Napi horoszkóp április 13.: a Bikák egy általuk fontosnak tartott célért küzdenek, az Oroszlánoknak érdemes kevesebb terhet magukra vállalniuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 13.

KOS (március 21-április 20)

Hatalmas lépésre készülsz, amely egyszer, s mindenkorra megváltoztathatja az életedet. Eddig ugyan titkoltad a környezeted előtt, ám mostanra úgy érzed, hogy teljes mértékben készen állsz, így a hét utolsó napján egész nyugodtan megoszthatod mindenkivel a nagy hírt. Bizonyosan lesznek, akik nem örülnek majd veled őszintén, te azonban biztosíts minden aggódót, hogy ez nem egy hirtelen meghozott döntés eredménye, sokkal inkább alaposan átgondolt célról van szó, amelyet kitűztél magad elé. Tisztában vagy a veszélyekkel, de ha soha nem próbálod meg, nem is fogod elérni a sikert, s a határaiddal sem leszel tisztában. Ha sikerül megnyugtatnod a hozzád közelálló személyeket, ők is rá fognak jönni, hogy ez most nagyon fontos neked!

BIKA (április 21-május 20)

Rendkívüli módon szeretnél elérni egy általad kitűzött célt, azt is tudod azonban, hogy jelen pillanatban rengeteg akadály áll még előtted addig, míg végül a tiéd lesz a dicsőség. Mivel azonban borzasztóan vágysz erre a bizonyos dologra, épp ezért gyakorlatilag mindent félretéve, elvakultan küzdesz, hogy elérd. Légy azonban óvatos, hisz a nagy elvakultságod miatt nem biztos, hogy racionálisan képes vagy értékelni a fennálló helyzetet, így megvan az esély arra is, hogy esetleg nagyobbat buksz, mint amennyit nyersz a dologgal. Nyisd ki a szemedet, s igyekezz józan ésszel mérlegelni minden kockázatot!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján olyan probléma üti fel a fejét, amelyet a múltban a szőnyeg alá sepertél, ám ma mégis negatív előjellel köszön vissza. Ne ess azonban kétségbe attól, hogy nincs más menekülő útvonalad, állj bele egyfajta felelősségtudattal a helyzetbe és higgy abban, hogy ezúttal képes leszel megoldani, ha szembenézel vele. Gondoskodj arról, hogy minden szálat elvarrj ezúttal az üggyel kapcsolatosan annak érdekében, hogy a későbbiekben ne zavarhasson semmiben. Most erre koncentrálj leginkább, hogy ne legyenek emiatt álmatlan éjszakáid!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje vársz a nagy kiugrási lehetőségre, amellyel minden szempárt magadra irányítasz, emiatt gyakorlatilag bármibe belekezdenél. Mivel azonban ezáltal könnyen nevetség tárgyává válhatsz, épp ezért talán jobban teszed, ha előbb végiggondolod, hogy miben érdemes pontosan bizonyítanod a tehetségedet. Nyilvánvalóan nem szeretnéd szürke kis egérként leélni az életedet, de az sem lehet cél, hogy magadra vedd az udvari bolond sapkáját és ugyan elérd, hogy mindenki rád figyeljen, de egyúttal szánakozó szempárokat láss. Nem hajt a tatár, gondold végig, miben szeretnél bizonyítani!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján úgy érzed, hirtelen minden teher rád hárul, amiből nem nagyon tudsz átadni senkinek, ez pedig minden energiádat felemészti. Mivel egyelőre nem is látszik megváltozni a helyzet, épp ezért rajtad a sor, hogy felállj, végy egy nagy levegőt és nekifuss a megoldandó feladatoknak. Ne a nehézségi fokot nézd, csupán azt, hogy ebben a formában ez mindig is egy megoldhatatlan egyenlet marad majd. Egyedül is meg tudod csinálni, csak hinned kell magadban és abban, hogy az akaraterőddel fel fogsz érni a csúcsra. Ugyanakkor jelezd világosan a környezetednek, hogy nem egyfajta teherhordóként szeretnél a köztudatban szerepelni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Sikerül egy viszonylag egyszerű helyzetet olyannyira túlbonyolítanod a hét utolsó napján, hogy igazán magad sem tudod, miként jutottál idáig, ráadásul mások is eléggé a sarokba szorultak ezáltal. Amíg nem késő tehát, addig igyekezz a legjobbat kihozni a dologból, hiszen nyilvánvalóan nem érdeked az, hogy mindenki a szakadék szélén egyensúlyozzon, csak mert te nem mérted be megfelelően a távolságot. Nyugodj meg, tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy sikeresen kerüljetek ki a kalamajkából, kérj elnézést mindenkitől és a jövőben igyekezz a helyükön kezelni a dolgokat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Váratlanul jött impulzus ad nagy lendületet a hét utolsó napján, amelynek köszönhetően olyasféle eredmények elérésére lehetsz képes, melyek a kivételes kategóriából valók. Légy tehát büszke magadra, törekedj arra, hogy ne érjenek el a negatív energiák, nagy előnyöd ugyanis, hogy elfogadod az életet úgy, ahogyan van, nem frusztrál semmi. Időnként ilyen napokra is szükség van, amikor apró dolgok olyannyira feldobnak, hogy óriási lendületet kapsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valahogy mindig úgy hozza az élet, hogy a védekező személy szerepébe kerülsz egy-egy vita során, miközben mások abszolút nyeregben érzik magukat és azt gondolják, hogy maguk alá gyűrtek. A hét utolsó napján azonban megelégeled az áldozat szerepét, egy vita során ugyanis végre lesz bátorságod kiállni magadért. Roppant dicséretes az, hogy ilyenformán mertél fellépni másokkal szemben, ügyelj azonban arra, hogy ne gátlástalanul védd az igazadat. Maradj mindig diplomatikus, abból sosem lehet bajod!

NYILAS (november 23-december 21)

Sok esetben a sajátodon túl mások terhét is magadra vállalod annak érdekében, hogy a körülötted élőknek könnyebb legyen az élete. Elég nemes jellemre utal ez az önfeláldozás, ám mégis nagy hátrányodra van, hisz előbb-utóbb minden teher alatt egyszerűen össze fogsz roskadni. Nem történik ez a hét utolsó napján sem másképp, olyasmit veszel ugyanis a nyakadba, ami jócskán meghaladja a képességeidet, így nem igazán látod a kiutat belőle, valakinek a helyzetén azonban mindenképp könnyítettél. Gondold végig, hogy kézben tudod-e tartani a dolgokat, avagy jobban jársz, ha bevállalod, hogy van, ami rajtad is túlnő. Semmiféle zsákot nem kell a hátadra venned, pláne ha az nem a sajátod!

BAK (december 22-január 20)

A saját értékrended szerint úgy éled az életedet, hogy amennyiben valamire igent mondasz és elvállalod, azt szereted hibátlanul elvégezni és olyan eredményt felmutatni, amellyel méltán vívod ki a környezeted elismerését. Vigyázz azonban, hogy csak olyasmit vállalj, amely semmilyen szempontból nem lesz megterhelő, illetve a kompetenciahatáraidon belül mozog és rendelkezel hozzá a megfelelő tudással is. Csak azért, mert valaki ki szeretné csikarni a segítségedet , még korántsem jelenti azt, hogy mindenképp kötélnek kell állnod, csak mert nem akarsz csalódást okozni az illetőnek!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján végre pozitív eredménnyel zárul valami, amin gyakorlatilag éjt-nappallá téve dolgoztál, abszolút nem kímélve a magad és körülötted élők idegrendszerét sem. Mostanra azonban megnyugodhatsz és elégedetten tekinthetsz arra a produktumra, ami ugyan egyedül a te kezed munkáját dicséri, de a környezeted toleranciája nélkül semmire nem mentél volna. Épp ezért vond be őket az ünneplésbe és légy hálás nekik azért, hogy mindenben támogattak. Ünnepeljétek meg méltóképp az elért eredményt, hisz az eredmény közös érdemetek!

HALAK (február 20-március 20)

A legnagyobb megdöbbenésedre olyasvalaki igyekszik rád terhelni az ő felelősségét a hét utolsó napján, akiről tulajdonképp soha nem feltételezted volna az ilyesfajta inkorrekt lépést. Mivel azonban az illető semmiképp nem akar beleállni a helyzetbe, épp ezért kihátrál, te pedig magadra maradsz. Nincs időd hezitálni, annál pedig egyenesebb ember vagy, mint hogy felhúzd a nyúlcipőt, így állj bele a dologba és gyorsan tisztázd magad, mielőtt mindenki megorrol rád egy olyan dolog miatt, amelyhez semmi közöd. Amennyiben szükségét látod, lelkiismeretfurdalás nélkül nevezd is meg azt a személyt, akinek a kialakult helyzet köszönhető. Ne aggódj, ez nem árulkodás, hisz itt most a saját becsületed forog kockán!