Napi horoszkóp április 21.: a Bikákra nagyobb volumenű kihívás vár, a Szüzeket pozitív visszaigazolás tölti el nagy büszkeséggel

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 21.

KOS (március 21-április 20)

Vannak helyzetek, amelyekben bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz diplomatikusan regálni és ez bizony kellemetlen szituációkat idézhet elő. Mivel azonban te is emberből vagy, épp ezért időnként abszolút megengedett számodra is, hogy tévedj vagy helytelenül járj el bizonyos dolgokban. A hangsúly inkább azon van, hogy képes vagy-e elnézést kérni, be tudod-e látni, ha hibáztál. Hidd el, ez legalább akkora erény, mint más pozitív tulajdonságok. Ha hibáztál, tudd elismerni és bocsánatot kérni, hisz ettől csak jobb ember leszel, a bocsánatkérés képessége egyáltalán nem szégyen, sőt...!

BIKA (április 21-május 20)

Nem nagyon terveztél nagyobb volumenű kihívásokat teljesíteni a hosszú hétvége utolsó napján, úgy gondoltad, hogy azt csinálod majd, amihez kedved van, mégis olyan váratlan esemény történhet, amely fenekestől forgathatja fel az egész napodat. Az első pillanatban kissé megijeszt az, ami hirtelen bekövetkezik, ám ha két lábbal beleállsz a helyzetbe és minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy ne legyenek hatalmas viharkárok körülötted, akkor félelemre semmi okod nem lesz. Csupán a magabiztosságodat kell elővenned, ne engedd, hogy az ár sodorja a csónakodat, ragadd tehát meg az evezőt és irány a part. Ez ma egy ilyen nap, ne aggódj azonban, holnap talán egy nyugodtabb napra ébredhetsz!

IKREK (május 21-június 21)

Alapvetően nyitott embernek tartod magad, aki a véleményét minden körülmények között felvállalja, ennek ellenére Húsvét hétfőn mégis -számodra érthetetlen oknál fogva- egy olyan személlyel osztod meg a legféltettebb titkodat, akiben nem is bízhatsz meg maradéktalanul. Vigyázz azonban, kinek és mit mondasz, hiszen roppant könnyen ráfázhatsz a túlzott őszinteségre. Járj nyitott szemmel, hisz nem minden arany, ami fénylik, így nem biztos, hogy mások nem fognak visszaélni a tőled hallottakkal!

RÁK (június 22-július 22)

Egy bizonyos helyzetben túl sokat vársz el önmagadtól és ugyan számodra nem biztos, hogy egyértelmű, de mások számára abszolút világos az, hogy ebben a szituációban a siker egyáltalán nem garantált. Te azonban valahogy képtelen vagy elfogadni ezt a tényt, így mindenáron be szeretnéd bizonyítani, hogy képes vagy feljutni a hegy csúcsára. Mielőtt azonban meggondolatlanul cselekednél vagy olyasmire vállalkoznál, ami bőven kívül esik a biztonsági zónádon, előtte gondolj bele egy pillanatra, hogy a siker érdekében talán érdemes a mércét egy kicsivel lejjebb helyezned és csak akkor emelni rajta, ha magabiztosan tudod teljesíteni az általad kitűzött célokat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Abszolút nem látsz fantáziát egy bizonyos dologban, valaki mégis épp Húsvét hétfőn meg akarna győzni arról, hogy érdemes belevágnotok közösen a dologba. Ugyan nem igazán érted, hogy miért pont tőled várja az együttműködést, ám amennyiben erőszakosnak érzed az illető igyekezetét, abban az esetben mihamarabb hozd a tudtára határozottan és ellentmondást nem tűrően, hogy semmi esélye arra, hogy olyasmibe rántson, ami számodra abszolút nem járható út. Járd a saját utadat, ő pedig járja az övét, ez az egyetlen módja annak, hogy ne okozz magadnak álmatlan éjszakákat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Húsvét hétfőn végre pozitív visszaigazolás tölthet el nagy örömmel egy olyan ügyben, amelyben az elején nagyon hittél, ám mostanra olyannyira hosszú ideje bandukolsz már az úton, annyi időd és energiád fekszik a dologban gyakorlatilag eredmény nélkül, hogy kezdted elengedni a dolgot. A hosszú hétvége utolsó napján azonban rendkívül nagy lendületet ad az, hogy a saját kezed munkájával sikerült végre pozitív eredményt elérned és így roppant büszke lehetsz magadra. Most láthatod, hogy érdemes továbbmenned, hisz egy kis kitartással olyasfajta magasságokba érhetsz fel, amelykről azelőtt álmodni sem mertél!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Húsvét hétfőn valakinek sikerül már kora reggel felbosszantania, igen-igen próbára téve ezzel a türelmedet. Első felindulásodban szíved szerint olyat mondanál neki, amit talán magad is megbánhatsz, mielőtt azonban szóra nyílik a szád, előtte igyekezz három mély levegőt venni, ez talán segít abban, hogy hátat tudj fordítani anélkül, hogy támadásba lendülnél. Sajnálatos módon a te közvetlen környezetedben is vannak olyan személyek, akik provokatívak, neked azonban nem kell lesüllyedni az ő szintjükre. Mindig légy önmagad és ne hagyd, hogy mások magukkal rántsanak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az utóbbi időben azon morfondírozol, hogy vajon miféle kalandba is kellene belevágnod ahhoz, hogy maradandó élményt szerezhess, meghozzá a pozitív kategóriából. A mai nap lehet a legalkalmasabb a nagy tervek szövögetésére, a bakancslisták készítésére, így szabadidődben neked is roppant jól esik eljátszadozni a gondolattal, hogy mi lenne, ha ebbe vagy abba a kalandba belevágnál. Arra azért érdemes ügyelned, hogy a realitások talaján maradj, hiszen nem tudhatod, milyen teljesítmény lehet benned egy-egy kihívással kapcsolatban. Ki tudja, lehet hogy olyasfajta élményben lehet részed, amelytől mindenkinek tátva marad majd a szája!

NYILAS (november 23-december 21)

A hosszú hétvége utolsó napján valaki egy szerinte soha vissza nem térő lehetőséggel keres meg, te azonban nem igazán látod a dologban a fantáziát. Hogy ez azért van-e, mert szkeptikus vagy a részletek megismerése nélkül vagy valóban zsákutca lehet a dologból, az egyelőre nem teljesen biztos, annyi bizonyos azonban, hogy érdemes esélyt adnod annak, hogy az illető felválzolhassa a nagy tervet, te pedig majd eldöntöd a részletek ismeretében, hogy adsz-e esélyt a nagy kalandnak. Ne zárkózz el első pillanatban, hisz amennyiben hagyod a hajót elúszni, abban az esetben később nagyon bánni fogod, hogy nem szálltál fel rá. Adj időd magadnak arra, hogy végül racionális döntést hozhass!

BAK (december 22-január 20)

Nem tartod magad egy nagy konyhatündérnek, Húsvét hétfőn azonban különösen nagy sikerélményben lehet részed a konyhában, mely másokat is legalább annyira fog meglepni, mint amennyire téged meglepett. Igazán nagy örömmel tölt el, hogy ismét bizonyíthattad a rátermettségedet és azt, hogy bizony ha egy számodra fontos célt kitűzöl magad elé és minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy sikerüljön, akkor komoly esélyeid vannak. Légy büszke magadra és oszd meg a számodra fontos emberekkel is a munkád gyümölcsét!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl gyorsan élted bele magad valamibe, ami utólag nem tűnik mégsem a soha vissza nem térő lehetőségnek. Mielőtt azonban kihátrálnál, érdemes globálisan tekintened a helyzetre és amennyiben azt látod, higy egyedül semmiképp nem fogsz tudni boldogulni, abban az esetben érdemes segítséget kérned olyan személyektől, akiknek nálad nagyobb tapasztalatuk van ezügyben. Ne add fel ilyen könnyen, hisz nem minden nap kínálkozik hasonló lehetőség, mely kivételes sikereket tartogat számodra. Hidd el, nyúlcipőben futni legalább olyan fárasztó, mint beleállni egy helyzetbe és megoldani!

HALAK (február 20-március 20)

Számodra fontos emberek kerülnek sarokba szorított helyzetbe a mai nap folyamán, te pedig úgy érzed, mégsem nézheted tétlenül azt, hogy a szakadékba zuhanjanak. Ennek okán szinte minden percben azon morfondírozol, hogyan is segíthetnél, miképpen avatkozhatnál közbe annak érdekében, hogy végül jól alakuljanak a dolgok. Mivel egyszerűen nem vagy kompetens az ügyben, így csupán csak a támogatásodról tudod biztosítani őket, el kell fogadnod, hogy ezt a szituációt az élet alakítja. Bármilyen nehéz is tehát, te csak koncentrálj a saját ügyeidre és arra, hogy ahol tudsz tenni a siker érdekében, ott tegyél meg mindent, ahol pedig tehetetlen vagy, ott sajnos maximum szurkolni tudsz!