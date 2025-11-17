Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Számodra fontos ember számít a segítségedre egy elég kényes ügyben a hét első napján, amelybe másokat bele se mert avatni. Rólad azonban pontosan tudja, hogy minden körülmények között számíthat rád, hisz hajlandó vagy érte a legmagasabb hegyet is megmászni. Ez mind nagy büszkeséggel tölt el téged, arra azonban ügyelj, hogy ne csússzon át a dolog valamiféle nettó kihasználásba, amelyben végül neked jut majd az áldozat szerepe. Addig segíts, amíg nem érzed kellemetlennek önmagad szempontjából, ne vállalj olyasmit, amit soknak találsz. Hidd el, mások már ennyit sem tennének az ügyért!

BIKA (április 21-május 20)

Mindig törekszel arra, hogy nyíltan és őszintén megfogalmazd a véleményedet minden élethelyzetben és ezt várod el másoktól is. Azt gondolod ugyanis, hogy csak így lehet megfelelőképp ápolni az emberi kapcsolatokat, ha azok az őszinteségen alapszanak. Arra azonban ügyelj, hogy ne ess át a ló túloldalára, amikor kontroll nélkül vágsz mások szemébe mindent, ami a szívedet nyomja. Ne tegyél tönkre semmiféle kapcsolatot magad körül azért, mert könyörtelenül őszinte vagy, van ebben egy arany középút, amit ha megtalálsz, abban az esetben gond nélkül fogod tudni élni az életedet!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napja abszolút zökkenőmentesen alakul, minden számításod bejön, így hamarabb be tudod fejezni a mára tervezett feladataidat. A nap hátralévő részében csak magadra figyelj, olyan elfoglaltságokat keress, amelyek rólad szólnak, ne hagyd, hogy bárki megakadályozzon ebben. Menj vásárolni, ülj be valakivel egy moziba vagy egyszerűen csak beszélgessetek az élet nagy dolgairól egy forró csoki mellett. Időnként neked is szükséged van kis ellopott időre, amit csak magadra fordíthatsz, ezután pedig sokkal hatékonyabb leszel majd minden szempontból!

RÁK (június 22-július 22)

Alapvetően türelmes embernek tartod magad, ám a hét első napján valaki eléri a toleranciahatárodat azzal, hogy megpróbál beleszólni az életed egy viszonylag fontos döntésébe. Nem is érted, milyen alapon formál jogod arra, hogy ilyen formán "megszakértse" a te helyzetedet, ám nem kell egy percig sem türnöd az iskoláslány szerepét. Egész nyugodtan állj ki az érdekeidért, emelj szót azért, ami zavar. Ügyelj azonban arra, hogy határozottságod ne párosuljon arroganciával, abban az esetben ugyanis, ha ez nem sikerül, előfordulhat, hogy neked kell mások bocsánatáért lobbiznod. Csak türelmesen, diplomatikusan, kellő határozottsággal lépj fel, meglátod, érteni fogják úgy is a mondanivalódat, ha nem tör elő belőled az hétfejű sárkány!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben olyannyira zsúfolt életet élsz, hogy nem-igen marad időd a számodra fontos emberekre, ennek folyományaként kissé eltávolodtál tőlük. Ezen a ponton tehát érdemes felállítanod az életedben egy prioritási sorrendet és szelektálnod, hogy mi a fontos és mi a fontosabb számodra. Az, hogy mesés karriert fuss be, de a szeretteiddel elveszítsd a közeli kapcsolatot, avagy megtartsd velük azt a kötődést, ami azelőtt jellemző volt rátok. Igyekezz megtalálni az arany középutat, amivel nem kell feladnod az álmaidat sem, de a szeretteid sem orrolnak meg rád amiatt, hogy elhanyagolod őket!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Jelen pillanatban nem feltétlenül működik flottul minden körülötted, ennek ellenére mégis képes vagy a problémáidtól elvonatkoztatva boldogan élni és ez másokat roppant nagy irigységgel tölt el. Ne foglalkozz azonban senkivel, csakis arra koncentrálj, hogy neked mi a legjobb, ne arra, hogy mások elvárásainak megfelelj. Rendkívül előnyös tulajdonság az, hogy mindenben a pozitívomot keresed, hogy képes vagy a helyükön kezelni a dolgokat. Ignoráld a negatív embereket, vedd körbe magad azokkal a személyekkel, akik fontosak számodra és ne fecséreld olyanokra az energiáidat, amelyek csak elvesznek belőled!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Szíved szerint új kalandokban tennéd próbára magad, kissé egyhangúnak találod ugyanis a jelenlegi életedet, ennek okán gondolkodsz nagyobb extrémebb dolgokban. A nagy álmodozásban ügyelj azonban arra, hogy kézzel fogható, elérhető célokat tűzz ki magad elé, hisz ha túlságosan magasra teszed a lécet, akkor bizonyosan nehezebben lesz sikerélményed. Maradj tehát a realitás talaján, ne akard egyetlen lóháton meghódítani a világot, egyszerűbb és szerényebb dolgok is rejthetnek ugyanis annyi pozitívumot, amelyek lendületet adhatnak a további célok eléréséhez!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Van a környezetedben valaki, aki különösen fontos számodra, azt gondolod azonban, hogy ez a kapcsolat kissé egyoldalú, az, hogy közeli kapcsolatot ápoltok, az jelen pillanatban a te érdemed. Fogalmad sincs, mi lehet az oka annak, hogy az illető ennyire érdektelenné vált, ám mivel meglehetősen frusztráló számodra, épp ezért igyekezz egy beszélgetés során rákérdezni az illető távolságtartásának okára. Ne kezdj mindenféle kombinációkat gyártani, hisz azzal csak saját magadat zavarod össze, ehelyett hívd el egy kávézóba és mondd el, ami zavar. Könnyen lehet, hogy olyasmire derül fény, amit egycsapásra megoldhattok!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy barátod olyan természetű problémával fordul hozzád a hét első napján, amely viszonylag kellemetlen számodra, hisz segítséget kér valamiben, ami a te értékrendeden kívül esik. Nem kell azért hátrahagynod az elveidet, hogy más, kútba esett embereket kihúzz, hisz nagyon könnyen magukkal ránthatnak. Amennyiben nagyon mély az a bizonyos gödör, abban az esetben olyasfajta segítséget érdemes egyébként is igénybe vennie az illetőnek, amely valóban megoldja a problémáját. Ne félj nemet mondani, hisz ha mindezt diplomatikusan teszed, abban az esetben nem érhet az a fajta rágalom, hogy arrogáns és elutasító vagy!

BAK (december 22-január 20)

A feletteseid megbíznak benned, ennek következtében a hét első napján nagyobb projektre adnak megbízást, mely rendkívül nagy önbizalmat ad, ezen felül roppant büszke vagy magadra. Mindenképp igyekezz tehát megállni a helyedet úgy, hogy a tudásod legjavát kamatoztatod, miközben semmiféle apró részlet nem kerüli el a figyelmedet. Hozzáállásod példaértékű, mellyel komoly elismeréseket vívhatsz ki a felsőbb körökben is, ennek köszönhetően tehát új kapcsolatokra is szert tehetsz. Igyekezz szerényen tenni a dolgodat és csak akkor ünnepelj, ha te, magad is elégedett vagy a teljesítményeddel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha mégcsak a hét első napjára ébredsz, mégis iszonyúan fáradtnak érzed magad, nem is igen érzel motivációt arra, hogy a nyakadba vedd a kötelező tennivalókat. Mivel azonban pontosan tudod, hogy az el nem végzett munkáért felelősségrevonás jár, épp ezért nincsen más választásod, mint megrázni magad és nekifutni a mára kapott feladatoknak. Hidd el, sokkal nyugodtabban tudsz majd aludni, ha azzal a tudattal fekszel le a nap végén, hogy ma is mindent megtettél azért, hogy a kitűzött célokhoz közelebb kerülj néhány lépéssel!

HALAK (február 20-március 20)

Hatalmas akadályt sikerül legyőznöd a hét első napján, ami rendkívül nagy büszkeséggel tölt el, legszívesebben a világba kiáltanád az örömödet. Ez azonban jó eséllyel nem vált majd ki a környezetedből pozitív érzéseket, épp ezért bármilyen büszke is vagy most magadra, igyekezz mégis szerényen tenni tovább a dolgokat, ne kérkedj az eredményeiddel, csupáncsak a hozzád legközelebb állókkal ünnepeld meg az elért sikereidet. Nyugodtan ereszd ki a fáradt gőzt, hisz a hátad mögött már csak olyan dolgok vannak, amik a jövőben nem bonyolítják az életedet!