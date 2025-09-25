Napi horoszkóp szeptember 25.: a Skorpiók parázs vitába keverednek valakivel, a Vízöntők váratlan akadályokba ütköznek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 25.

KOS (március 21-április 20)

Egy jóbarátod kivételes kalandra próbál rávenni, olyasmire, amit még életedben nem próbáltál, mi több, abszolút a komfortzónádon kívül esik, te pedig köztudottan nem szeretsz a biztonsági zónádból kilépni. Amennyiben azonban úgy tekintesz a dologra, mint egyfajta teljesítendő kihívásra, ami esetleg felejthetetlen élményt nyújt majd a számodra, akkor rögtön más megvilágításba kerül az egész. Mondj igent, hisz ez ad majd lendületet a későbbiekben és könnyen lehet, hogy ezután bátrabban vállalkozol majd bármiféle kalandra!

BIKA (április 21-május 20)

Elég nagy meglepetéseket tartogat számodra a hét második fele, olyan emberek fognak ugyanis pozitív csalódást okozni, akikről a legkevésbé sem számítottál rá, ami azért tölt el különösen nagy örömmel, mert ez most egyfajta visszajelzés számodra, hogy nem hiába az önzetlenség, a kedvesség, a segítőkészség, amellyel mások felé fordulsz. A mai nap már semmi nem szegheti a kedvedet, hisz ez a néhány kedves gesztus nagy lendületet ad a hét hátralévő részére is. Mindig maradj ilyen, és adj hálát ezekért a pillanatokért, mert bárki bármit mond, a nagylelkűség igenis kifizetődő!

IKREK (május 21-június 21)

Minden erővel próbálsz eltüntetni egy számodra kellemetlen dolgot, még mielőtt a környezeted tudomást szerezne róla, ezzel azonban csak azt éred el, hogy akkor fog kibukni az egész, amikor nem is számítasz rá, s emiatt nem biztos, hogy felkészülten fogsz reagálni. Érdemes tehát mérlegelned, hogy vállalod-e mások előtt is a tévedésedet vagy inkább a végsőkig titkolózol azzal az állandó kockázattal a fejed felett, hogy bármikor fény derülhet mindenre. Lásd be, sokkal jobb tiszta lelkiismerettel, egyenes derékkal élni, mintsem örökké ködösíteni. Egyszer kell csak túlesned rajta, utána mázsákkal könnyebb lesz a lelked!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki a hét második felében kissé arrogánsan kommunikál, amit érthető módon te kifejezetten sértőnek találsz. Mivel ez a stílus számodra teljesen elfogadhatatlan, igyekezz határozottan, de semmiképpen nem bántó módon megértetni az illetővel, hogy ilyen stílusban veled ne beszéljen, hisz te is tudsz hasonlóképp megnyilvánulni, mégis van benned annyi intelligencia, hogy visszafogd magad. Ne ítélj azonban elhamarkodottan, hisz az illetőnek talán csak rossz napja van, nem is biztos, hogy szándékos volt a bántó megnyilvánulás. Ám ha mégsem erről, hanem valamilyen súlyos jellemhibáról lenne szó, akkor ne foglalkozz tovább vele, hiszen annyi értékes emberrel vagy körülvéve, így nem kell senkitől eltűrnöd az alpári hangnemet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, a hét második felére kezd kijönni rajtad az elmúlt napok rohanásának eredménye, egyszerűen olyan kimerült vagy mostanra, hogy egyhuzamban tudnál aludni akár egy egész hetet is. Most már inkább ne vállalj új feladatokat, igyekezz ehelyett a meglévőkre koncentrálni annak érdekében, hogy jusson időd magadra is, egy jó kis masszázs például csodákra képes. Ne hagyd, hogy bárki eltérítsen ettől a szándékodtól, hiszen te voltál az, aki topon volt, itt az ideje tehát átadni másnak a stafétabotot!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívül súlyos teherként nehezedett rád egy, a múltadban történt kellemetlen esemény, amelyből akkor kétségbeesésedben kimenekültél, így nem sikerült megfelelőképp lezárnod a dolgot. A hét második felében azonban az élet kényszerít rá, hogy ismét szembenézz vele, a múltad ugyanis nem túl kellemes formában köszön ma vissza. Ne ess kétségbe, ne kürtölj világgá semmit, de mindenképp tegyél meg mindent azért, hogy mihamarabb tényleg pont kerülhessen az ügy végére annak érdekében, hogy az ne lehessen hatással sem a jelenlegi, sem a jövőbeli életedre. Jobb, ha a saját lelkiismereted miatt is így cselekszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Igencsak bosszant, hogy van valaki a környezetedben, aki mindenáron bele szeretne szólni az ügyeidbe, állandóan tudálékoskodik, te pedig a legszívesebben elküldenéd melegebb éghajlatra, nem is érted, hogy eddig miként sikerült türtőztetni magad. A hirtelen meggondolatlanul kimondott bántó szavak helyett mindig érdemes végiggondolnod az aktuális helyzetet, s inkább csak finoman hívd fel az illető figyelmét arra, hogy te is pontosan tudod, melyik ösvényen kell haladnod. Soha ne feledd, ha arrogánsan elutasítasz valakit, aki nem is biztos, hogy rosszat akar, azzal csak kellemetlen helyzetbe sodorhatod magad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Parázs vitába keveredsz valakivel a hét második felében, aki számon akar kérni valamit rajtad, amihez abszolút semmi köze és ez rettentően felháborít. Mivel nem tartozol senkinek elszámolnivalóval, nem is érdemes emiatt felhúznod magad, arra pedig végképp semmi szükség, hogy hirtelen dühödben olyasmit mondj, ami megmérgezheti a kapcsolatotokat, épp ezért sokkal bölcsebben teszed, ha megőrzöd a hidegvéredet és higgadtan elmagyarázod az illetőnek, hogy nem gondolnád, hogy magyarázattal tartozol neki, de ha már itt tart a dolog, szívesen beszélgetsz vele. Tartsd azonban szem előtt, hogy nem kell a legbensőbb titkaidat is kiadnod csak azért, mert valakit hajt a kíváncsiság!

NYILAS (november 23-december 21)

Mások értékrendje szerint próbálod élni az életedet, mellyel kapcsolatban rá kell jönnöd, hogy ez bizony nem épp a leghelyesebb út. Most kell tehát eldöntened, hogy szíved szerint mit választanál, mennyire nehezíti meg az életed az, hogy nem tudsz önazonos lenni. Amennyiben úgy véled, hogy a saját elveid szerint kell cselekedned, állj a sarkadra és közöld határozottan mindenkivel, hogy többé nem vagy hajlandó senki akaratának alávetni magad. Hidd el, maradandót csak úgy tudsz alkotni, ha soha nem adod fel önmagadat, s nem az vezet, hogy megfelelj másoknak!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében nem úgy haladnak a dolgaid, ahogyan azt szeretnéd, ami eléggé frusztrál, nincs már meg benned az a lelkesedés, ami a hét elején volt. Amennyiben elég fontos azonban számodra az a cél, amit kitűztél magad elé, érdemes elgondolkodnod és mérlegelned, hogy min kellene változtatnod ahhoz, hogy sikerre vidd az ügyet és olyan tempóban haladhasson minden, ahogyan azt korábban elképzelted. Ha most azt mondod, hogy elég volt és hátat fordítasz a dolognak, akkor valószínűleg hosszú ideig bánni fogod, hogy nem volt benned elegendő kitartás. Ezért ha szükségét látod, inkább pihenj meg rövid időre, hogy aztán erőtől duzzadva ismét belevethesd magad a munkába!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében váratlan akadályokba ütközöl, emiatt veszélybe kerül az általad elvárt eredmény is. Ne rettenj meg azonban egy kisebb bukkanótól, hisz a gátfutók sem torpannak meg a kihelyezett akadályok előtt. Tekints úgy erre a helyzetre, mint egy izgalmas kihívásra, s ha bízol magadban, biztosan képes leszel megküzdeni vele. Ha viszont azonnal nyúlcipőt húzol és megfutamodsz, az könnyen rányomhatja hosszú időre a bélyegét az egész életedre. Ha meghátrálsz, a gyávaságod miatt jó ideig lelkiismeret-furdalásod lesz, ezért inkább vegyél egy nagy levegőt és állj bele két lábbal a dologba! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívüli módon vágysz valamire, rengeteg áldozatot is képes lennél meghozni érte, ám azt közben nem veszed észre, hogy illúziókat kergetsz. Sokszor nehéz beletörődni, ha valami elérhetetlen, ám azt érdemes megtanulnod, hogy sokkal jobb még azelőtt elengedni el bizonyos dolgokat, mielőtt nagyon beleélhetnéd magad. Próbálj racionálisabban látni különböző helyzeteket, nem biztos ugyanis, hogy az álmodozás mindig célravezető. Ez jó dolog, néha szükség is van rá, de ami nyilvánvalóan nem megy, arra nem érdemes az időt pazarolni!