Napi horoszkóp november 28.: a Rákokat optimista hozzáállásuk segíti, a Nyilasok önzetlenül segítenek egy számukra fontos személynek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 28.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján az agyadra megy valaki a közvetlen környezetedben, egyszerűen a rezgéseitől a hideg ráz. Szaladgál körbe céltalanul, hebrencs, beszél, harsány, egyfolytában szenved valami miatt. Könnyen lehet, hogy mentálisan el vagy fáradva te is, hiszen péntekre pont elég volt a rohanásból, a teendőkből, épp ezért amennyiben elviselhetetlenné válik számodra, igyekezz az ellenszenveden túllépve felajánlani a segítségedet, egyúttal próbáld megértetni vele, hogy az eredmény nem attól fog majd jönni, hogy addig pörög, amíg a benne lévő elem ki nem merül. Az illető hálás lesz neked az útmutatásért és te is megnyugodhatsz, hisz nem kell tovább idegesítened magad miatta, ezután oda tudsz majd figyelni azokra a dolgokra is, amelyekre eddig az illető nyüzsgése okán nem tudtál koncentrálni.

BIKA (április 21-május 20)

Nem feltétlenül választottad a legjobb taktikát egy bizonyos helyzetben, melyre a hét utolsó munkanapján, a saját károdon jössz rá, ennek eredményeképp mérgezett egerek módjára szaladgálsz fűhöz-fához azért, hogy valaki, aki nálad tapasztaltabb, irányba tudjon helyezni. Mivel azonban nincs két azonos vélemény, s ahány embert kérdezel, annyiféle ötlettel állnak elő, rá kell jönnöd, csak is te döntheted el, hogyan cselekedj. Ez is azt bizonyítja, hogy kívülálló személyek szubjektív véleménye alapján nem tudsz eligazodni, magadnak kell inkább kimondni a végső szót, aminek persze az is az ára, hogy neked kell viselned a felelősséget is. Az Élet már csak ilyen!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje vagy már kételyek között egy bizonyos dologgal kapcsolatban, egyszerűen nem hagy nyugodni az egész helyzet. Amennyiben tehát szeretnél végre megszabadulni tőle egyszer, s mindenkorra, abban az esetben a hét utolsó munkanapján elérkezik a pillanat, hogy leülj és végig gondold pontról pontra az elejétől a végéig. Ne félj attól, ami kiderülhet, hiszen az élet néha úgy hozza, hogy új dolgok felé kell indulnod és a régieket hátra kell hagynod, hiszen csak így juthatsz egyről a kettőre. Nem érdemes mindenáron ragaszkodnod egy lyukas zoknihoz, ha már nem tudod használni, egyszerűen dobd ki és vegyél elő egy másikat. Időnként nehéz döntéseket is kell hozni, de hidd el, hogy jobban jársz, ha ezeket nem halogatod, hiszen annál előbb szabadulsz a tehertől.

RÁK (június 22-július 22)

Alapvetően optimista embernek tartod magad annak ellenére is, hogy nem mindig alakul feltétlenül pozitívan az, amibe belekezdesz. Optimista gondolkodásod a hét utolsó munkanapján sem fog cserben hagyni, hisz noha az elején úgy tűnik, hogy soha nem tudsz pontot tenni egy általad elkezdett ügy végére, most mégis úgy alakul a helyzet, hogy minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy sikerrel oldd meg a feladatot. Nagy kő eshet le a szívedről, hisz jó ideje küzdesz már ezzel, mostantól pedig végre más dolgokkal is foglalkozhatsz, nem kell éjt nappallá téve a mókuskerékben futnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Létezik a fejedben egyfajta forgatókönyv gyakorlatilag minden esetre, melyről azt gondolod, bármikor fel tudod használni. A hét utolsó munkanapján azonban ennek ellenkezőjét mutatja az élet, hisz a saját károdon kell rádöbbenned arra, hogy sajnos nem létezik valamennyi szituációra egyetlen és ugyanazon használható recept, hiszen minden megoldatlan ügy egyedi és kreatív megoldást igényel. Hidd el, néha szükség lehet új, ütős megoldásokra annak érdekében, hogy bizonyítsd a racionális gondolkodásodat és a jól átgondolt lépések mögött rejlő lényeget!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenképp szeretnél utánajárni egy téged is érintő rejtélynek a hét utolsó munkanapján, amelyet elméleted szerint valaki titkol előled. Mivel azonban nem akarsz mégsem ajtóstól rontani a házba, épp ezért inkább csak óvatosan próbálj szaglászni annak érdekében, hogy megtudj valamit a dologról. Amennyiben célravezetőnek látod a taktikát, abban az esetben várj, amíg az a bizonyos nyúl kiugrik a bokorból, ha azonban csupán az idődet veszteged azzal, hogy hímelsz-hámolsz, akkor szedd össze magad és kérdezz rá nyíltan az illetőnél, hogy tulajdonképp mit is akar elérni. Ellenkező esetben csak feleslegesen futod majd a köröket, s egyetlen lépéssel sem kerülsz közelebb a megfejtéshez. Jobb az ilyesmin gyorsan túlesni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasféle fába vágtad a fejszédet, amelynek megoldása kissé meghaladja a képességeidet, ahogy pedig telik az idő, úgy kerül egyre távolabb tőled a siker lehetősége. Mivel azonban számodra becsületbeli dologról van szó, ezért egyetlen pillanatra sem inog meg a hited és az akaratod, mely rendkívül elismerésre méltó hozzáállás részedről. Pontosan tudod ugyanis, hogy amennyiben megfutamodsz, abban az esetben a minimális esélyét is elveszed annak, hogy elérd az általad kitűzött célt. Csak menj bátran előre, higgy önmagadban, ezzel ugyanis jócskán növeled az esélyeidet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre a terveidnel megfelelően alakul a helyzet a hét utolsó munkanapján az ugyanis, amibe korábban belekezdtél, mára szépen hozza az általad elvárt eredményt. Ez roppant nagy büszkeséggel tölt el, a környezeted is meglehetős elismeréssel bólogat. Használd ki a helyzetet, ünnepeld a pillanatot, de vigyázz, nehogy túlságosan elszállj magadtól, hisz bármikor jöhet egy kátyú, amely azonnal kitöri a szekered kerekét. Koncentrálj tehát, tedd a dolgodat, hidd el, a dobogó tetejéről sokkal szebb a kilátás!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján sarokbaszorított helyzetben kér tőled segítséget egy, hozzád különösen közel álló személy, számodra pedig mi sem természetesebb annál, minthogy minden szolgálatodat feltételek nélkül felajánld neki, ezzel biztosítva arról, hogy ezúttal is számíthat rád. Igaz barát vagy, aki bármit megtesz azokért, akik fontosak számára, nem kell ehhez feltétlenül együtt lennetek éjjel-nappal, miközben a féltve őrzött titkaitokat sem osztjátok meg egymással. Te pontosan tudod, hogy mikor és hol kell lenned ahhoz, hogy segíthess, s tisztában vagy szeretteid erényeivel és gyengeségeivel, ez utóbbit ugyanakkor eszedbe sem jutna soha felhasználni ellenük. Hálásak lehettek a sorsnak, hogy ott vagytok egymásnak!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fogalmazódik meg benned a változás gondolata, szeretnél egy kicsit más vizekre evezni, új kihívásokat keresni, nem igazán érzed ugyanis azt, hogy a jelenlegi helyzetben sokkal magasabbra juthatnál. Mostanra már a környezetednek is kezd feltűnni az általad érzett kedvetlenség, amelyet néhányan szóvá is tesznek, alapvetően ugyanis nem ilyennek ismernek. Amennyiben készen állsz tehát, abban az esetben érdemes új impulzusokat keresned ahhoz, hogy valami olyasfajta, maradandót alkothass, amiről sokáig fognak beszélni. Találj magadnak új kihívást, lépj ki a dominósorból, hidd el, ha megtalálod a saját utadat, akkor bizony büszkén mondhatod majd el, hogy akartad a változást, mertél lépéseket tenni a boldogságodért, amelynek meg is lett az eredménye!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az eredeti terveidhez képest másképp alakul a helyzet a hét utolsó munkanapján, te pedig olyannyira szerencsés vagy, hogy még mindig van lehetőséged irányt változtatni. Nincs azzal semmi gond, ha esetleg tévedsz, hisz nincs tökéletes ember, azért tehát abszolút nem kell szégyenkezned, ha hibázol. Igyekezz tehát végiggondolni, hol fogtál mellé és merre kell továbbmenned ahhoz, hogy végül gond nélkül elérd a célodat. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, hiszen képes vagy levonni a megfelelő konzekvenciát. Ne keseredj el, ne add fel, a megfelelő korrekciókkal folytasd, amit elkezdtél és higgy a sikerben!

HALAK (február 20-március 20)

A munkatársaid komoly kérdésben kérik ki a véleményedet a hét utolsó munkanapján, amelyben perdöntő lehet az álláspontod. Éppen ezért nem mondhatsz ki meggondolatlan dolgokat, racionálisan gondold tehát végig a helyzetet, s a lehetséges következményeket is mérlegelve úgy mondd ki a végső szót, hogy az lehetőség szerint mindenkinek jó megoldást eredményezzem és semmiképpen ne vehessenek rossz irányt az események. Biztosan lesznek olyanok, akik kételkednek benned, mégse sajnáld az időt arra, hogy elmagyarázd, miért tartod helyesnek a saját álláspontodat. Hidd el, megéri, hisz ha sikerül őket is magad mellé állítani, akkor szinte biztosan nyert ügyed lesz!