Napi horoszkóp április 22.: a Rákok nagy álmokat dédelgetnek, a Szüzek kellemetlen helyzetbe keverednek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 22.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, aki szinte sportot űz abból, hogy a mások által elvégzett, igen sok áldozattal járó munkának mindig ő arathassa le a gyümölcsét azt gondolva, hogy ilyenformán a siker nagyon könnyen az ölébe hullik. Mindezt pedig mindenféle szemérmesség nélkül teszi úgy, hogy az már mindenki számára feltűnő, amit te is roppant zavarónak találsz. Épp ezért, amennyiben elég erős vagy hozzá, megvan a lehetőséged arra, hogy lerántsd az illetőről a leplet, ám ez esetben számolnod kell azzal, hogy garantáltan nyakig benne leszel a konfliktusban, amire nem biztos, hogy szükséged van. Mielőtt tehát szóra nyílna a szád, előtte mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy neked mi a jobb. Lehet, hogy amíg nem érint a dolog, nem lenne bölcs dolog beleavatkozni olyasmibe, amihez semmi közöd!

BIKA (április 21-május 20)

Határidőre kell végezned egy bizonyos dologgal a mai nap folyamán, emiatt indokolatlan kapkodással kezdesz bele mindenbe, amiről már az elején látszik, hogy nem fogsz tudni végezni vele. Mielőtt azonban az őrület határa kerülnél, előtte lásd be, hogy ezzel csak saját magad akadályozod abban, hogy zökkenőmentesen, bizonyos akadályok kikerülésével haladhass előre. Ülj le, gondoldd végig, hogy mikor mit kell tenned ahhoz, hogy legalább a célodhoz közelebb kerülhess, ezzel együtt pedig fogadd el azt is, hogy nem tudsz túljárni a folyamat eszén, amennyiben ugyanis az akadályt kikerülöd, abban az esetben később biztosan vissza kell majd térned ahhoz, hogy azt megugorva lezárhasd az ügyet. Okosan taktikázz, a tudás és tapasztalat bőven megvan benned ahhoz, hogy technikailag kivitelezhető legyen a dolog, épp ezért ne félj a kihívástól, állja sarkadra és mutasd meg mindenkinek, mire vagy képes, még nyomás alatt is!

IKREK (május 21-június 21)

Váratlan helyzet adódik a mai nap folyamán, amelyet mihamarabb meg kell oldanod, ám ahelyett hogy ki dolgoznád a taktikát és a megoldókulcsot keresnéd, helyette kétségbeesetten fel-alá szaladgálsz azért, hogy hátha belebotlasz valakibe, aki utat mutat. Nem biztos azonban, hogy a legokosabb az, ha most gondolkodás nélkül rohansz fejjel a falnak, sokkal inkább arra kellene törekedned, hogy saját magad végigzongorázva az egész folyamatot, hogyan tudnád mégis a lehető legrövidebb úton megoldani a helyzetet. Törekedj arra, hogy ne másokra kelljen támaszkodnod, hisz te egyedül is vagy olyan erős, rendelkezel annyi tudással és tapasztalattal, hogy ne jelenthessen gondot ennek a szituációnak a megoldása sem. Nyisd ki a szemed és próbálj az orrodnál kicsit tovább látni!

RÁK (június 22-július 22)

Nagy álmokat dédelgetsz, nagyon jól tudod, mik a céljaid, tisztában vagy a képességeiddel is, ennek ellenére egy ponton mégis megragadtál, ahonnan valamilyen oknál fogva nem vagy képes elmozdulni. Ahhoz, hogy rájöjj, miféle változtatást kellene eszközölnöd, ülj le, gondold végig, mit és hogyan csinálj ezentúl annak érdekében, hogy egy szinttel feljebb léphess. Erre kell koncentrálnod, semmi más nem fontos, mert ha most nem cselekszel, akkor előbb-utóbb elfogynak a lehetőségek és megrekedsz ebben a gödörben!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Próbálsz elfojtani magadban egy érzést, amely hosszú ideje nem hagy nyugodni, bárhogy is igyekszel egyre mélyebbre és mélyebbre nyomni, egyszerűen időről időre felbugyog benned és nem tudsz mit tenni ellene. Mivel emiatt egyetlen nyugodt perced sincs, épp ezért érdemes letisztáznod magadban, hogy mi is pontosan az a dolog, amely ennyi álmatlan éjszakát okoz és hogyan tudnád megoldani a helyzetet. Ha elég mélyre ásol és bátran szembe mersz nézni ezzel a bizonyos zavaró ponttal, nagy követ görgethetsz le a szívedről, ami nagyban megkönnyíti majd a jövődet is. Épp ezért légy okos és bátor, meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Pillanatnyi figyelmetlenséged miatt a mai nap folyamán kellemetlen szituációba keveredsz, melyből csak hosszas magyarázkodás útján fogsz tudni kikerülni. Ez elég sok energiádat felemészti és a hangulatodra is rányomja a bélyegét, nincs kedved már semmihez. Előfordulnak azonban olyan helyzetek, amelyek az egyszerűnél egy fokkal bonyolultabbak és bizony minden kreativitásodat be kell vetned ahhoz, hogy gond nélkül meg tudd oldani őket. Ne légy magaddal szemben ennyire kritikus, fogadd el, hogy te sem vagy tévedhetetlen, időnként lankadhat a figyelmed, de pontosan tudod, hogy a felelősséget is neked kell vállalnod, soha nem is próbálsz kibújni ez alól!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, aki mintegy őrangyalként áll a hátad mögött arra figyelve, hogy mikor szorulsz segítségre és mikor állhat ki érted teljes mellszélességgel. Te azonban, ahelyett hogy értékelnéd a dolgot, egy fajta teherként éled meg azt, hogy folyamatosan beleszól mindenbe, olyasmikkel kapcsolatban is, amik csak és kizárólag a te dolgaid. Mielőtt azonban meggondolatlanul megbántanád, tekints úgy a helyzetre, hogy az illető csupán jót akar neked, nem mint egy ártó szellem legyeskedik körülötted. Nem akar semmi rosszat, csak és kizárólag a te kényelmedért dolgozik. Különösen szerencsésnek mondhatod magad, hisz nem mindenkinek van egy ilyesfajta őrangyala, aki minden lépését vigyázza!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Maximalista ember lévén képes vagy az utolsó szuszt is kihajtani magadból annak érdekében, hogy elérd a céljaidat és sikeres lehess, a környezetedtől pontosan ugyanezt a hozzáállást elvárva. Mindeközben el kell tudnod fogadni azt is, hogy másoknak nem biztos hogy ugyanazok a célkitűzéseik, mint neked, épp ezért nem éri meg konfliktushelyzetbe kerülni csak azért, hogy rákényszeríts embereket bizonyos dolgokra. Hidd el, sokkal kevesebb energialeadással jár az, ha a saját utad járod, arra koncentrálva, hogy elérhesd az álmaid és ha ebben társaid is akadnak, azt értékeld, de ne helyezz nyomás alá senkit emiatt!

NYILAS (november 23-december 21)

Hihetetlen tehetséggel áldott meg a sors, de lustaságod miatt hajlamos vagy „elkótyavetyélni” a tálentumot, ami benned van. Egy minimális szorgalommal és akaraterővel azonban sikerülne minden babért learatni, ehhez viszont Te is kellesz. Fizikai tettek nélkül ugyanis nem fog az öledbe pottyanni a siker és a csillogás. Tedd mérlegre, mit szeretnél jobban: egy helyben ücsörögni, vagy felállni, cselekedni és bezsebelni az elismeréseket. Amennyiben az utóbbiak mellett teszed le a voksod, eljött a Te időd! Mutasd meg magadnak és a külvilágnak is, hogy mire vagy képes! Meglátod, talán még a neved is megjegyzik, egy életre!

BAK (december 22-január 20)

Egy kis leleményességgel a mai nap folyamán lehetőséged adódik arra, hogy még azelőtt lezárhass egy folyamatban lévő ügyet, mielőtt az tovább bonyolódna. Ehhez azonban szükséged lesz minden apró női praktikákra ahhoz, hogy néhány lépésből elérhesd a célod, ám azt csak a végén fogod látni, hogy megérte-e mindent bevetni annak érdekében, hogy te állhass a dobogó legfelső fokán. A kockázatok ellenére mégis megéri megpróbálni hisz sosem tudhatod, mi mindent hozhatsz ki a helyzetből, épp ezért tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül mondhasd el, rajtad egy percig sem múlt a siker. Amennyiben számodra nem túl kedvezően alakul a vége, az azt jelenti, hogy bizonyos puzzle-darabok hiányoznak még ahhoz, hogy teljes legyen a kép, ez esetben fogadd el, hogy nincs még vége!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Magadnak is csak halkan mered bevallani, de nagyon félsz kimondani bizonyos dolgokat, amelyek már régen nyilvánvalóak, ám a következményektől félve inkább a szőnyeg alá söpröd őket. Nem biztos azonban, hogy ez a legjobb taktika, hisz egyszer csak, egy váratlan pillanatban az egész a fejeden landol majd és annál kellemetlenebb lesz számodra, épp ezért érdemes mérlegelned, hogy ha nem is szívesen teszed, de legyőzől minden félelmet magadban és szembenézel a kicsit savanyúbb dolgokkal is, avagy egyfajta önámításban éled az életedet azzal a kockázattal, hogy a kellemetlen titkok bármikor napvilágot láthatnak és mások szeme láttára kell a felelősséget vállalnod. Gondold végig és dönts okosan!

HALAK (február 20-március 20)

Elakadtál egy bizonyos dologban, ám a benned lévő büszkeség mégsem engedi azt, hogy bevalld és segítséget kérj másoktól. Ez azonban azt is jelenti, hogy egy jó darabig még egyhelyben fogsz álldogálni, hisz a kiutat nem látod, segítséget pedig nem fogadsz el. Így azonban azt is kockáztatod, hogy esetleg lecsúszhatsz egy olyan lehetőségről, amely rengeteg hasznot és sikerélményt tartogat számodra, épp ezért ha önzetlen vagy magaddal szemben és megadod a lehetőséget arra, hogy sikeres lehess, ne késlekedj, kérj segítséget ahhoz, hogy tovább tudj lépni a létrán. Hidd el, azzal, hogy megragadod valakinek a kezét, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy kiszolgáltatottá válsz másoknak!