Napi horoszkóp november 3.: a Kosoknak hatalmas elismerésben lehet részük, az Oroszlánoknak érdemes mentálisan és fizikailag is töltődniük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Rengeteg energiád fekszik abban, hogy joggal arasd le a babérokat egy bizonyos üggyel kapcsolatban a hét első napján. Úgy érzed ugyanis, hogy abszolút megdolgoztál a sikerért, épp ezért büszke lehetsz magadra. Egész nyugodtan zsebeld tehát be az elismeréseket, de arra ügyelj, hogy ne süppedj bele a nagy ünneplésbe, hisz az könnyen elveheti a józan ítélőképességedet. Milliónyi teljesítésre váró küldetéssel nézhetsz szembe, amelyek a meglévőnél sokkal nagyobb sikereket hozhatnak. Ne ülj tehát sokáig a babérjaidon, hisz várnak a meghódításra váró hegyek!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki olyannyira segítőkész veled, hogy már-már gyanút ébreszt az, ahogy folyton körülötted legyeskedik, hogy mindenáron segítő jobbot nyújtana. Épp ezért mivel könnyen elképzelhető, hogy az illető később kamatostul kéri vissza azt, amit most ad neked, épp ezért érdemes mérlegelned, hogy szeretnél-e valakinek az adósa maradni. Járj inkább nyitott szemmel, gondolkodj józan ésszel és tudd meglátni, ha valaki hátsó szándékkal közeledik feléd. mutasd meg mindenkinek, hogy egyedül is képes vagy megállni a két lábadon!

IKREK (május 21-június 21)

Kissé pesszimista vagy egy bizonyos üggyel kapcsolatban, nem-igen látod a sikert a dologban, emiatt a lelkesedésed is elég gyengének mondható. Általában nem szoktál eleve fenntartásokkal nekiállni egy-egy projektnek, most azonban számodra is megmagyarázhatatlan okoknál fogva mégis több benned a hezitálás. Amennyiben tehát nem sikerül meglátnod a fantáziát a dologban, abban az esetben ne is rugaszkodj el, hisz felesleges energialeadás az, ha lekesedés nélkül, gyakorlatilag csak vonszolod magad a helyzetben. Ne aggódj, jön majd egy olyan projekt, amelyben abszolút látod a fantáziát és akkor bizony nem is lesz számodra kérdéses a siker!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé kesze-kuszán működnek a dolgok körülötted, sokszor nehéz a fonalat tartanod, emiatt gyakran csak a semmibe rohansz. Mielőtt tehát ismét hasra esnél, igyekezz a hét első napját arra szánni, hogy összeszeded a gondolataidat és kicsit rendet teszel az életed ezen szegmenségben. Amennyiben nem parancsolsz ugyanis megálljt a nagy káosznak, abban az esetben jó eséllyel elbukhatsz minden eddig befektetett energiát és kudarcot vallva, szomorúan ballaghatsz el. Ugye ezt te sem akarod? Eljött tehát az idő, amikor össze kell szedned magad ahhoz, hogy ne kerülj ki vesztesen a helyzetből!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, az elmúlt időszak hajtása után kissé el vagy fáradva lelkileg és fizikailag is, nem igazán tudod tartani a tempót, nemcsak a kötelezettségeket, de a közösségi programokat illetően sem. Épp ezért eljött az idő, amikor meg kell húznod azt a bizonyos határvonalat és mielőtt negatív következményekkel járna az az eszeveszett rohanás, amit csinálsz, ideje visszavenned a tempóból a következő napokban. Hidd el, bármit is teszel vagy tettél már le az asztalra, ha belebetegszel, akkor teljesen mindegy bármiféle, eddig elért eredmény. Adj esélyt magadnak a regenerálódásra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hatalmas benned a versenyszellem, számodra fontos célért küzdesz ugyanis a hét első napján, amelytől szinte egyáltalán nem tudsz elvonatkoztatni, ez pedig kissé beszűkíti a gondolkodásmódodat. Nem biztos azonban, hogy jó taktikát alkalmazol, ha csak a saját fejed után mész és nem hallgatsz a körülötted élők által adott tanácsokra, könnyen lehet ugyanis, hogy olyasfajta tapsztalattal bírnak, amely csakis hasznodra válhat a nagy versenyhelyzetben. Gondolkodj el azon, hogy kissé tágítva a látókörödet, miféle pozitívumokat tudsz hozzáadni a majdnan elért célodhoz, ehhez pedig érdemesebb nyitott szemmel járnod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Noha az esetek túlnyomó részében szereted a kiszámíthatóságot, a hét első napján mégis olyan kalandban lehet részed, ami kimozdít a megszokott komfortzónádból. Az első pillanatban megijeszt az, hogy az adrenalinszinted megugrik, amennyiben azonban képes vagy a helyükön kezelni a dolgokat, abban az esetben arra is lehetőséged lesz, hogy páratlan élményekkel gazdagodj. Ne arra összpontosíts, hogy mennyi kockázat van a dologban, sokkal inkább érdemes azt szem előtt tartanod, hogy jó eséllyel mennyi boldogsághormont kaphatsz a kalandból!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mostanra jöttél rá arra, hogy mások gyakorlatilag egyfajta mentőövként tartanak számon az életükben, vagyis csak akkor vesznek elő, ha szorult helyzetükben kapálóznak. Ez egyrészt hatalmas felelősségvállalás a részedről, másrészt érdemes végiggondolnod, hogy vajon az emberi értékeid is érdeklik-e őket ugyanannyira, mint amennyire a segítőkészséged, hogy te, magad vajon fontos-e számukra. Mivel azonban senki nem szereti, ha kihasználják, épp ezért érdemes meghúznod a jövőben egy határvonalat annak érdekében, hogy a felszabadultság érzésével, mindenféle nyomásoktól mentesen élhesd az életed. Mindenki a saját sorsának kovácsa, te pedig nem menthetsz meg mindenkit mindentől, erre érdemes emlékeztetned magad időnként!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra fontos személlyel kerülsz konfliktus helyzetbe a hét első napján, nézeteltérésetek oka pedig nem más, mint egy harmadik fél, aki a kialakult helyzetet generálta. Mielőtt tehát nagyon heves vitába bocsátkoznátok, gondolkodj el rajta, hogy ez a bizonyos harmadik fél érdemes-e arra, hogy miatta összevessz egy számodra kiemelten fontos emberrel, aki más helyzetben az első helyeken szerepel az életedben. Könnyen lehet hogy az illető csak manipulálni próbál mindkettőtöket, épp ezért úgy játsszátok le ezt a játszmát a vitapartnereddel, hogy közben nem veszítitek el a józan eszeteket és a barátságotok is megmarad!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmiről szerzel tudomást a hét első napján, amiben könyékig érintett vagy te is, így érdemes minden halasztható programot félretenned és erre a bizonyos dologra összpontosítanod. Mindenképp érdemes utánajárnod a rejtélynek, arra azonban igyekezz odafigyelni, hogy az értékrendeden belül lavírozz el, hiszen semmi sem lehet olyan fontos, hogy amiatt túllépj bizonyos határokat. Járj utána először annak, hogy valóban hiteles-e a forrás, amelyből erednek az információk, majd fizikailag is vedd elő a nagyítódat annak érdekében, hogy kideríthesd, mi a te szereped a helyzetben és miképpen tehetsz a sikerekért. Légy résen és járj nyitott szemmel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján borzasztóan rágörcsölsz egy bizonyos helyzetre, teljesítménykényszered tehát viszonylag gyorsan kezd úrrá lenni rajtad. Emiatt hajlamossá válsz arra, hogy elveszítsd a józan ítélőképességedet és olyan meggondolatlan döntéseket hozz, amelyek abszolút nem válnak majd semmilyen szinten hasznodra. Vedd azonban komolyan a jeleket, amelyeket az Univerzum küld folyamatosan, lazíts, ne görcsölj egyetlen pillanatig sem, inkább élvezd az életet és higgy abban, hogy minden alakul majd, ahogy alakulnia kell. Nincs mindenre befolyásod, ezt jobb, ha elfogadod!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, egy, a múltban történt esemény túlságosan rányomta a bélyegét a jelenlegi életedre is, ezen csalódásnak pedig túl nagy teret adsz a mindennapjaidban. Amennyiben azonban hosszútávon szeretnél boldog lenni, abban az esetben érdemes egyszer, s mindenkorra magad mögött hagynod ezt a bizonyos negatív emléket és új kapukat döngetned. Miért ne lehetnél te is boldog? Add meg magadnak az esélyt, hisz olyasmiről bizonyára nem hallott még senki sem, hogy a múlt negatív tapasztalásaiból táplálkozó emberek felhőtlenül boldogok voltak a jelenlegi életükben, nem igaz? Merj tehát te is hinni magadban!