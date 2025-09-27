Napi horoszkóp szeptember 27.: a Rákoknak érdemes a váratlan helyzetekre is felkészülniük, az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos személlyel csúnyán elmérgesedett konfliktust szeretnél rendezni ezen a hétvégén, mely részedről nem kis lépés, hisz elég csúnyán megbántott az illető annak idején. Ma azonban sikerül erőt venned magadon és tenni egy lépést a békekötés érdekében, amely hatalmas gesztusnak számít részedről, hisz eddig a másik fél bocsánatát vártad. Mivel alapvetően nem vagy haragtartó típus, épp ezért nem is szeretnél hosszabbtávon megszakítani kapcsolatot számodra fontos emberekkel. Csak akkor nyiss azonban az illető felé, ha felkészültél arra is, hogy nemcsak neked vannak sérelmeid, igyekezzetek tehát meghallgatni egymás álláspontját és kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy fátylat boríthassatok a múltra!

BIKA (április 21-május 20)

Valahogy az az érzésed, hogy minél inkább szeretnél elérni egy bizonyos célt, annál távolabb kerülsz tőle, mostanra tehát elég pesszimistán mész előre az úton, egyfajta megszokottság jellemzi a mozdulataidat, nem-igen hiszel abban, hogy sikerül elérned. Jóllehet, a helyzet korántsem egyszerű, amely tudat könnyen megingathat a magabiztosságodban, feladnod azonban semmiképp nem érdemes. Igyekezz egy kapaszkodót találni, amely segít abban, hogy ezt a bizonytalan időszakot átvészeld, eközben pedig higgy abban, hogy nem mindig lesz majd ennyire lassú és monoton a folyamat, csak győzd kitartással!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje várod a legalkalmasabb pillanatot arra, hogy végre egy ígéretesnek tűnő dolgot nyélbe üthess, melyre ez a hétvége tűnik a legalkalmasabbnak. Így aztán semmi más dolgod nincs, mint a megfelelő úton végigmenni és végre megkaparintani azt, amire olyan régóta vágytál. Borzasztóan hálás vagy a sorsnak, hogy lehetővé tette számodra azt, hogy végre a kezedben tarthasd, ennél nem is nagyon lehetnél jelen pillanatban boldogabb. A kitartás fontos erény, ez ma kiváltképp nagy bizonyosságot nyert, élvezd tehát a kitartásod gyümölcsét és osztozz a javaidon azokkal, akik igazán fontosak számodra!

RÁK (június 22-július 22)

Általában szeretsz minden szituációt magad irányítani, ennek okán a tudattól is futkos a hátadon a szőr, hogy esetleg valamiféle váratlan esemény következik be, ilyenkor az őrület határán próbálsz cselekedni annak érdekében, hogy mielőbb helyükre billenjenek a kicsúszott dolgok. Tervezni okos dolog, ám azt is el kell tudnod fogadni, hogy mindenre nem tudsz sem befolyást gyakorolni, neked sincs ekkora, földöntúli erőd, amely mindenek feletti hatalmat biztosítana. Bizonyos helyzetekhez próbálj rugalmasabban hozzáállni és engedni az elveidből, hisz könnyen lehet, hogy amennyiben valaki új ötlettel áll elő, az lesz majd a célravezető útvonal!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annyi mindent vállaltál magadra a hétvégére, hogy ebben a pillanatban nehezen hiszel abban, hogy elérheted a kitűzött célokat. Nincs tehát vesztegetni való időd, hisz ha elkezdesz bizonyos dolgokon hezitálni, avagy a kelleténél több energiát fektetsz valamibe, akkor elúszhat minden. Igyekezz tehát kizárni a zavaró tényezőket és ma csak azokra az elvégzendő feladatokra koncentrálj, amelyeket magadra vállaltál. Ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, vagy hátráltasson, te csak menj abban a tempóban, amelyet te, magad ideálisnak találsz és amivel pontosan tudod, hogy időben célba érhetsz! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége folyamán valakinek sikerül elbizonytalanítania egy korábbi döntéseddel kapcsolatban, ennek okán felmerül benned az, hogy esetleg nem feltétlenül választottad a megfelelő utat. Ennek másképp nem tudsz a végére járni, csak és kizárólag úgy, hogy kizársz minden zavaró tényezőt és végiggondolod a folyamatot, amelynek nyomán feketét vagy fehéret mondtál. Amennyiben arra a konklúzióra jutsz, hogy az illetőnek igaza van és valóban okosabb lett volna más utat választani, abban az esetben érdemes más alternatívák után nézni, esetleg mások véleményét is kikérni. Győződj meg róla, hogy jól mérted fel a helyzetet és csak cselekedj bármit is, ha teljesen biztos vagy a dolgodban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a közvetlen környezetedben folyamatosan körülötted zsizseg, szaladgál, nincs az illetőtől gyakorlatilag egy nyugodt perced sem, s ez borzasztóan frusztráló számodra. Amennyiben ennyire birizgálja a toleranciaküszöbödet, abban az esetben próbáld megértetni vele, hogy az eredmény nem attól fog majd jönni, hogy addig pörög, amíg a benne lévő elem bírja. Igyekezz egyfajta utat mutatni neki, hogy merre érdemes elindulnia, s akkor talán szép, nyugodt tempóval is elérheti a célját, nem kell ilyen eszeveszett módon rohannia. Remélhetőleg megérti, te pedig nyugodtan végezheted az utolsó simításokat azokon a folyamatokon, melyeket a hétvége folyamán le kell zárnod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé monotonnak találod a jelenleg végzett tevékenységedet, egyfajta változásra vágysz, abszolút nem érzed magadénak az egész projektet, épp ezért mindent megteszel annak érdekében, hogy mihamarabb lezárd és végre olyasmivel foglalkozhass, amely érdekel és rejt némi izgalmat magában. Ne akard azonban minden eszközzel, két kézzel tolni a dolgot, ezzel ugyanis csak azt fogod elérni, hogy nemhogy előre haladnál, inkább hibát hibára halmozol majd, ez pedig kifejezetten hosszúra nyújtja majd a feladatot. Sokkal inkább érdemes végiggondolnod, hogyan tudsz a leghatékonyabban működni úgy, hogy az hasznos és lehetőleg hibátlan legyen, az lebegjen a szemed előtt, hogy végleg le kell zárnod a dolgot annak érdekében, hogy később ne köszönjön vissza egy váratlan helyzetben! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége folyamán hatalmas sikerélményt okoz valami, amire korábban nem mertél volna nagyobb tétet feltenni. Ma azonban rendkívüli büszkeséggel tölt el az, hogy mégis elérted, amit szerettél volna, így mások is elismerik azt az eredményt, amelyet elértél és ezt csakis magadnak köszönheted. Használd ki a sikerrel járó, öt perc hírnevet, hisz neked is jár az, hogy megmártózz a csillogásban, ne tölts azonban túl sok időt azzal, hogy magadat ünnepelteted, hisz holnap már új kihívások várnak. Ezúttal arról is kiváló bizonyítékot kaptál, hogy mindig érdemes kitartani és hinni magadban, amennyiben ugyanis rendelkezel elegendő tapasztalattal és ehhez optimizmus is párosul, abban az esetben nem létezhet az az akadály, amelyet ne tudnál megugrani!

BAK (december 22-január 20)

Az esetek döntő hányadában segítőkészen állsz a környezeted rendelkezésére, amely ténnyel mindenki tisztában van körülötted. Emiatt érthető módon többen legyeskednek körülötted azt várva, hogy majd átadhatnak neked az őt érintő terhekből, teljesen biztosak ugyanis benne, hogy önzetlen segítőkészséged egyfajta naivitással is párosul. Mindent elkövetnek azért, hogy mosolyogva, a kisujjadtól a fejed búbjáig kihasználjanak, hogy az ő problémájuk legyen számodra az első és legfontosabb a sorrendben, miközben őket egyáltalán nem érdekled, te, magad, mint ember. Ezeket a személyeket minél inkább tartsd távol, ha kell, határozottan, a hangodat hallatva. Ne hagyd magad elnyomni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napja valahogy olyan hangulatot hoz számodra, amely kissé gondolkodóba ejt. Úgy érzed ugyanis, hogy most érdemes számot vetned azzal, hogy tulajdonképp hol is tartasz az életben, mely célokat sikerült már megvalósítani az általad kitűzöttek közül, hogy egyáltalán a megfelelő irányba tartasz-e. Amennyiben arra a következtetésre jutsz, hogy változtatnod kellene, abban az esetben ne tétovázz túl sokáig. Ha pedig úgy érzed, hogy elakadtál és nem látod a kiutat, akkor kérj segítséget, ez ugyanis nem szégyen és nem von le semmit az értékeidből. Egyszerűen néha tenni kell valamit, mert a dolgok nem mindig alakulnak maguktól!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyobb társaságban kerülsz összetűzésbe valakivel a hétvége folyamán, egy számodra elég fontos kérdésben ugyanis teljesen különbözik a véleményetek, amely téged kifejezetten kiakaszt. Igyekszel ugyan egy darabig csendesen hallgatni az illető álláspontját, eljön azonban az a pont, amikor nálad is elszakad a cérna és nem tudsz tovább uralkodni magadon. Bármennyire is nehéz azonban, sokkal bölcsebben teszed, ha megpróbálsz okosan vitázni, ha nem hagyod, hogy az érzelmeid domináljanak, hanem higgadtan tálalod a saját álláspontod és nem hagyod, hogy mások ellenvéleménye ennyire felidegesítsen. Sokkal több energiát spórolsz vele magadnak is, ha nem folytatsz meddő vitát valakivel, aki úgysem hajlandó megérteni!