Napi horoszkóp november 14.: a Vízöntők felemás végeredménnyel zárnak egy bizonyos projektet, a Halaknak érdemes magukra szánniuk egy kis időt

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 14.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta szituációba sodor az élet a hét utolsó munkanapján, amelyben neked kell kimondanod a végszót valamivel kapcsolatban. Mivel azonban nem szereted az ehhez hasonló helyzeteket, ahol ekkora, sziklányi teher nyomja a válladat, épp ezért nem is epedsz el az egyszemélyes esküdtszék szerepétől, ennek okán persze megfordul a fejedben az is, hogy kihátrálj a felelősség alól és egyszerűen menekülőre fogd. Amennyiben azonban a kétségbeesést egy pillanatra felváltják a logikus gondolatok, rájöhetsz, hogy olyasfajta Jolly Joker van most a kezedben, amelynek segítségével saját magad dönthetsz fajsúlyos dolgok felett. Jól gondold tehát át a döntésed és mihamarabb mondj feketét, vagy fehéret, hisz sok múlhat ezen!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, bármit teszel, akármilyen keményen dolgozol, nem ismernek el kellőképp a környezetedben úgy, ahogy az neked is jól esne. Meglehetősen frusztrál az, hogy mindent dupla akkora lendülettel kell teljesítened ahhoz, hogy felhívd magadra a figyelmet és kivívd mások elismerését. El kell azonban döntened, hogy mi a fontosabb: az, hogy önmagadat elégedetté tedd, vagy az, hogy mások megveregessék a válladat. Elsősorban érdemes a saját boldogságod elérésére törekedned és csak azután lesz fontos az, hogy kinek mi a véleménye rólad. Ne teperj görcsösen, litereket izzadva azért, hogy bárkinek kivívhasd az elismerését!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapján komolyra fordulnak a dolgok egy bizonyos helyzetben, ami elsőre mindenkit megijeszt körülötted, szíved szerint te is hátrálnál és mentenéd a bőrödet, ahogy a többiek. Mivel azonban hirtelen mások tőled várják a megoldást, így rá kell jönnöd, ez nem az a játék, ahol felhúzhatod a nyúlcipőt és futásnak eredhetsz. Szedd össze magad, lebegjen az a szemed előtt, hogy mindenki számít rád és neked ennek megfelelően kell cselekedned. Menni fog, csak bízz magadban és légy határozott!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta feladatot kell teljesítened a hét utolsó munkanapján, amellyel ezelőtt soha nem volt még dolgod, fogalmad sincs tehát arról, hogyan kezdj egyáltalán hozzá, hisz az útvonal teljesen ismeretlen számodra. Épp ezért, mielőtt eltévednél egyedül a sötétben, érdemes körülnézned a környezetedben és egy olyan személytől segítséget kérni, aki nem használja ki a kiszolgáltatottságot, segítő jobbot nyújthat, ezáltal pedig te is meg tudsz birkózni a feladattal. Légy résen, hisz nem mindenki olyan jó szándékú körülötted, mint amilyennek mutatja magát, ne dőlj tehát be a mézes-mázos mosolyoknak, ha valakiben egyszer csalódtál már, nem ajánlott ismét kiszolgáltatnod magad neki!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján teljesen váratlan helyzetbe kerülsz, amely azonnali beavatkozás nélkül beláthatatlan következményekkel járna. Most állj tehát a sarkadra, amíg nem késő és addig igyekezz hatékonyan közbeavatkozni, amíg még van rá lehetőséged. Bár sokan lemondtak már a dologról, te mégis pontosan tudod, hogy megvan benned a megfelelő tudás, kellőképp tapasztalt és kreatív vagy, így tehát nem kell aggónod amiatt, hogy olyasmi történik, amely negatívan befolyásolná a végkimenetelt. Csak bízz magadban és a tervedben, és nem lehet az az akadálypálya, amit ne tudnál gond nélkül végigmenni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapja érdekes tapasztalatokat tartogat számodra, nem minden alakul ugyanis a terveid szerint, mégis izgalmas kalandok várnak. Első körben nem is érzed magad túl komfortosan a helyzetben, hisz nem vagy az extremitások embere, jobb szeretsz a saját határaidon belül maradni, ám ma valahogy mégis van kedved kipróbálni egy új utat. Ez a kalandokban és váratlan helyzetekben bővelkedő út lesz végül az, amely elég nagy kerülővel, de elvezet a célodhoz, amelyről nem merted volna elhinni, hogy lehet még benne lehetőség. Meg is lesz az okod az ünneplésre, hisz nem csak a kihívást teljesítetted, de magadnak bizonyítottál ezzel, hogy érdemes időnként elhagyni azt a biztonsági zónát, amelyben mozogsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy általad nem túl pozitívnak vélt dologra derül fény mások előtt a hét utolsó munkanapján, amely miatt elég kellemetlenül érzed magad, nem szeretted volna ugyanis, ha az egész világ rólad pletykálna megállás nélkül. Nem érdemes azonban sokáig bosszankodnod emiatt, ha már kiderült, akkor nyugodtan vállald fel, hisz ez is te vagy és az életed része, a múltat pedig megváltoztatni már úgysem tudod. Ne aggódj, mindenkinek vannak olyasfajta titkai, vagy negatív élményei, amelyeket legszívesebben örökre elfelejtenének, nem te vagy az egyetlen ebben a civilizációban, akiről valami olyasmi derül ki, amire nem a legbüszkébb. Nyugi, minden csoda három napig tart, hamar el fogják felejteni, a rosszindulatú pletykákkal és azok generálóival pedig nem érdemes foglalkoznod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakivel konfliktushelyzetbe keveredsz a hét utolsó munkanapján csak azért, mert ellentétes álláspontot képviseltek, ám sem te, sem ő nem hajlandó lejjebb adni az elveiből és engedni a másiknak. Emiatt azonban egyre távolabb kerültök egymástól, ami csak azt eredményezi, hogy akarva-akaratlanul egyfajta ellenérzés alakul ki egymás iránt. A kérdés csak az, hogy megéri-e a közöttetek lévő kapcsolatot elrontani azzal, hogy valamiben nem találjátok a közös hangot. Érdemes tehát megpróbálnotok kompromisszumot kötni, ha semmiképp nem megy, akkor pedig próbáljatok túllépni a dolgon és borítsatok fátylat a dologra. Amennyiben ugyanis ebben a helyzetben ragadtok, az semmi jót nem tartogat a jövőre nézve!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján rá kell jönnöd, hogy olyasmire vesztegeted az idődet és az energiádat, ami eleve a veszett fejsze nyele. Maximalizmusodból adódóan értelemszerűen nem igazán szeretnéd olyasmihez adni a neved, amely mögött semmi értelem nincs, ezért igyekezz logikus magyarázattal megértetni a környezeteddel, hogy miért nem érdemes sokáig egy helyben vesztegelni. Ha kellőképp adnak a szavadra, akkor nyert ügyed van, amennyiben mégsem sikerül észérvekkel meggyőznöd őket, ebben az esetben kénytelen-kelletlen te magad kell, hogy hátat fordíts és elballagj. Semmi baj, ilyen helyzetek is vannak, ezek adják az élettapasztalatot!

BAK (december 22-január 20)

Akad egy személy a környezetedben, aki minden energiáját arra áldozza, hogy meggyőzzön valamiről, amiben te az első perctől fogva nem hittél, ahogy egy lukas garast nem adnál érte most sem. Érdemes azonban elgondolkodnod alaposan a dolgon, minden apró részletében merülj el és csak azután mondj rá nemet, ha mindenképp meg vagy győződve arról, hogy nem fogtok jól kijönni a helyzetből. Ha látsz egy szikrányi esélyt arra, hogy pozitív végkimenetele legyen, akkor érdemes eljátszanod a gondolattal, hogy mi lenne, ha mégis engednél a nyomásnak, hallgatnál az illetőre és adnátok egyetlen lehetőséget annak, hogy nyertesként gyertek ki belőle. Ne mondj azonnal nemet, csak azután dönts, hogy mindent mérlegeltél!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján úgy kell valamit lezárnod, hogy nem azt a végeredményt látod, amit eredetileg szerettél volna és ez meglehetősen frusztrál. Ne legyenek azonban emiatt negatív érzéseid, hisz te, magad mindent megtettél a célért, be kell látnod ugyanakkor, hogy vannak dolgok, amelyekre nincs ráhatásod. El kell fogadnod azt, hogy te is hibázhatsz anélkül, hogy észrevennéd vagy bármiféle akarat lenne mögötte. Ne csüggedj, legközelebb majd jobban sikerül!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján valahogy minden mozdulatod mellényúlás, azt érzed, hogy semmi sem sikerül, nem tudsz túllendülni bizonyos dolgokon, annak ellenére, hogy korábban ez játszi könnyedséggel ment. Fogalmad sincs, mi lehetne az az inspiráció, amely ezen a holtponton segíthetne túljutni, hisz ez az állapot sokáig így semmiképp nem tartható. Péntek van, zárd ki a külvilágot, ne foglalkozz semmi mással, csakis arra koncentrálj, hogy összeszedd magad, mindent rendelj alá annak, hogy lelkileg egy kicsit épülhess, hiszen így nem nagyon lesz feljebb. Szentelj magadra egy kis időt, olvass, pihenj, mindenképp olyasmivel foglalkozz, amely kellő lendületet ad a továbblépéshez és kicsit pozitívabb életszemléletet adhat!