Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 30.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében végre úgy érzed, hogy nem hiába dolgoztál hosszú ideje annak érdekében, hogy elérj a célig. Ma ugyanis úgy tűnik, az elvetett magvak végre szép termést hoznak, szép lassan jönnek az eredmények, a pozitív visszajelzések, ennek okán tehát joggal lehetsz roppant büszke magadra. Valóban elismerésre méltó az, amit annyi áldozat árán sikerült elérned, ezért köszönettel tartozol azonban a körülötted élőknek is, hiszen nem kis szerepük volt abban, hogy ilyen magasságokba elérhess. Ünnepeljétek együtt az elért sikereket!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében olyan szituációban kell talpraesetten reagálnod, amelyben a környezeted abszolút leblokkol, így rajtad a sor, hogy a hátadra vedd a csapatot. Mivel szereted a kihívásokat, mindig megoldáscentrikusan gondolkodsz, így kifejezetten élvezed ezt a helyzetet is, teljes professzionalitással állsz hozzá és akár egy szuperhős, aki mindenkit megment a katasztrófától, mész és kirángatod a többieket a bajból. A nagy elvakultságban nem árt azért mégis ésszel gondolkodnod, persze, oldd meg a szituációt úgy, ahogyan az adott körülmények megkívánják, de semmiképp ne kockáztasd a saját pozíciódat azért, hogy másokat megments!

IKREK (május 21-június 21)

Vannak az életedben olyan, kellemetlen ügyek, amelyeket folyamatosan elodázol, mindenféle kifogásokat keresel, csak azért, hogy ne kelljen szembenézni velük. Ugyan mások régóta presszionálnak, egyfolytában kérdőre vonnak, hisz idegesíti őket az egy helyben toporgás, téged ez sem motivál, méghozzá azért nem, mert tudod, hogy minden rajtad múlik. Finoman próbáld tehát megértetni velük az álláspontodat és azt, hogy előbb-utóbb cselekedni fogsz, de nem azért, mert ők kitolnak a szakadék szélére. Igyekezz összeszedni magad, hisz a végtelenségig csak nem nyújthatod azt a bizonyos rétestésztát!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második felében kénytelen vagy kissé extrémebb kockázatot vállalni egy bizonyos ügyben a siker érdekében, mely ugyan ijesztő lehet számodra is, mentségedre szóljon azonban, hogy a helyzet kényszeríti ki valamelyest belőled. Normál esetben nem vállalnál be ilyesmiket, ma azonban valahogy mégis nagy elégedettséggel tölt el az, hogy kiléptél a komfortzónádból. Semmi gond nincs ezzel, néha fejest kell ugornod extrém dolgokba is, arra azonban ügyelj, hogy minden körülmények között a társadalmi normákon belül maradj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Embertelen sok befektetett munka nyomán a hét második felében először érzed úgy, hogy végre a legjobb helyen vagy, illetve minden a terveid szerint alakul. Ennek köszönhetően a lelked abszolút harmóniában van, ennek okán nem zavar az sem, ha adott esetben mások irigységük okán beléd kötnek, avagy próbálnak beleszólni, hogyan kellene élned a mindennapjaidat. Ne törődj azzal, hogy miként bírál vagy mit mond rólad bárki, csakis azon az úton menj, amelyet te, magad jónak találsz és úgy érzed, elég akadálymentesített ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Nem számít, ki és mit mondd, amíg teljesen magabiztosan, felszegett fejjel mész előre. Csak így tovább!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap folyamán kissé felgyorsulnak az események körülötted olyannyira, hogy egy ponton szinte már-már követhetetlenné válik minden, te pedig igyekszel valamiféle kapaszkodót találni annak érdekében, hogy el ne szédülj és tartani tudd a tempót. Nem biztos azonban, hogy hosszú távon jót tesz neked, ha ennyire rohansz, épp ezért amennyiben lehetőséged adódik, igyekezz valahogy lassítani, hisz ennek nagy esés lehet a vége. Vedd sorjában elő azokat a feladatokat, amelyekkel feltétlenül végezned kell és azokra koncentrálj elsősorban. Fogadd el, hogy egyetlen nap alatt úgysem fogod tudni megváltani a világot, amennyiben azonban okosan osztod be az idődet és az energiádat, abban az esetben más programokra is bőven jut majd időd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében sikerül jól gazdálkodnod az időddel, abszolút logikusan tudod ugyanis beütemezni az elvégzendő teendőket, mely lehetőséget teremt arra, hogy egy kis előnyre tehess szert. Roppant megnyugtató a tény, hogy minden jól alakul, nem is mertél korábban belegondolni, hogyan fogsz tudni végigmenni egy-egy nehezebb akadálypályán, ma azonban bizonyosságot nyersz arról, hogy nem minden olyan borzadályos, mint aminek elsőre látszik. Van elegendő tapasztalatod, talpraesett és találékony vagy, mi kellhet még tehát ahhoz hogy sikeres lehess?

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Jelen pillanatban túlságosan nagy biztonságban érzed magad, nehezen veszed tehát rá magad arra, hogy elhagyd azt a zónát, ahol érzésed szerint sem kockázat nincs, sem bántódásod nem eshet. Azt azonban be kell látnod, hogy új élményeket szerezni, új helyeket és embereket megismerni csak és kizárólag úgy lehetséges, ha kellő bátorsággal és önbizalommal felvértezve időnként mersz nagyot álmodni és nagy lendülettel elrugaszkodni ahelyett, hogy röghöz kötve élnéd a szürke hétköznapokat. Persze, megeshet, hogy az első egy-két próbálkozásnál nagyot esel, de harmadikra már biztosan sikerülni fog. Ha pedig elesel, akkor egyszerűen állj fel, porold le magad és próbálkozz újra!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében olyasfajta feladatokkal bíznak meg a feletteseid, amelyről menet közben derül ki, hogy bizony meghaladja a jelen képességeidet. Ettől borzasztóan rosszul érzed magad, hiszen nem gondoltad, hogy beletörik a bicskád, valamint csalódást sem szeretnél okozni senkinek. Ne csüggedj, magadhoz képest hozd ki a maximumot belőle ahhoz, hogy később elmondhasd, minden tőled telhetőt megtettél. Kiváló tapasztalatszerzés ez számodra, legközelebb tehát már tudni fogod, melyik lábadat melyik után tedd, hisz ezúttal felméred a tudásodat, az erődet, megtanulsz tartalékolni, így kellő tapasztalattal indulsz majd neki a következő, hasonlóan nagy megmérettetésnek. Csak így tovább!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút az elmélkedő fajta vagy, egy-egy döntés előtt szereted minden szempontból a legaprólékosabban megvizsgálni a dolgokat. Mindennek ellenére a hét második felében mégis olyan szituáció adódik, ahol nincs lehetőség hezitálni, végigpörgetni az okokat és okozatokat, ami érthető módon frusztrál. Ne rágódj azonban hosszasan rajta, vannak ugyanis olyan élethelyzetek, amelyeken jobb, ha nem görcsölsz, csak egyszerűen döntesz. Merj bátor lenni, tegyél meg olyan lépéseket, amelyeket máskor nem tennél, miközben ügyelsz arra, hogy ki ne sodródj az útról, hisz onnan nehezebb újra irányba kerülni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második fele nem indul épp pozitívan számodra, hisz valahogy semmi sem úgy sikerül, ahogy azt eltervezted, nem tudsz túllendülni apróbb kudarcokon sem, mostanra gyakorlatilag elfogyott belőled a motiváció. Mivel azonban azt is pontosan tudod, hogy ez így sokáig semmiképp nem tartható, épp ezért itt az ideje annak, hogy kizárd a külvilágot és csakis arra koncentrálj, hogy összeszedd magad úgy, hogy mindet alárendelj a lelki épülésednek, így ugyanis nem nagyon lesz feljebb. Szentelj magadra egy kis időt, ugyanakkor ne agyalj túl hosszan egyetlen csomócskán, hisz örök igazság, hogy amin változtatni nem tudsz, azt kénytelen leszel elfogadni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében valaki megpróbál rád fogni egy igen súlyos dolgot csak azért, hogy kimeneküljön egy kellemetlen helyzetből, amelyhez neked egyáltalán nincs közöd, ez pedig érthető módon felbosszant. Mielőtt azonban magával ránthatna a mélybe, előtte mindenképp tisztázd, ki hányadán áll, majd higgadtan, összeszedetten érvelj mindenki előtt. Akik jól ismernek, azok pontosan tudni fogják, hogy köszönőviszonyban sem vagy az ilyen személyekkel, nemhogy az ilyesfajta cselekedetekkel. Akik pedig nem hisznek neked, azok hadd higgyenek, amit szeretnének, te ne foglalkozz velük!