Napi horoszkóp április 17.: a Mérlegeknek motivációra van szükségük, a Vízöntők nagyfokú önzetlenségről tesznek tanúbizonyságot

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 17.

KOS (március 21-április 20)

Általában nem vagy az a konfliktuskereső személy, éppen a hosszú hétvége előtt cseppensz azonban akarva-akaratlanul is bele egy vitába, valaki ugyanis mindenáron provokálni akar az általa tett, kétértelmű megjegyzéseivel. Neked igen-igen nehezedre esik az, hogy megvédd magad, hisz tudod, hogy ehhez vitába kell szállnod, azt azonban mégsem hagyhatod, hogy valaki, akinek semmit sem ártottál, ilyenformán taposson el, mint egy használaton kívüli műanyag palackot. Nyugtasson a tudat, hogy nem minden szituáció szól arról, hogy mindenféle kellemetlen körülmények között, a kesztyűt felvéve kelljen ringbe szállnod, ám ez most arról szól, hogy megvédd magad. Ne engedd magad megsemmisíteni!

BIKA (április 21-május 20)

A hosszú hétvége küszöbén valaki minden előzmény nélkül választás elé állít, te pedig nem tartod korrektnek az ilyesfajta viselkedést, azt, hogy sarokba szorítson bárki is. Nem is kell eltűrnöd azt, hogy abszolút inkorrekt módon kezeljenek, igyekezz tehát hangot adni a felháborodásodnak. Az igazságérzeted remegett meg, joggal állsz ki magadért, ám arra mindenképp érdemes ügyelned, hogy az általad használt stílus ne legyen olyan, amiért később neked kell elnézést kérned. Diplomatikusan igyekezz kifejezni magad, hidd el, az üzeneted így is el fog jutni az érintettekhez!

IKREK (május 21-június 21)

Vigaszt nyújtanál valakinek a mai nap folyamán, aki közel áll hozzád és úgy tűnik, hogy egyfajta érzelmi válságba jutott, az illető azonban teljesen félreérti a helyzetet és többet lát a kettőtök kapcsolatába, mint amennyi benne van. Emiatt rendívül kellemetlenül érzed magad, hisz te nem táplálod irányába azokat az érzéseket, amelyeket ő igyekszik folyamatosan közvetíteni feléd. Mielőtt tehát elkezdene hamis illúziókból légvárat építetni, előtte igyekezz mihamarabb leülni és megbeszélni vele, hogy valamit nagyon félreértett. Ne vidd az erdőbe, hisz minél inkább beljebb mentek, annál nehezebb lesz kivezetni és elengedni a kezét!

RÁK (június 22-július 22)

Azt gondoltad, túl vagy már egy roppant fájó helyzeten, valaki azonban éppen ma bukkan fel a semmiből és szakítja fel a félig gyógyult hegeidet. Elég rosszul érint a dolog, hisz nem hitted, hogy ilyen fájdalmas lesz a múlt, ma azonban mégis kiderül, hogy sokkal gyengébb vagy, mint azt előtte gondoltad. Ne szégyelld, ha valami fáj, nem kell a sebeidet takargatnod, ez is te vagy, neked is rosszul esnek azok a bántások, amelyek az értékrendeden kívül esnek és bizony nem kell csendben tűrnöd az ostorozást sem. Ha valami fáj, beszélj róla, nem kell eltemetned magadban, hisz könnyen lehet, hogyha nem sikerül lezárnod magadban, abban a esetben a jövőben fog visszaköszönni. Ugye ezt te se akarod?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hosszú hétvége előtt rengeteg időt spórolhatsz meg magadnak, ha képes vagy összeszedetten gondolkodni és úgy rendszerbe foglalni a teendőidet, hogy egyfajta logikai vonal mentén egyik feladatot a másik után tudod elvégezni. Nem kell megrettenned attól, ha kicsit több az elvégzendő ügy, egyszerűen csak hinned kell abban, hogy meg tudod csinálni. Nyugodj meg, nem te vagy ilyen hebrencs, mindenkinek akadnak olyan napjai, amikor fuldoklik a káoszban. Ez ma egy ilyen nap, ám ha sikerül mindent elvégezned, akkor nyugodtabb napok várhatnak rád!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akaratodon kívül kerülsz időpontok fogságába a hosszú hétvége küszöbén, úgy tűnik ugyanis, hogy elkalkuláltad magad, ami a feladatok bevállalását és elvégzését illeti. Mostanra meg is bántad, hogy ekkora hátizsákot vettél a válladra, vissza azonban már nem fordulhatsz, hisz azzal csalódást okoznál másoknak. Igyekezz a jövőben okosabban taktikázni és ha tudod, hogy eleve sok a feladatod, akkor nem kell minden szembejövő nyűgjét bevállalnod. Hidd el, rengeteg feszültséget és felesleges konfliktust spórolhatsz meg, ha megtanulsz nemet mondani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mostanában kissé motiválatlan vagy, egyszerűen nem érzed, hogy a jelenlegi tevékenységedből többet tudnál kihozni, ebből adódóan gépes mozdulatokkal teszed a dolgod. Mivel azonban te is érzed, hogy ez így nincs rendjén, hisz alapvetően egy ambíciózus ember vagy, aki minden újdonságra mindig nyitott, épp ezért igyekezz inspirálódni, lendületet kapni olyan mellékszálakból, amelyek a munkádhoz kapcsolódnak. Ne add fel ilyen könnyen, hisz nem tudhatod, mikor kapsz ihletet, ami végül kiránthat a kátyúból. Kitartás!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Korábban szívességet kértél valakitől, aki abszolút áldozatkészen állt rendelkezésedre, a legnagyobb megdöbbenésedre azonban ma vaskos számlát nyújt be érte. Egy pillanatig nem is igen érted, hogy tulajdonképp mi is történik, lassan esik csak le a tantusz, hogy tulajdonképp kamatoztatta azt a segÍtséget, amit adott, így az illető szerint most rajtad a sor, hogy felvállalj valamit, amit rád testálna. Ideje, hogy a sokkos állapotból felébredj és határozottan elmondd neki, hogy abszolút nem tartod korrekt dolognak azt, hogy most nyújtja be a számlát és olyasmit vár el tőled, amit egyébként sem szívesen vállalnál el. Legközelebb válogasd meg, kitől kérsz segítséget!

NYILAS (november 23-december 21)

Ma belekóstolhatsz valami újdonságba, végre sikerül ugyanis olyasfajta elfoglaltságot találnod, amellyel ugyan még nem volt dolgod, ám egészen idáig csupán szemeztél vele. Alapvetően nem vagy az a mindenbe fejest ugró típus, ennek ellenére mégis úgy érzed, hogy érdemes egy esélyt adnod az élményszerzésnek. Vigyázz, mindent ne áldozz fel, nem kell tizenkilencre lapot húznod, csakis óvatosan ízlelgesd a dolgot, így nem kockáztatsz nagyot. Abszolút megvan az esélyed arra, hogy valami nagyot alkoss, hisz az új szelek a sikert is magukkal fújhatják!

BAK (december 22-január 20)

Kecsegtető ajánlattal keres meg valaki a hosszú hétvége küszöbén, aki nem áll épp korrekt ember hírében. Köztudott róla ugyanis, hogy a céljai eléréséhez gyakorlatilag bárkit fel tudna használni eszközként, épp ezért nem is tűnik véletlennek, hogy most épp hozzád vezetett az útja. Bármilyen csábító is azonban az ajánlat, nem kell semmibe fejest ugranod anélkül, hogy nem tisztáztad az erőviszonyokat, illetve nem győződtél meg arról, hogy nem egy, a sikeréhez szükséges kellékként használ majd fel. Úgy egyezz bele bármibe is, hogy semmiféle hátrányod nem származik belőle!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyfokú önzetlenségről tehetsz tanúbizonyságot a mai nap folyamán, azért lépsz ugyanis egy számodra különös jelentőséggel bíró helyzetben hátra, hogy mások előrébb léphessenek. Kivételes emberi nagyságra vall az, hogy adott esetben képes vagy lemondani a saját sikereidről annak érdekében, hogy olyan emberek érvényesülhessenek, akiknek szerinted fontosabb az elismerés. Büszke lehetsz magadra, hisz nem mindenki mondhatja el, hogy másokat előtérbe helyezve lépett egyet hátra. Hidd, el, meglesz ennek a pozitív értelemben vett böjtje!

HALAK (február 20-március 20)

A hosszú hétvége küszöbén kissé becsapva érzed magad, anno ugyanis valakinek az ígéretébe kapaszkodva próbáltál kiutat találni egy bizonyos helyzetből, most azonban az illető ahelyett, hogy az adott szavához híven segítene volna, egyszerűen faképnél hagy. Roppant csalódott és dühös is vagy egyszerre, azt gondolod, hogy soha többé nem fogsz tudni megbízni senkiben. Bármilyen nehéz is azonban, ne hidd, hogy az egész Világ ellened fordult csak azért, mert egy ember nem tartotta a szavát. Higgy az emberi jóságban és abban, hogy a körülötted élők elenyésző számban okoznak csalódást. Amennyiben a helyükön kezeled a dolgokat, abban az esetben neked is sokkal könnyebb lesz elfogadni ezeket a helyzeteket!