Napi horoszkóp április 28.: a Nyilasok régi vágyukat valósíthatják meg, a Halak konfliktushelyzetbe keverednek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 28.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján váratlan akadály kerül az utadba, mely végül meghiúsítja az eredeti terveidet, emiatt borzasztóan bosszús és dühös vagy. Amennyiben sikerül azonban megfelelően a helyükre tenned a dolgokat és letisztáztad magadban, hogy hol lehetett csúszós a talaj, abban az esetben próbáld meg lezárni és elengedni, hisz ha benne ragadsz, akkor bizony képtelen leszel tovább lépni és ezzel új lehetőséget teremteni magadnak, amely majd a sikerhez vezető út lehet. Nem érdemes beleveszned az önvádba, hisz az csak hátráltatni fog a későbbiekben. Ez most nem sikerült, ugyanakkor nincs kizárva, hogy máskor megadatik majd a siker!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján egy bizonyos ügyben nem tudsz már a végeredményen javítani, annak ellenére, hogy lenne még rajta javítanivaló, neked azonban nincs már lehetőséged szépítgetni. Emiatt kissé frusztrált vagy, hiszen egyáltalán nem így szeretted volna befejezni az egészet, ám most már úgysem tudsz mit tenni ellene, kénytelen vagy tehát beletörődni. Ne legyen azonban emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz mindent megtettél a célért, de be kell látnod, hogy vannak dolgok, amelyekre nincs ráhatásod. El kell fogadnod, hogy te is hibázhatsz, de ne csüggedj, legközelebb majd jobban sikerül!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, aki annyira féltékeny a sikereidre és az ebből adódó népszerűségedre, hogy folyton igyekszik keresztbe tenni neked. Mivel azonban ezt gyorsan észreveszed, épp ezért igyekezz mielőbb leállítani és elmagyarázni neki, hogy mindaz, amit elértél, nem magától pottyant az öledbe, nem álltál széttárt karokkal a szerencsére várva, hanem bizony nagyon keményen küzdöttél, nem kis áldozatokat hozva annak érdekében, hogy most ott tarthass, ahol vagy. Amennyiben próbálsz kellő türelemmel közeledni az illetőhöz, s világossá teszed neki, hogyan juthat előre ő is a pályáján, abban az esetben talán még hálás is lesz érte. Rajtad ne múljon!

RÁK (június 22-július 22)

Valami, amin embertelennek tűnő ideje dolgozol, végül mégsem úgy sül el, ahogyan eredetileg eltervezted, ez a tudat pedig eléggé elkeserít. Amennyiben azonban jobban belegondolsz, abban az esetben rájöhetsz, hogy semmi nem történik véletlenül, mindig lehet okulni a hibáinkból, s ha a megfelelő konzekvenciát levonjuk, akkor tovább lehet lépni, legközelebb pedig hasonló szituációban nagy valószínűséggel nem fogsz hibázni. Ne keseredj el, nem vagy egy örök vesztes, s nem arra születtél, hogy harc nélkül add fel a küzdelmet. Most ugyan nem úgy sikerült, ahogyan elképzelted, de legalább ma is tanultál valamit, holnap pedig jön egy új nap, új lehetőségekkel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a közvetlen környezetedben szorult helyzetbe kerüla hét első napján, számodra pedig mi sem természetesebb annál, minthogy segítő jobbot nyújts neki, aki nagyon hálás szívvel fogadja ezt. Nemes jellemre vall, amit teszel, hiszen ebben a rohanó világban bizony nem sokan lennének hozzád hasonlóan ennyire önzetlenek. Ünnepeld meg azt, hogy ma is hozzátettél valamit ahhoz, hogy az emberiség eggyel előrébb léphetett, ami pedig még léleksimogatóbb érzés: általad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján olyan kihívással kell szembenézned, amelyről eleinte azt hitted, hogy félig csukott szemmel is abszolválod majd, ám menet közben mégis rá kell jönnöd, hogy alaposabb odafigyelést igényel a dolog annál, mint amit eddig mutattál. Mivel nagyon nem mindegy, hogy mire jutsz, s jó eredményt szeretnél produkálni, ezért lassíts, mérd fel a lehetőségeidet, rakj össze magadban egy tervet és fuss neki újra. Mindemellett az is fontos, hogy legyen elég hit és akaraterő benned annak érdekében, hogy a végén célba érj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján egy bizonyos személy a környezetedben igencsak tisztességtelen eszközökkel próbál információhoz jutni egy olyan ügyben, amelyhez a legkevésbé sincsen köze. Az illető gátlástalanul bepróbálkozik nálad is, ráadásul mindezt olyan stílusban teszi, amely meglehetősen kivágja a biztosítékot nálad. Nem is kell udvariaskodó köröket futnod, világosan és határozottan hozd tehát a tudtára, hogy olyannyira rossz ajtón kopogtat, hogy nemhogy tőled nem fog információt kapni, de még kellemetlen helyzetbe is hozod majd mások előtt, ha ezt így folytatja. Állj ki magadért és tedd le a voksodat a tisztesség mellett!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívül nagy elégedettséggel tölt el a tudat, hogy végre minden halad a maga útján az életedben, nem kell azon törnöd a fejed, hog egyik vagy másik feladatot miképp teljesítsd, melyet érthető módon elég nagy megnyugvással konstatálsz. Most, hogy abszolút szabad vagy, jut majd végre időd magadra is, illetve azokra a tevékenységekre, amelyek kikapcsolnak. Koncentrálj a pihenésre, töltődj fel, ne vegyél a nyakadba semmiféle megterhelő programot vagy feladatot. Eljön ugyanis hamarosan ismét a pillanat, amikor lesz majd min izgulnod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján végre sikerülhet megvalósítanod azt, amiért olyan régóta dolgozol már éjt nappallá téve. Igazi kézzel fogható eredményt látsz magad előtt és ez roppant büszkévé tesz. Mindenkinek mutasd meg, mit értél el, hiszen számukra hihetetlen módon megugrottad az akadályt, amiről próbáltak lebeszélni. Benned viszont minden megvolt ahhoz, hogy teljesíthesd a kihívást, rendelkezel elég tudással, akaraterővel, logikusan és intelligensen végigzongoráztad a folyamatot, nem csak úgy fejest ugrottál az egészbe. Na ezt csinálja bárki is utánad!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján olyasfajta felismerés ér, melynek nyomán rá kell jönnöd, hogy a hosszútavú nyugalmad és boldogságod édekében bizony érdemes lesz meghúznod egy bizonyos határvonalat másokkal szemben. Az utóbbi időben ugyanis annyira kihasználtak, hogy már-már a saját életed kezdett a háttérbe szorulni, ez pedig odáig vezetett, hogy egy számodra fontos programon nem tudtál részt venni csak azért, hogy másokat kiszolgálj. Most azonban elérkezett a pillanat, amikor úgy kell tekintened a helyzetre, hogy soha nem fogsz tudni önmagadra fókuszálni, amíg másoknak egyengeted az útját. Ne félj nemet mondani, időnként muszáj ilyesmiket eszközölnöd ahhoz, hogy végül tényleg boldog lehess!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a környezetedben olyan kritikát fogalmaz meg a hét első napján veled szemben, amely rendkívül mellbevágólag hat rád. Nem is igen tudsz mit kezdeni az illetővel, valahogy menekülnél inkább a helyzetből, mintsem diplamatikusan reagálj. Mivel mást úgysem nagyon tudsz tenni, épp ezért igyekezz a megfogalmazott bírálatot építő kritikaként felfogni és a jövőben azon dolgozni, hogy a jövőben fel se merüljön mégcsak hasonló bírálat sem. Ugyanakkor ne akarj többet kihozni magadból annál, mint amire képes vagy, fogadd el, hogy halandó ember lévén te sem vagy hibátlan!

HALAK (február 20-március 20)

Valakivel konfliktushelyzetbe keveredsz a hét első napján, egy bizonyos témában ugyanis egyikőtök hajlandó engedni az elveiből. Emiatt egyre inkább feszül közöttetek a láthatatlan zsineg, mely amennyiben elpattan, abban az esetben talán helyrehozhatatlan lesz az ellentét. Érdemes tehát mérlegelned, hogy mivel nem a Világ sorsa múlik most azon, hogy igazad lesz-e vagy sem, épp ezért lépj inkább túl az egészen és helyezd magad mögé a dolgot. Amennyiben ugyanis képtelen vagy felülkerekedni, az csak negatív érzéseket szül majd!