért, mert látod a célszalagot, még nem biztos, hogy nem botlasz meg közvetlenül előtte, épp ezért csak akkor ünnepelj, ha át is szakítottad, addig pedig tartsd a szemed a pályán!

RÁK (június 22-július 22)

Mások kissé ferde szemmel nézik a sikereidet, azt gondolják ugyanis, hogy neked egyetlen tollat nem kellett arrébb tenned azért, hogy bezsebelhesd azt, ami a tiéd. Igyekezz tehát megértetni velük, higy mindaz, amid van, nem a kanapén ülve hullott a kezedbe, miközben a televíziót kapcsolgattad, neked is kőkemény munkád van abban, amit eddig elértél. Ilyen szempontból tehát követendő példának számítasz, aki úgy nyert meg csatákat, hogy egyes egyedül volt a trójai falóban. Ügyelj azonban arra, hogy a siker ne részegítsen meg, segíts másokat, mutass utat nekik, hogyan lehetséges kemény munkával, másokat el nem taposva állni a dobogó tetején!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján olyannyira felgyorsulnak körülötted az események, hogy nem győződ kapkodni a fejed, azt sem tudod, mire figyelj ahhoz, hogy el ne veszítsd a fonalat. Mielőtt azonban teljesen belegabalyodnál az egész pókhálóba, igyekezz logikusan végiggondolni, hogy mivel kellene kezdened és mi az, ami várhat még, hisz ha később veselkedsz neki, akkor sem ég porig a ház. Próbálj a lehető leghatékonyabban gondolkodva, a legrövidebb úton mindent egymást után megoldani, nyugi, értesz hozzá, egy profinak pedig meg se kottyan az ilyesmi!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy ideje próbálsz minden porcikáddal arra fókuszálni, hogy mihamarabb lezárj egy számodra megterhelő feladatot, ennek érdekében bármire képes vagy, hisz az, hogy nagyon nem ínyedre való a helyzet, az enyhe kifejezés. Mielőtt azonban meggondolatlanul kapkodva olyasmit tennél, amellyel ugyan pont kerül a helyzet végére és végre tovább léphetsz, gondold végig, hogy vajon szeretnél-e a jövőben álmatlan éjszakákat okozni magadnak, avagy inkább most megpróbálsz lehiggadni és mielőtt hasra esnél, bekötnéd a cipőfűződet és óvatosabban lépkednél. Lehet, hogy a jelenlegi nem épp álmaid feladata, kis türelemmel ugyanakkor legalább örökre lezárhatod és nyugodtan élheted tovább az életedet. Nyugi, semmi sem tart örökké, egyszer ennek is vége lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Teljesítményorientáltságod miatt roppant módon rá tudsz görcsölni bizonyos célokra, ha kitűzöl valamit, egyszerűen nem tágítasz, amíg el nem éred. Így azonban többnyire elvakultan mész előre, miközben azokat a lehetőségeket nem látod meg, amelyek végül segíthetnének a célod elérésében. Próbálj lazítani, hiszen nem az életed múlik rajta, igyekezz a környezeted hasznos tanácsait meghallgatni, hisz sosem tudhatod, ki és mivel segít előre az utadon. Ne siettess semmit, mert előbb-utóbb vissza fog csapni és akkor nézhetsz, hogy miért nem hallgattál a környezetedre, akik végig azt mantrázták, hogy ne rohanj ész nélkül a Semmibe!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Borzasztóan nagy erőfeszítéseket teszel annak érdekében, hogy mindig, minden körülmények között megfelelj a környezetedben élőknek és mindenkit boldoggá tegyél. Ez azonban állandó küzdelmed ellenére sem minden esetben sikerül, hisz egyszerűen képtelenség mindig, mindenkiben az elégedettség érzését hagyni. Nem is biztos, hogy megéri, folyamatos áldozatokat hozva mindig másokra koncentrálni, épp ezért a sokszor feleslegesen futott körök helyett inkább saját magadat helyezd előtérbe és a boldogságodra összpontosíts. Hidd el, hosszútávon ez sokkal kifizetődőbb lesz számodra!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú idő után a hét utolsó napján érzed először azt, hogy senki és semmi nem hozhat ki a béketűrésből, olyan állapotba kerültél ugyanis, amelyben nem izgat, hogy mi és hogyan alakul, egyszerűen jól érzed magad a bőrödben. Nagyon fontos és hasznos ugyan a belső béke megtalálása, de arra is ügyelj, hogy kardinális kérdésekben racionális döntéseket hozz annak érdekében, hogy később ne okozzanak neked semmiféle fejtörést. Mindenképp jó, ha nem engeded magad kizökkenteni ebből az állapotból, ám érdemes a szemed nyitva tartani!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napja a megérzéseké, olyasféle dolgokat sejtesz ugyanis előre, amelyeket rajtad kívül senki más nem lát. Ez a különleges képesség lehetőséget teremt számodra, hogy még azelőtt küszöböld ki az esetlegesen felmerülő problémákat, mielőtt bármiképp fejfájást okozhatnának neked. Magad sem érted, mi az oka annak, hogy ma ennyi spiritualitás vesz körül, mégis roppant büszke vagy magadra, hisz egy kicsit sikerült visszaigazolást nyerned arról, hogy vannak olyan erők, amelyek időnként befolyásolják az életed akár pozitív, akár negatív irányba. Mostmár csak arra kell erősen koncentrálnod, hogy valaki bekopogjon egy doboz fánkkal és egy jó kis pletykával!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki miatt kellemetlen helyzetbe kerülsz a hét utolsó napján, aki azért tolt maga elé, hogy ne neki kelljen vállalnia a felelősséget egy bizonyos ügyben. Amennyiben normál erkölcsi és etikai határon belül van a dolog, kiállhatsz és elviheted a balhét, hisz van benned ennyi betyárbecsület, de mindenképp hozd az illető tudomására, hogy ez egyszeri és soha vissza nem térő alkalom volt, nem fogsz ebből rendszert csinálni. Az, hogy most megtetted, korántsem jelenti ugyanis azt, hogy neked kell az ügyeletes baleknak lenned, aki minden körülmények között a hátára vesz mindent, amit rápakolnak!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján úgy érzed, olyasféle eredményt fogsz tudni elérni, ami kivételesnek számít, s ezzel kivívhatod végre azt az elismerést, amelyre mindig is vágytál. Alapos megtervezés után ne habozz tehát, fuss neki a feladatnak, hisz ma minden ideális a siker eléréséhez, holnap azonban bármi közbejöhet, ami megakadályoz. Most végre büszkén zsebelhetsz be minden elismerő bólintást, minden vállveregetést, minden gratulációt, a nonplus ultra a dologban pedig az, hogy mindezt önerőből érted el!