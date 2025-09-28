Horoszkóp
Napi horoszkóp szeptember 28.: a Szüzek kivételes eredményekkel büszkélkedhetnek, a Nyilasok döntési helyzetbe kényszerülnek

Utoljára frissült: 2025. szeptember 26. 16:48

Forrás: Pixabay by GuillaumePreat

A hét utolsó napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a vasárnapi horoszkópot is!

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 28.

KOS (március 21-április 20)

Bizonyos személyeket borzasztóan zavar az, hogy szabadon véleményt nyilvánítasz, hogy neked is van saját álláspontod a Világ különböző történéseit illetően, ez pedig nem tetszik nekik. Ne akarj mindenkinek megfelelni, ne akarj mindig a dominósorban állni, hisz akkor képtelen leszel majd önazonos maradni. Bátran vállald tehát a véleményedet, amennyiben nem megy a társadalmi normákkal szemben, légy büszke arra, amit képviselsz, az pedig, hogy mások mit gondolnak, a legkevésbé se jelentsen akadályt!

BIKA (április 21-május 20)

Mára abszolút elfogadtad, hogy ugyan nem tökéletes az életed, hogy akadnak bőven legyőzendő akadályok, mégis mivel kivételes hozzáállással bírsz, nem futamodsz meg az első pillanatban, épp ezért igyekszel mindenben a pozitívumot keresni. Teljesen igazad van, miért is keseregnél naphosszat, hisz azzal nem fogsz tudni előrébb jutni és még a józan gondolkodásban is akadályozna. Az általad képviselt életfelfogás hosszútávon ezerszer hasznosabb, ráadásul példamutató lehet mások szemében is. Lehet, hogy nem minden nap a legegyszerűbb ám ha hiszel magadban, akkor bizonyosan legyőzhetetlen leszel!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki hirtelen választás elé állít egy bizonyos dologgal kapcsolatban a hét utolsó napján, ami persze érthető módon rendkívül frusztrál, nem szeretsz ugyanis ilyesfajta korlátok között élni. Nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy nincsenek opciók, amelyekből választani lehet, jobban szereted, ha a saját akaratod és döntésed érvényesül, ha önálló jogkört gyakorolsz az életedben. Ne hagyd tehát, hogy mások rendelkezzenek feletted és befolyásolni próbáljanak. Állj ki magadért és a saját önállóságodért!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján eléggé bátortalanul kezdesz neki egy rád bízott feladatnak, ám viszonylag hamar rá kell jönnöd, hogy önbizalom és vakmerőség nélkül nem-igen fogsz tudni messzire jutni a jelenlegi hozzáállásoddal. Amennyiben azonban egy kicsit mersz hinni abban, hogy azokkal a képességekkel, amikkel te rendelkezel, sikeres lehetsz, abban az esetben nem lesz semmiféle megugorhatatlan akadály előtted, ha azonban félelmedben teljesen leblokkolsz, akkor nem fogod tudni elérni a hegycsúcsot. Senki nem mondta, hogy egyszerű és tehermentes lesz a menet, de ha van benned elegendő bátorság, akkor nagyobb eséllyel eljutsz a célodig!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakivel kapcsolatban kissé sarokba szorított helyzetbe kerülsz a hét utolsó napján, az illető ugyanis általad nem ismert okoknál fogva teljesen ellened fordult, mely téged rendkívüli módon zavar. Ne hezitálj sokat, hívd el egy finom ebédre és beszéljétek meg, mi az, ami bánthatja és te mit tudnál azért tenni, hogy ismét a régi legyen a barátságotok. Mindenképp érdemes megpróbálnod menteni a menthetőt, amennyiben kézzel fogható érveket hallasz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan eredményekkel büszkélkedhetsz, amelyekért rengeteg áldozatot hoztál már, nem keveset küzdöttél és rengeteg verejtéket hullajtottál. Abszolút érthető tehát, ha nem szeretnéd csakúgy kiengedni a kezedből az általad elért produktumot. Ne légy azonban teljesen önző, de ne is hagyd, hogy mások belekontárkodva a dolgodba hasznot húzzanak, mindenféle saját erő nélkül. Ez most nem az a helyzet, amikor önfeláldozva hagynod kellene, hogy az általad megszerzett dolgokat játszi könnyedséggel elvegyék. Állj ki magadért és védd meg azt, ami a tiéd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján abszolút tudatosan készülsz a sikerre és arra, hogy miképp fogadod majd az elismerő szavakat és vállveregetéseket, ám a legnagyobb megdöbbenésesedre a siker egy váratlan fordulat következtében mégis elmarad. Emiatt rendkívül bosszús vagy, legszívesebben a világból kirohannál első felindulásként, semmiképpen nem érdemes azonban csüggednek csupán azért, mert ez a dolog most nem jött össze. Legyen inkább ez egyfajta motiváló erő, figyelmeztetés arra, hogy a későbbiekben aprólékos részletességgel dolgozz ki mindent annak érdekében, hogy még véletlenül se csúszhasson hiba a számításodba! Ez most így sikerült, ces't la vie!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napja tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy számot vess azzal, hol is tartasz a megkezdett utadon, mit értél már el, meddig szeretnél elérni és melyek a további céljaid. Ehhez érdemes a kötelezettségeid letudása után magányodba vonulnod, hisz nagy társaságban képtelen leszel befelé fordulni. Időnként szüksége van az embernek ilyen estékre is, hisz ha mindig pörgésben van, akkor nem marad lehetősége végiggondolni a már elért célokat, nopláne a még kitűzötteket. Ha a mai nap után azt a következtetést tudod levonni, hogy érdemes változtatnod bizonyos dolgokon, akkor ne habozz, tedd meg önmagadért és a saját nyugalmadért!

NYILAS (november 23-december 21)

Döntési helyzetbe kerülsz a hét utolsó napján, ahol el kell határoznod, hogy maradsz-e a jelenlegi ponton, akkor azonban nem-igen várható előrelépés az életedben, avagy bátran kockáztatva nekifutsz az ismeretlennek, vállalva azt, hogy olyasmivel találod szemben magad, amely meghaladhatja a képességeidet. Amennyiben az előbbinél döntesz, abban az esetben ne irigyeld mások sikereit, fogadd el, hogy neked ez a sorsod, ha azonban az utóbbi utat választod, akkor készülj fel a lehetetlenre is. Időnként muszáj fejest ugrani bizonyos kalandokba még akkor is, ha azok veszélyesnek tűnnek, máshogy ugyanis nem fogsz tudni soha sikereket elérni és tapasztalatokkal gazdagodni. Ne feledd: a karosszékben ülve még senki nem tudott maradandót alkotni!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon nehezen engedsz el az életedből egy bizonyos személyt, mindenáron ragaszkodsz hozzá, még annak ellenére is, hogy borzasztóan megbántott és rengeteg nehéz pillanatot okozott neked annak idején. Ragaszkodásod rendkívüli módon hátráltat a továbblépésben és a felejtésben, mégis meg kell tanulnod elengedni és a múlt hibáiból levonva a konzekvenciát, a jövőbe tekinteni. Mindig tartsd szem előtt, hogy minden ember okkal érkezik az életedbe, a különbség csak annyi, hogy néhányan közülük azért jönnek, hogy fájdalmas tanulságok árán tanítsanak valamire, amit soha nem felejtesz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy bizonyos helyzetben megbotlasz és hibát követsz el a hét utolsó napján, emiatt rendkívül dühös vagy a környezetedre és önmagadra is. Ne ostorozd azonban magad, hiszen attól egyetlen lépéssel sem jutsz előbbre, igyekezz inkább kiköszörülni a csorbát és a legtöbbet kihozni a dologból, amíg nem késő. Ha viszont csak azon rágódsz, mit rontottál el, még jobban belekeveredsz az egészbe, és egyre kisebb esélyed lesz kimászni a slamasztikából. Légy megoldáscentrikusabb, s ha kell, kezdj mindent akár ismét a nulláról, csak tegyél valamit, mert különben ki fogsz futni az időből!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján érzésed szerint valahogy a világot is képes lennél megváltani, akkora volumenű dolgokat szeretnél ugyanis véghez vinni, amelyekről hosszú ideig beszélnek majd a krónikák. Hatalmas görcsösséggel kergeted a sikert, bármibe belevágsz csak azért, hogy kitörhess a jelenlegi élethelyzetedből, mivel azonban neked is vannak határaid, így előbb-utóbb jó eséllyel a fejedre omolhat minden. Hidd el, akkor is jelentős sikereket érhetsz el, ha kevesebbet vállalsz, ami lehetővé teszi, hogy minél hatékonyabban tudj dolgozni. Engedj teret másoknak is, hisz csapatban sokkal nagyobb kilátásaitok vannak a sikerre annál, mintha egymagad próbálnál a természet erőivel megküzdeni. Ne feledd: te is halandó ember vagy, hiába hagyod figyelmen kívül a határaidat!

