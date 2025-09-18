Napi horoszkóp szeptember 18.: a Rákoknak kellemetlen beszélgetésben lehet részük, a Mérlegek fontos ügyeknek tehetnek pontot a végére

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 18.

KOS (március 21-április 20)

Teljesen megingathatatlanul hiszel egy bizonyos dologban a hét második felében, épp ezért mindenkivel szembeszállsz annak érdekében, hogy kiállhass a véleményed mellett. Ma azonban egy váratlan fordulat az, ami elbizonytalaníthat és nagy valószínűséggel befolyásolja majd a dolgok végkimenetelét. Tedd félre tehát a büszkeségedet és amennyiben úgy érzed, nyugodtan kérd ki mások tanácsát is, vaktában semmiképpen ne hozz komoly döntést. Győződj meg róla, hogy jól látod a helyzetet, és csak akkor cselekedj, ha minden kétséget kizáróan megbizonyosodtál az igazadról!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében alig várod, hogy pontot tehess mindennek a végére és végre másféle, kikapcsolódást jelentő programokon is részt vehess. Ennek érdekében engedd el a felesleges köröket és csakis arra koncentrálj, ami prioritást élvez. Lehet, hogy egyetlen levegővétellel sikerülhet lezárni a dolgaidat, ha azonban esetleg hosszabb a folyamat, akkor is megéri fáradoznod vele, hisz utána teljesen nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad a pihenésnek. Ne késlekedj, indulj, hisz vesztegetni való időd!

IKREK (május 21-június 21)

Kellemetlen helyzetbe kerülhetsz a hét második felében, anélkül bírálsz ugyanis egy bizonyos szituációt, hogy nem ismered részleteiben, ez pedig nem vet rád túl jó fényt mások szemében. Mivel azonban te sem vagy tévedhetetlen, így abszolút megengedett az, hogy időnként mellényúlj, ugyanakkor arra azért érdemes ügyelned, hogy tudd bevallani, ha hibázol. Ebből is tanultál valamit, legközelebb tehát már tudni fogod, hogy nem ajánlott idő előtt ítélkezni anélkül, hogy minden apró részlettel tisztában lennél!

RÁK (június 22-július 22)

Kellemetlen beszélgetésben lehet részed a hét második felében, olyasmit kell ugyanis közölnöd egy számodra fontos személlyel, amit senki más nem vállal. Érthető módon abszolút nem fűlik a fogad a dologhoz, az pedig különösen bosszantó számodra, hogy azért hárul rád ekkora teher, mert mások megfutamodtak a helyzet elől. Nincs azonban más választásod, végy egy nagy levegőt és ess túl rajta. Arra ügyelj, hogy a stílus ne legyen bántó, hisz a mondanivalód eleve elég vékony jég a beszélgetésben. Igen, időnként vannak ilyen szituációk is, ha akarod, ha nem., ez az Élet rendje.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A legnagyobb bosszúságodra valaki az általad elért eredményekkel és sikerekkel igyekszik a reflektorfénybe kerülni a hét második felében, gyakorlatilag gátlástalanul felkapaszkodva a hátadon. Ugyan szerencsére eddig nem-igen tapasztaltál ilyesmit, de most határozottan úgy érzed, hogy közbe kell avatkoznod, ez ugyanis számodra elfogadhatatlan. Keresd tehát meg mielőbb az illetőt és magyarázd el neki, hogy a te érdemeidet sem a szél hordta össze, saját magad dolgoztál meg mindenért, épp ezért kifejezetten felháborítónak találod, hogy ő egyetlen tollvonást nem tett hozzá semmihez, ennek ellenére most mégis fürdene a népszerűségben. Ne hagyd magad egyetlen percig sem!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasfajta döntést kell meghoznod a hét második felében, amely gyakorlatilag tonnás terhet jelent a válladon. Az első pillanatban megrémít, hisz nem vagy hozzászokva ilyen jellegű helyzetekhez, félsz, hogy ne okozz vele csalódást senkinek, ám ahogy telik az idő, rá kell jönnöd, hogy akárki akármit mond, érdemes volt erre az elhatározásra jutnod. Nagy tehertől szabadultál meg ugyanis, amely nem nyomasztja többé a lelkedet és ez határozottan boldoggá tesz. Ne táncolj tehát vissza csak azért, mert egyeseknek ez nem tetszik, ha már elindultál, menj is végig az úton, a döntésedért ugyanis kizárólag magadnak tartozol felelősséggel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Borzasztóan sok akadállyal kellett megküzdened az elmúlt időszakban, épp ezért még nagyobb büszkeséggel tölt el az, hogy a hét második felében sikerül úgy pontot tenned mindennek a végére, hogy nem kerülsz ki rosszul a helyzetből. Egészen addig nem is mertél hinni a sikerben, amíg meg nem tapasztaltad, hisz azért elég fajsúlyos dolgokról volt szó. Most mindenki elismerését sikerült kivívnod, amely igencsak simogatja a hiúságodat, légy azonban óvatos, el ne szállj a büszkeségtől, mert ha egyszer túl magasra mész, akkor bizony nagyon nehéz lesz visszatalálnod az "egyszerűbb" hétköznapokba!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében abszolút nem számítasz semmi rendkívüli eseményre, ám olyan lehetőség kopogtat az ajtón, amellyel mindenképp érdemes élned, ez már az első pillanatban látszik. Ne is hezitálj sokat, egyszerűen ragadd meg, hisz nem tudhatod, hogy ez soha vissza nem térő alkalom vagy számíthatsz-e még hasonló szituációra. Szerencsére pontosan tudod, mit kell csinálnod, merre kell menned, hiszen fejben számtalanszor végigzongoráztad már a darabot, így azt is tökéletesen és pontosan tudod, hogy kell csukott szemmel játszani. Ezúttal semmi nem állíthat meg, hisz minden összeállt ahhoz, hogy egy ütős dolgot alkoss! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében eljutsz arra a pontra, hogy segítségre van szükséged egy olyan helyzetben, amelyből nem nagyon találod a kiutat, egyszerűen fogalmad sincs, miképp kellene taktikáznod annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozd ki belőle. Nincs más választásod, keress tehát a környezetedben egy olyan személyt, aki alkalmas a feladatra, kellőképp megbízhatónak tartod és pontosan tudod, hogy nem fogja kamatostól visszakérni az általa nyújtott segítséget. Ha ketten vagytok, sokkal előbb megtaláljátok a fényt az alagút végén, te pedig hálás lehetsz az illetőnek. Csak arra vigyázz, hogy jól válassz megmentőt!

BAK (december 22-január 20)

Egy régóta húzódó, igen nyomasztó probléma ér véget a hét második felében, te pedig határtalanul boldog vagy, hisz végre hátradőlhetsz és felhőtlenül élvezheted az életet. Mivel a környezeted is közvetlenül érintett volt a dologban, épp ezért roppant hálásak lesznek neked. Eggyel kevesebb megoldatlan kérdés eggyel több bizonyítékot jelent arra vonatkozóan, hogy az Élethez tanúsított hozzáállásod csodákra képes. Figyelsz a részletekre, nem csupán nézel, hanem látsz is, így ezúttal is kiderült, hogy egy jó ötlet révén milyen könnyen zárhatsz le ügyeket, amelyek számodra és mások számára is súlyos problémát jelenthetnek! Ez igen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem igazán szeretnél szembenézni egy számodra nem túl komfortos helyzettel a hét második felében, ám mivel túl sok álmatlan éjszakát okoz, így tulajdonképp nincs más választásod, mint egy nagyobb légvétellel elővenni és beleállni a helyzetbe. Nem érdemes tovább halogatnod, hisz minél később veszed elő a problémát, annál később kerülhet pont a végére és te annál később fogsz felszabadulni. Légy okos és bátor, állj megoldás centrikusan a dologhoz és meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

HALAK (február 20-március 20)

Egyelőre ugyan nem tettél még pontot egy számodra fontos ügy végére, mégis érzed a sikert a dologban, gondolatban tulajdonképp már a dobogó tetején állsz és az elismeréseket zsebeled be. Vigyázz azonban, meg ne részegítsenek a részeredmények, hisz bármikor vehetnek meredek fordulatot az események, neked pedig észnél kell lenned. Koncentrálj tehát arra, hogy gond nélkül eljuss a célvonalig annak érdekében, hogy felhőtlenül ünnepelhess a végén!