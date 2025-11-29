Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 29.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége folyamán hozzád kevéssé közelálló emberek kívánnak belekontárkodni bizonyos, téged érintő ügyekbe, mindenáron diktálva a tempót és az útvonalat. Eleinte nem is érted, hogy miképp formálnak jogot arra, hogy ilyenformán nyilvánuljanak meg, majd az értetlenséget gyorsan felváltja a felháborodás. Nem kell hqgynod, hogy mások mondják meg, miként csináld azt, amit egyébként is tudsz, hozd tehát mindenkinek világosan az értésére, hogy nincs szükséged arra, hogy diktálják az iramot. Aki ezért megsértődik, az majd csomót köt rá, ne foglalkozz vele!

BIKA (április 21-május 20)

Valahogy azt érzed, hogy a hétvége első napján az apróbb dolgok is bosszantanak, nem igazán tudsz az érzelmeiddel mit kezdeni, lépten-nyomon odapirítasz másoknak, akik jószándékkal közelednek. Mivel így elég gyorsan magadra haragíthatod a körülötted élőket, épp ezért igyekezz mihamarabb megtalálni a feszültség okát, próbálj tenni valamit annak érdekében, hogy a jelenleg érzett, világellenes hangulatból ki tudj zökkenni. Vonulj vissza, pihenj, olvass, mélázz el azon, hogy vajon mi az, ami ennyire zavar, próbálj békét kötni magaddal, hisz ez, így sehova nem vezet!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan hétvége van, amikor neked is jár a pihenés lehetősége, ennek ellenére mégsem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy mennyi nyitott mondat vár lezárásra, amely nem nem várhat. Mivel nem szeretnél senkinek csalódást okozni, ezért őrült vágtába kezdesz annak érdekében, hogy valamennyi ügynek pont kerüljön a végére, mely könnyen azt eredményezheti, hogy idő előtt fogsz hasra esni. Annak érdekében tehát, hogy megtaláld a megfelelő tempót és taktikát, igyekezz mindenképp lassítani és meghúzni egy vastag vonalat, amely neked is határt szab. Legközelebb ne vállalj feleslegesen semmit, ami ekkora terhet jelent!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan szituáció alakul ki a hétvége első napján, amelyben mindenki tőled várja a megoldást, általában ugyanis te vagy az, akinek mindenre van egy frappáns ötlete, ami aztán tökéletesen beválik. Nyilvánvalóan rendkívül hízelgő számodra az, hogy a szavaid ennyire hitelesek, mégis légy óvatos, hiszen olyasmiért nem kell vállalnod a felelősséget, ami szerinted is nagy veszteség lenne, hatalmas áldozatokkal. Amennyiben tehát így látod a helyzetet, abban az esetben okosabban teszed, ha felteszed a kezed és nem vállalod. Ha viszont eldöntöd, hogy mindenáron segíteni fogsz, akkor tégy meg minden tőled telhetőt. A döntés a te kezedben van, csakis rajtad múlik tehát, hogy A-t vagy B-t mondasz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi napokban borzasztó nehezen tudtad követni a dolgokat, gyakorlatilag ugyanis megállás nélkül folytak körülötted az események. Mivel már te sem nagyon tudtad tartani a tempót, ezért kezdesz mostanra igencsak kimerülni. Ez a hétvége azonban lehetőséget ad arra, hogy hátradőlj és egyszerűen csak élvezd a "semmittevést" úgy, ahogy azt megérdemled. Ne legyen emiatt egyetlen percre sem lelkiismeret-furdalásod, hisz neked is végesek az energiaraktáraid. Ne foglalkozz most a megoldandó nyitott mondatokkal, ma csakis a pihenésre koncentrálj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Éppen jókor érkezett a hétvége, hisz abban a nagy összevisszaságban, ami az utóbbi időben körülvett, végre kaphatsz egy kis egérutat arra, hogy összeszedd magad. Vegyél tehát sorra minden folyamatban lévő ügyet, gondolkodj megoldáscentrikusan és törekedj arra, hogy megoldd a megoldatlan részleteket annak érdekében, hogy egészében lezárhasd a félig megkezdett projekteket. Nem lehetetlen egyenesbe kerülni, ahhoz azonban, hogy ki ne sodródj a kanyarban, bizonyosan irányban kell tartanod magad, törekedj tehát erre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hatalmas felelősség terheli a válladat, amelyet egyelőre képtelen vagy letenni és ugyan próbálod elodázni a dolgot, hogy minél később kelljen szembenézned vele, mégsem te irányítod a folyamatot. Mivel azonban egyszer túl kell esned rajta, jobb előbb, mint később, így nem érdemes rétestészta-módra elnyújtanod a nehéz pillanatokat. Zárd ki a külvilágot és gondold végig, hogyan tudsz úgy pontot tenni a dolog végére, hogy az a legkevésbé se fájjon senkinek. Létezik megoldás, csak végig kell zongoráznod pontról pontra, logikusan és okosan gondolkodj, minden egyes szempontot figyelembe véve!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Épp jókor jött a hétvége, olyan feladatokkal kellett ugyanis az elmúlt napokban megbirkóznod, amelyek gyakorlatilag teljesen lenullázták az energiaszintedet. Mára azonban semmifajta megerőltető teendőt nem terveztél, egész nyugodtan szánhatsz tehát egy kis időt magadra is. Végy egy forró fürdőt, bonts ki egy üveg bort, rendeld meg a kedvenc pizzádat és nézz karácsonyi filmeket kifulladásig. Meglátod sokkal nagyobb hatékonysággal tudsz majd működni, ha ezen a hétvégén megengedsz magadnak egy kis kikapcsolódást!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, kezded elveszíteni a kontrollt egy igen komoly projekt felett, amit iszonyúan dühítőnek találsz. Amennyiben azonban képes vagy félretenni a pillanatnyi dühödet és végiggondolod azt, hogy hol lehetett az a pont, amikor lankadt a figyelmed, alán rájöhetsz arra is, hogy mit kell legközelebb másként csinálnod ahhoz, hogy végig te irányíthass bizonyos folyamatokat. Nem érdemes emiatt sokáig bosszankodnod, nézd inkább a dolog jó oldalát, nem te irányítasz, tehát nem is tiéd a felelősség. Nyugodtan dőlj hátra, mert nem neked kell megmondani, hogy ki és merre menjen. Majd megteszik helyetted mások, ami ebben az esetben nem biztos, hogy hátrányt jelent számodra.

BAK (december 22-január 20)

A hétvége első napján váratlanul mosolyog rád a szerencse, olyasfajta fordulat következik ugyanis be egy általad kiemeltnek tartott ügyben, amely végre lehetővé teheti azt, hogy tökéletes eredményt produkálj. Rendkívül nagy izgalommal tölt el az végre kivételes sikert tudhatsz magadénak, melyet csak és kizárólag az általad képviselt hozzáállásnak köszönhetsz. Nyugodtan koccints a legközelebbi barátaiddal az általad elért sikerre és kürtöld világgá azt, hogy mennyire a Sors kegyeltje vagy!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége folyamán valaki segítséget kér tőled, te pedig gondolkodás nélkül azonnal, önzetlenül áll az illető szolgálatába, amelynek köszönhetően végül sikerül gyorsan megoldanotok a problémát. Rendkívül hálás a szóban forgó személy, hisz ha nem érkezel időben, talán a fejére omlott volna az egész, beláthatatlan következményekkel. A nap második felét szánd a pihenésre, hisz a kikapcsolódás neked is alanyi jogon jár!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki rád hárítja a felelősséget a hétvége folyamán egy olyan ügyben, amelyben valójában abszolút vétlen vagy, ám ő semmiképp nem szeretné elvinni a balhét, így inkább kihátrál, te pedig magadra maradsz. Nincs időd hezitálni, annál egyenesebb ember vagy, mint hogy felhúzd a nyúlcipőt, így gyorsan tisztázd magad, mielőtt mások megorrolnak rád egy olyan dolog miatt, amitől kilométerekkel távol állsz. Állj a sarkadra és amennyiben szükségét látod, nevezd meg azt a személyt, akinek a kialakult helyzet köszönhető. Ne aggódj, ez nem minősül árulásnak, hisz itt most a becsületed forog kockán!