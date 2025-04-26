Napi horoszkóp április 26.: az Ikreknek nagy türelemre lesz szükségük, a Szüzek pontot tehetnek egy bizonyos feladat végére

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 26.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége folyamán heves vita alakul ki a környezetedben valakivel, aki akaratán kívül ugyan, de megbánt, amit igen nehezen tudsz megemészteni. Nem igazán vagy képes túllépni rajta, s ez érthetően a hangulatodra is rányomja a bélyegét. Nem érdemes azonban emiatt túl sokat emészteni magad, inkább keresd meg az illetőt és próbáljátok meg tisztázni a dolgot. Ha kompromisszumot nem is tudtok kötni, a saját lelki békéd helyreállítása érdekében mégis érdemes egy kísérletet tenned. Utána majd ráérsz levonni a megfelelő tanulságokat is!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége folyamán valaki a környezetedben folyamatosan azzal frusztrál, hogy egy számodra kellemetlen témát feszeget, te azonban nem tudod kellő udvariassággal lerázni magadról, az illető ugyanis abszolút nem hajlandó belátni, hogy neked ez nem épp a komfortzónád. Ezen a ponton tehát nincs értelme tovább kertelned, inkább mondd meg egyenesen az illetőnek, hogy ez az egész neked teljesen bizarr és a jó kapcsolat megtartása érdekében nem érdemes tovább boncolgatnia a dolgot. Amennyiben kellő intelligenciával rendelkezik, abban az esetben meg fogja érteni, ha pedig ez nem sikerül, akkor egész nyugodtan faképnél hagyhatod, hisz te felhívtad a figyelmét arra, hogy vékony a jég, az pedig, hogy beszakadt alatta, az csakis magának köszönhető!

IKREK (május 21-június 21)

A hétvége első napján egy bizonyos feladathoz nagyobb türelemre lesz szükséged, elképzelhetően ugyanis többszöri nekifutásra sem sikerül majd megugranod egy bizonyos feladatot. Mivel azonban borzasztóan motivál a siker, épp ezért újra és újra érdemes lesz majd nekifutnod, hatalmas lendületet véve. Amenyiben van benned céltudatosság és kitartás, abban az esetben nem okoz majd gondot az sem, ha folyton visszapattansz a kiindulási pontra. Hidd el, közelebb vagy már mint hinnéd, fel ne add tehát, mutasd meg a Világnak, hogy igenis képes vagy arra, hogy elsöprő győzelmet arass!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége folyamán végre meg mersz hozni egy régóta halogatott, nehéz döntést, amelyet már hosszú idővel ezelőtt meg kellett volna hoznod, ám annak komolyságától tartva mégsem merted kimondani. Egyelőre ugyan nem vagy biztos benne, hogy jó lépést tettél-e meg, ám ha már megtetted, akkor nem érdemes túl sokat rágódnod rajta. Igyekezz úgy alakítani a helyzetet, hogy abból jól gyere ki, ezáltal pedig elégedetté válj. Ha ugyanis megállás nélkül azon gondolkodsz, hogy mit lehetett volna még tenni, biztosan jól döntöttél-e, nem fogsz tudni előre haladni. Ami elmúlt, az elmúlt, a hétvége azonban még előtted van, tele élményekkel és új lehetőségekkel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az hétvége első napján olyasfajta feladatot kapsz, ami bizony nagyon nincs ínyedre, ennek ellenére pontosan tudod, hogy muszáj lesz belevágnod, hisz attól, mert tolod magad előtt, elvégezve még biztosan nem lesz, el nem végzése okán pedig előbb-utóbb bizonyosan felelősségre vonnak majd érte. Épp ezért végy egy nagy levegőt és mihamarabb fuss neki a dolognak, hisz minél tovább próbálod elodázni, annál inkább frusztrál majd. Hidd, el, sajnos senki nem fog hirtelen előállni azzal, hogy elvégzi helyetted, mások ugyanis legalább annyira hálátlannak tartják a feladatot és bizony senki nem viszi helyetted vásárra a bőrét, így tehát csakis magadra számíthatsz! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy tűnik, szombaton végre pontot tudsz tenni egy végeláthatatlan mondat végére, amelyet rendületlenül írsz annak érdekében, hogy a mondanivalód célt érjen bizonyos személyeknél Ugyan rengeteg időt és energiát áldoztál már a sikerre, mégis megérte, a mellékelt ábra szerint ugyanis nem volt hiába a fáradozásod. Így tehát eljött a te időd, pillanatnyilag ugyanis nincsen más dolgod, mint learatni a babérokat, hiszen mindent csak magadnak köszönhetsz, ráadásul ellendrukkerek sorával kellett megküzdened, akik egyetlen pillanatig nem hittek benned, így némi ellenszél is nehezítette a helyzetedet. Ám te kitartottál, bíztál magadban, melynek meg is lett az eredménye. Ezután pedig add át magad a felhőtlen kikapcsolódásnak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Van egy bizonyos személy a közvetlen környezetedben, akivel a legkevésbé sem egyezik az értékrended, ez pedig megakadályoz abban, hogy közelebbi kapcsolatba kerülhessetek. Bármennyire is szeretnéd, egyszerűen nem tudsz azonosulni azzal, amit képvisel, s amilyen módon gondolkodik. Amennyiben úgy érzed, van értelme annak, hogy ezen változtass, abban az esetben próbálj nyitni és elfogadóbb lenni. Ha úgy gondolod azonban, hogy semmiképpen nincs közös jövőtök, abban az esetben nincs értelme felesleges köröket futnod, mert csak a saját idődet pazarlod vele. Koncentrálj inkább magadra és azokra az emberekre, akikkel azonosulni tudsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egészen idáig megállás nélkül azon dolgoztál, hogy megfelelj mások elvárásainak, egyszerűen nem tudtál kiszállni ebből a mókuskerékből, ami kezdett már teljesen felemészteni. Eljött azonban a pont, amikor el kell határolódnod azoktól az emberektől, akik ezt a nyomást rád helyezik és végre a saját utadon kell haladnod. Hidd el, ha folyton arra koncentrálsz, hogy mások elégedettek legyenek veled, illetve hogy még véletlen se kavard fel az állóvizet, abban az esetben örökké boldogtalan leszel. Döntsd el, mi a fontosabb: az, hogy önazonos legyél, ezáltal teljes legyen az életed vagy az, hogy mások mindig boldogok legyenek körülötted, te pedig ehhez asszisztálj. Mindig arra törekedj, hogy te, magad legyél elégedett elsősorban!

NYILAS (november 23-december 21)

Komoly célokat tűztél ki magad elé, azt is tökéletesen megtervezted, hogy miként fogod megvalósítani őket, pontosan tudod, hogy megvan benned a képesség, ahhoz, hogy végül sikeres lehess, ennek ellenére mégis egyfajta kishitűséggel állsz hozzá, amely megakadályoz abban, hogy bátrabban fuss neki és nagyobb lendülettel rugaszkodj el. Amennyiben azonban kicsit átértékeled magadban a dolgokat, abban az esstben sokkal nagyobb energiákkal tudsz majd elindulni az úton. Higgy magadban és akkor nem okoz majd gondot az sem, hogy a legnagyobb akadályokat is megugord!

BAK (december 22-január 20)

Pihenés helyett olyasféle megbízást kapsz hétvégére, amelyhez már az elején roppant kevés a türelmed, épp ezért nem is tudsz beleadni apait-anyait a teljesítésbe. Ebben az esetben azonban számolnod kell azzal, hogy hétfőn a feletteseid jó eséllyel állnak majd eléd felhúzott szemöldökkel, hogy mégis mit kezdjenek az általad befejezettnek tekintett, finoman szólva sem tökéletes feladattal. Amennyiben tehát nem szeretnél semmiféle felelősségre vonást, abban az esetben bármennyire is nehéz, egyszerűen össze kell szorítanod a fogaidat és neki kell futnod a dolognak, ellenkező esetben kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Hidd el, sokkal egyszerűbb, ha még most alakítod a helyzetet úgy, ahogy azt elvárják tőled, semmint visszaküldjenek, hogy nézd meg jobban, hol lehet még finomítani az eredményen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan taktikát választottál a kitűzött célod eléréséhez, amely úgy néz ki, minden szempontból ütős lehet, ahová lépsz ugyanis, ott gyakorlatilag olyan kiaknázatlan lehetőség van, amelyet megragadva előrébb juthatsz a célállomás felé. Roppant nagy izgalommal tölt el az, hogy végre olyan kivételes sikert érhetsz el, amelytől mások szája is tátva marad. Ügyelj azonban arra, hogy idejekorán ne zsebelj be semmiféle győzelmet, hisz bármikor alakulhat úgy a helyzet, hogy kicsúszik az eredmény a kezeid közül. Csak menj tovább rendületlen lelkesedéssel, maradj szerény és magabiztos!

HALAK (február 20-március 20)

Olyannyira jól esik a hétvégi pihenés, hogy szíved szerint vissza sem mennél a munkába, rendkívül kedvedre való ugyanis az, hogy magad oszthatod be az idődet. Ha szeretnél pihenni, azt is megteheted, ezen a hétvégén semmiféle határidő nem szorongat, nagyokat tudsz enni-inni, kikapcsolódni. Nyilván roppant idillien hangzik ez a fajta dolce vita, érdemes ugyanakkor azt is észben tartanod, hogy a feladataid nem végződnek el maguktól, érdemes tehát némi motivációt találnod arra, hogy mégis megrázd magad és a pihenés után nekiveselkedj a feladatoknak. Persze, hétvége van, ugyanakkor vannak olyan tennivalók, amelyek nem tűrnek halasztást, ne feledkezz tehát azokról sem.