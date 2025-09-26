Napi horoszkóp szeptember 26.: a Szüzekre felelősségteljes feladat vár, a Bakok napját váratlan esemény befolyásolja

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Bár nem vagy az a kifejezetten vezető típus, inkább a követők halmazába tartozol, a hét utolsó munkanapján mégis olyan szituáció adódik, ahol neked kell a leghatározottabbnak lenned és kimondanod a végső szót. Elsőre nem nagyon érzed túl testhezállónak a feladatot, ám mivel más választásod nem-igen van, így kénytelen vagy te a sarkadra állni. Néha ilyen helyzetekre is szükség van, ezek a dolgok ugyanis csak keményebbé tesznek. Állj bele tehát a helyzetbe és mutasd meg mindenkinek, hogy miféle rejtett tartalékok vannak benned!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú ideje fáradhatatlanul igyekszel tökéletes eredményt kihozni egy olyan feladatból, amelyet rád bízott a felettesed. A hét utolsó munkanapján érzed először úgy, hogy végre bizonyíthatod a rátermettségedet, kivívva ezzel a főnököd elismerését. Bár eleinte nem gondoltad, hogy sikerülhet egyedül úrrá lenni a vele járó megannyi nehézségen, most már látod a fényt az alagút végén. Rendkívüli elégedettséggel vegyített büszkeséggel tölt el, hisz ezzel feljebb léphetsz a ranglétrán is. Szebben nem is kezdődhetne a hétvége, nem igaz?!

IKREK (május 21-június 21)

Korábban elkövettél egy kisebb hibát egy bizonyos folyamat során, ezt próbálod javítgatni egy ideje, valamilyen oknál fogva azonban eddig nem jártál sikerrel. Amennyiben tehát eddig nem nagyon ment, azt érdemes egyfajta jelként felfognod és belátnod, hogy tulajdonképp felesleges is tovább izzadnod miatta. Próbáld lezárni, ne hagyd, hogy fejfájást okozzon, hisz ha egyfolytában erre az egyetlen egy hibára koncentrálsz, akkor észre sem veszed majd az új impulzusokat magad körül. Ebből okultál, megjegyezted, igyekezz tehát legközelebb nem megbotlani ugyanabban a kőben!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé feszültnek érzed magad a hét utolsó munkanapján, túl sok minden nyomja ugyanis a lelkedet. Mivel teljesen rányomja a hangulatodra, az általános közérzetedre a bélyegét az, hogy ennyi teher nyomja a válladat, így érdemes szembenézned valamennyivel és gondoskodni a megoldásukról, hisz a problémák ellenkező esetben majd egyre csak szaporodnak, te pedig mentálisan el fogsz fogyni. Amennyiben elbizonytalanodnál, kérd ki olyan személyek tanácsát, akikben megbízol, s ők sem élnének soha vissza a bizalmaddal. Ne tarts attól, hogy másra bízod a problémáidat, hisz ha beszélsz róluk, talán már azzal is közelebb juthatsz a megoldásukhoz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki olyasfajta szívességet kér tőled a hét utolsó munkanapján, ami eléggé súrolja az ingerküszöbödet és tulajdonképp az értékrendeden kívül esik, azt azonban nem tudod, hogyan utasítsd vissza az illetőt. Megbántani semmiképp nem szeretnéd, hisz nyilván te vagy az utolsó szalmaszál, amelybe kapaszkodik, épp ezért nem éreznéd túl korrektnek, ha egyszerűen csak elhajtanád. Bár pontosan tudja mindenki rólad, hogy te vagy a segítőkészség mintaképe, most mégis úgy érzed, egyszerűen túl sokat vár el, túl nagy áldozatot kell érte hoznod. Bármennyire is kellemetlen a helyzet, mégse félj nemet mondani abban az esetben, ha azt érzed, hogy hátrányodra válhat a dolog. Hidd el, nem attól leszel jó fej, ha mindig mások szolgálatában állsz akárkiért beleugrasz a kútba is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján felelősségteljes feladatot kapsz, mellyel kapcsolatban teljeskörű döntéshozóvá avatnak. Ennek ellenére azonban valaki szenvtelenül szeretne beleszólni a folyamatba, egyfolytában ott legyeskedve körülötted, hogy mindenképp elmondhassa a véleményét, kéretlen tanácsot adva az ügyben, ami téged meglehetősen frusztrál. Nem tudod, hogyan állítsd le, hogyan hárítsd a jóakaratot, melyet szép szóval úgy tűnik, nem fogsz tudni elérni. Határozottan kell tehát a sarkadra állnod, mielőtt végleg rád telepszik és már nem lesz lehetőséged visszapattintani a labdát. Légy bátor, határozott és őszinte, ez ugyanis most az a helyzet, amikor nincs lehetőség arra, hogy udvariaskodó köröket fuss!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A kollégáid egy közös, új projekt lehetőségét vázolják fel neked a hét utolsó munkanapján. Te azonban elég szkeptikus vagy, hiszen a dologgal kapcsolatban nincsenek túl pozitív tapasztalataid. Hezitálsz, nem igazán szeretnéd elvenni a lelkesedésüket, nem tudod, hogyan mondd ezt el nekik, hisz nem akarnád te a rossz zsaru szerepét magadra vállalni. Mivel te már jártál azon az ösvényen, amellyel kapcsolatban nekik még egyetlen perc tapasztalatuk nincsen, épp ezért óvatosan figyelmeztesd őket arra, milyen veszélyekkel járhat az út, így nem fog később lelkiismeret-furdalás gyötörni azért, hogy nem szóltál, amíg a baj elkerülhető volt. Ez az ő döntésük, neked nem kell kötelezően velük tartani, hisz nem akarsz önmagadnak felesleges fejfájást okozni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A közvetlen környezetben bizonyos személyek elég nagy volumenű hibát követnek el a hét utolsó munkanapján, mindenfajta felelősséget rád hárítva. Attól azonban, mert ők vaskos bőrrel az arcukon ezt lelkiismeret furdalás nélkül megtennék, neked egyetlen pillanatig nem kell vállalnod a felelősséget! Az, hogy ők magukkal akarnak rántani az általuk főzött ragadós-nyúlós „katyvaszba”, még korántsem jelenti azt, hogy ebbe neked nem lesz beleszólásod. Állj tehát a sarkadra, gyorsan és határozottan önts tiszta vizet a pohárba és hozd mindenki tudtára, hogy ne akarjanak semmit a nyakadba varrni, amihez egyáltalán nincs semmi közöd. Micsoda emberek vannak...

NYILAS (november 23-december 21)

A családodat és a kollégáidat nem választhatod meg, amelynek elfogadása a hét utolsó munkanapján elég kényelmetlenül érint. Nem jössz ugyanis ki valakivel a közvetlen környezetedben, akárhogy erőlködsz, mégsem szeretnél semmiképp képmutató lenni és önmagadat meghazudtolni csak azért, hogy jó kapcsolatot ápolj. Légy őszinte, de semmiképp ne ellenszenves. Próbálj toleranciát gyakorolni, nehogy te gyere ki a helyzetből negatívan és azt mondják rólad, nincs benned semmi alkalmazkodóképesség! Hidd el, diplomatikusan is el tudod érni, amit szeretnél!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján ugyan kész tervvel ébredtél, mégis egy ponton váratlan fordulatot vesznek az események és valahogy kezd kicsúszni a kezeid közül az irányítás. Furcsamód' azonban abszolút nem bánod a kialakult helyzetet, egyetlen pillanatra sem frusztrálod magad miatta, gyakorlatilag kész vagy beletörődni a kialakult helyzetbe, belátva, hogy bármennyire is szeretnéd, nem tudod mindig pontosan kiszámítani a dolgok menetét. Bár a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben neked is könnyebbséget jelent sodródni az árral, bízva abban, hogy épségben partot érsz. Néha kellenek ilyen váratlan helyzetek is, máskülönben hogyan tudnál tapasztalatot szerezni, nem igaz?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján nagyszabású terveid vannak, melyeket izgatottan fel is vázolsz a környezetednek, a támogatásukat remélve. A legnagyobb megdöbbenésedre többen is lesznek ugyanakkor, akik nem lelkesednek az ötleteidért, tőlük függetlenül azonban te sziklaszilárdan hiszel magadban, nem tud kizökkenteni mások ellenvetése sem. Most semmi más nem fontos, csupán az, hogy te elhidd, sikerülhet és ne engedd, hogy bogarat tegyenek a füledbe, ami elbizonytalanítana. Legyen önbizalmad és te leszel a nyerő ember!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján valahogy egy téged érintő helyzet változni látszik, azt azonban jelen pillanatban pontosan nem tudod, hogy ez neked jót vagy rosszat jelent. Épp ezért nem is tudod kiszámítani, mi és hogyan fog történni és az milyen irányban befolyásolja majd az életedet, de talán jobb is ez így. Nem kell mindig matekozni, hiszem ha beleveszel a számok sűrűjébe, könnyen belegabalyodhatsz az egészbe. Légy óvatos, de engedj teret annak, hogy a Sors rendezze az ügyeidet. Hidd el, minden okkal történik, a kérdés csupán az, hogy képes vagy-e olvasni a sorok között!