Napi horoszkóp október 9.: az Ikreknek érdekes tapasztalásban lehet részük, a Mérlegeknek érdemes kiállniuk magukért

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 9.

KOS (március 21-április 20)

Ugyan tisztában vagy egy bizonyos ügy következményeivel, mégis hajt a kíváncsiság annak ellenére, hogy nem kevés veszélyt rejt magában a dolog. Egyenlőre nem égetted még meg magad, korántsem biztos azonban, hogy az őrangyalod mindvégig melletted lesz, épp ezért érdemes kicsit felelősségteljesebben gondolkodva mérlegelned, hogy megéri-e, ha kockáztatod a testi-lelki épségedet. Ne akarj mindenáron a szakadék szélén egyensúlyozni, hidd el, ha kicsit beljebb mész, akkor is ugyanolyan szép a kilátás és minimális lesz a kockázat is, hogy megsérülsz!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második fele kissé kellemetlen tapasztalást tartogat számodra, valaki ugyanis mintegy elvárást támasztva feléd, a feltételek nélküli támogatásodat várná egy bizonyos ügyben, amin a te értékrendedbe abszolút nem fér bele. Ennek okán abszolút nem érzed azt, hogy mindent eldobva a segítségére kellene sietned. Semmiképp ne menj tehát bele olyan mocsárba, amelyben elsüllyedhetsz, inkább jelezd finoman, de határozottan az álláspontodat az üggyel kapcsolatban. Lehet, hogy megbántod vele az illetőt, mégis nyugodt lelkiismerettel tudsz majd létezni, hisz nem hazudtoltad meg önmagad!

IKREK (május 21-június 21)

Érdekes tapasztalásban lehet részed a hét második felében, hisz egy általad hozott döntés következményeként olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyben ugyan életedben soha nem voltál még, mégis érdekes lehet számodra. Igyekezz tehát minden pillanatát megélni, minél több tudást magadba szívni, hisz amit ma tanulhatsz, az hosszú ideig elkísér majd. Ugyan először megremeg a lábad, alapvetően azonban nyitott vagy arra, hogy befogadj valami újat. Az Élet erről szól, folyamatos tanulás, folyamatos fejlődés annak érdekében, hogy lépés tudj tartani a Világgal!

RÁK (június 22-július 22)

Igyekszel úgy szervezni a programjaidat a hét második felében, hogy olyasmire is jusson időd, ami kikapcsol, feltölt és lehetőséget ad arra, hogy a barátaiddal lehess. Mivel te sem vagy robot, aki csupán egy gombnyomásra működésbe lép vagy leáll, épp ezért igyekezz legalább egy estére letenni az összes megoldandó feladatot és átadni magad a kikapcsolódásnak, a felhőtlen élvezeteknek. Sokat segíthet az is, ha nem agyalsz folyamatosan, ha nem akarsz mindent egyetlen nap alatt megoldani, ennek érdekében próbálj tehát elvonatkoztatni mindentől és csak arra koncentrálni, hogy egy kicsit feltöltődj. Válasz olyan programot, amely nem kíván fizikai aktivitást tőled, meglátod, sokat fog segíteni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Borzasztóan hajt sikeréhséged, te is szeretnéd már ünnepelni a mindent elsöprő győzelmet, épp ezért gondolkodás nélkül belevágsz mindenbe, amelyben egy minimális perspektívát látsz. Ennek általában véve egyenes következménye az, hogy az általad elkezdett projektek nagy része félbe marad, hisz ha egy kicsit belegabalyodtál egy adott ügybe, akkor félelmedben meghátrálsz és futásnak eredsz. Beláthatod azonban, hogy ezek mind-mind feleslegesen elpazarolt energiák anélkül, hogy a siker izébe egyetlen pillanatra is belekóstolhatnál. Próbálj tehát olyan érdeklődési kört találni, amelyben valóban ki tudsz kiteljesedni. Nem kell udvari bolondok módjára futkorászni körbe, hisz abban el is fáradsz és még nevetségessé is válsz a környezeted szemében!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében meggondolatlanságod okozhat kellemetlen helyzetet számodra, valakire ugyanis rábízol egy bizonyos feladatot anélkül, hogy megbizonyosodnál róla, hogy az illető vajon alkalmas-e arra, hogy maradéktalanul abszolválja, melynek következtében egyszer csak azt veszed észre, hogy egyszerűen faképnél hagyott. Érthető módon tehát rendkívül bosszús vagy emiatt, hiszen abszolút nem vártad, hogy se szó, se beszéd, nyúlcipőt húz, mely véleményed szerint nem épp a legegyenesebb viselkedés. Ebből is tanulhattál valamit, legközelebb érdemes alaposabban körbe járnod mindent és mindenkit, mielőtt ekkora volumenű ügyet kiengedsz az irányításod alól!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem szívesen keveredsz konfliktusba másokkal, ám ha az élet úgy hozza, gondolkodás nélkül kiállsz magadért. Erős egyéniségedet a hét második felében is megmutathatod, hisz ma rájöhetsz egy olyan turpisságra, amelyben tulajdonképpen mások tolnak maguk előtt azért, hogy te vállald a felelősséget egy olyan ügyért, amelyhez abszolút nincsen közöd. Annak érdekében tehát, hogy megvédd a becsületedet, mindenképp érdemes megmutatnod a felelősségre vonóknak, hogy ki és mennyire sáros a dologban. Ne legyen emiatt lelkiismeretfurdalásod, hisz te csak abban az esetben hallatod a hangodat, ha azt mások kiprovokálják belőled!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felére úgy érzed, elfogyott minden ötleted egy bizonyos üggyel kapcsolatban, félbehagyni azonban semmiképp nem szeretnéd, hisz már eddig is rengeteget dolgoztál érte. Eljött hát a pillanat, amikor nincs más választásod, mint keresni valakit a közvetlen környezetedben, aki vállalja, hogy tokkal-vonóval a hátára vesz és segít megoldani a faramuci helyzetet, amelybe szorultál. Légy hálás az illetőnek, mindenképp tudasd vele, hogy jössz neki eggyel, így számíthat rád, ha az élete úgy hozza, hogy elakad valamiben. Jobban nem is alakulhatna ez a nap, hisz elég ügyes vagy, akkor még a pihenésre is juthat időd!

NYILAS (november 23-december 21)

Amikor már azt hitted, hogy sikerült elsimítanod minden bonyodalmat bizonyos üggyel kapcsolatban, akkor érkezik derült égből villámcsapásként egy újabb akadály, amelyet le kell küzdened. Nem számítottál erre a hét második felében, épp ezért érthető a frusztrációd is, próbálj azonban egyensúlyban maradni, hisz a kibillensz, akkor elveszhet az összes eddigi munkád. Koncentrálj, szedd össze minden tudásodat annak érdekében, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid a jövőben. Persze, vannak olyan körülmények, amelyeket nem befolyásolhatsz, ezekre nem is tudsz fizikai hatást gyakorolni, neked sokkal inkább az a feladatod, hogy minden tőled telhetőt megtegyél és a legjobbat hozd ki magadból. Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében lehetőséget kapsz arra, hogy következmények nélkül, kendőzetlenül elmondd a véleményedet egy bizonyos szituációval kapcsolatban. Érdemes tehát kihasználod az alkalmat és hangot adni annak, ami benned van, arra azonban érdemes ügyelned, hogy olyan emberek sérülhetnek a szavaid által, akik fontosak számodra. Épp ezért, noha következményekkel nem kell számolnod, mégis tartsd szem előtt azt, hogy egyfajta következmény lehet, ha másoknak csalódást okozol a szavaiddal. Igyekezz tehát összeszedni a gondolataidat annak érdekében, hogy semmi ne csússzon ki a szádon, amit később megbánnál!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindig a saját utadat szereted járni, mások emiatt kissé féltékenyek is rád, irigylik azt a fajta bátorságot és céltudatosságot, amellyel az életedet éled. Annak érdekében tehát, hogy valamit ők is tanuljanak tőled, mintegy piaci legyekként repkednek körülötted folyamatosan, szinte abszolút nem tudod őket lerázni. Igyekezz azonban meghúzni egy határvonalat ezekkel az emberekkel szemben, hisz egy dolog az, hogy átadod a tapasztalatodat, egy másik meg az, hogy rád szállnak és kizsigerelnek. Légy büszke magadra, hisz te vagy a követendő példa számukra, ugyanakkor semmiképp ne hagyd magad kihasználni!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy döntesz a hét második felében, hogy megosztasz egy számodra fontos emberrel valamit, ami hosszú ideje nyomaszt már, mostanra azonban elég erősnek érzed magad ahhoz, hogy elmondd valakinek. Szedd össze tehát minden gondolatodat, hívd át az illetőt egy finom vacsorára és egy pohár bor mellett mondj el neki mindent ezzel a bizonyos dologgal kapcsolatban. Ugyanakkor kérd a teljes körű diszkrécióját, nem szeretnéd ugyanis, ha később másoktól hallanád vissza a titkodat. Hatalmas megkönnyebbülés lesz számodra, hogy valakivel megosztottál valamit, ami számodra abszolút nem hétköznapi. Így már te is nyugodtabban élheted az életedet!