Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Abszolút nem fűlik a fogad egy bizonyos feladathoz a hét közepén, nincs azonban választásod, hisz muszáj elvégezned. Emiatt elég feszült hangulatba kerülsz és pillanatnyi felpaprikázottságod okán ingerülten reagálsz olyasvalakivel szemben, aki nem érdemelné. Mivel nem egy eldöntendő kérdésről van szó, épp ezért végy három mély levegőt és veselkedj neki, hiszen így csak te kerülsz bajba. Jó ügyért kell dolgoznod, szedd tehát össze magad és fuss neki, hidd el, abszolút tiszta lelkiismerettel fogsz később rátekinteni, ha most beleállsz a helyzetbe!

BIKA (április 21-május 20)

A hét közepén végre hangosan is kinyilváníthatod a véleményedet egy igen kiélezett helyzetben, nem kell a továbbiakban tűrnöd azt, ahogyan bizonyos emberek a környezetedben viselkedned veled, hisz neked is van emberi méltóságod. Mielőtt azonban a sarkadra állnál, előtte gondolj arra, hogy mindenképp úgy érdemes hangnemet választanod, hogy ne te legyél a végén a helyzet fekete báránya. Persze, abszolút jogodban áll megvédeni magad, csupán az nem mindegy, hogy milyen formában teszed. Minden körülmények között légy diplomatikus, így te is nyugodtabban alszol majd!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén elkezdhetsz pontot tenni az folyamatban lévő ügyeid végére, úgy tűnik ugyanis, hogy végre ideálisak a körülmények ahhoz, hogy egyikét-másikat lezárhasd végre. Nem kell eszeveszetten rohannod, inkább az lebegjen a szemed előtt, hogy minőségi munkát adj ki a kezedből, hiszen nem darabra kell elszámolnod a feladatokkal, a feletteseid az eredményt fogják majd nézni. Este pedig jöhet a jól megérdemelt pihenés, menjetek el a barátaiddal moziba, vacsorázzatok valami finomat egy hangulatos étteremben, hiszen a kikapcsolódás legalább olyan fontos, mint az, hogy minden sínen legyen!

RÁK (június 22-július 22)

Abszolút a tökéletesség híve vagy, nem tudod feldolgozni, ha bármi hiba csúszik a számításodba, ennek okán sokszor ingerültté válsz, ha valami nem aszerint történik, ahogy tervezted. A hét közepén emiatt kerülhetsz konfliktushelyzetbe, melyben hajlamos vagy elvetni a sulykot és olyat mondani, amely nem vet rád túl jó fényt. Mielőtt tehát mélyebb pontra kerülsz, előtte igyekezz higgadtan kezelni a helyzetet és diplomatikusabb reakciót mutatni, az ugyanis nem lehet célod, hogy emiatt forogj közszájon. Hidd el, jobban jársz, ha előbb gondolkodsz, mint utóbb!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Teljes emberként vagy benne egy bizonyos projektben, a hét közepén azonban elbizonytalanodni látszol, az az érzésed, hogy kezdesz letérni a megfelelő útvonalról és ez az, ami kétségbe ejt. Mielőtt azonban eluralkodna rajta ez az érzés, előtte próbáld átgondolni, hogy vajon mindent megfelelően csinálsz-e, hiszen könnyen lehet, hogy itt-ott változásokat kell eszközölnöd, amelynek köszönhetően végül minden visszaáll a helyes kerékvágásba, te pedig végre kifújhatod magad. Fel ne add!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Segíteni szeretnél a hét közepén, mindenáron előre lendítenél ugyanis egy olyan ügyet, amelyben csupán kívülállóként szerepelsz. Emiatt azonban nem tudod objektíven megközelíteni, nem látod egy-egy meghozott döntés következményét és visszahatását, illetve nem te leszel az, akinek a felelősséget vállalnia kell majd a későbbiek folyamán. Épp ezért jobb talán háttérbe húzódnod, mielőtt hangosan nyilvánítod ki szubjektív véleményedet, illetve helytelen tanácsokat adnál, hisz ettől a későbbiekben egyfelől felesleges felelősség terhel majd, másrészt pedig csupán lelkiismeret-furdalást okozol magadnak. Koncentrálj ma a saját feladataidra és hagyd meg másoknak a hős vagy éppen a mártír szerepét!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Annak ellenére, hogy eleget pihenhettél az elmúlt napokban, a hét közepén mégis úgy érzed, hogy az utolsó energiatartalékaidat éled fel, egyre inkább fogytán vagy a fizikai erődnek, egyfajta őszi fáradtság kezd tehát úrrá lenni rajtad. Felfoghatod ezt egy jelként is, hogy érdemes lenne egy kis pihenést beiktatnod, illetve korlátokat szabni magadnak és kevesebb feladatot elvállalnod. Inkább kevesebbet csinálj jobban, mint többet sekélyesen, esetleg hibát hibára halmozva. Faragj a megfelelési kényszerből, hisz a legfontosabb, hogy magadnak megfelelj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ez a hét igen húzósan alakul, egyik feladatból a másikba esel, egyszerre több fronton kell helyt állnod, ennek következtében érthető módon mostanra kezded elveszíteni a fonalat. Mielőtt azonban teljesen belegabalyodsz mindenbe, előtte érdemes rendet tenned magad körül és arra összpontosítanod, hogy mindennek szép lassan pont kerüljön a végére. Mindemellett persze hagyj időt a pihenésre is, hisz ha teljesen lemerülsz, akkor esélyed sem marad arra, hogy végül kibogozd a szálakat!

NYILAS (november 23-december 21)

Végre úgy tűnik, egyenesbe kerülnek a dolgaid a hét közepén, nem kell azon aggódnod, hogy mi lesz a végkimenetel, megnyugodhatsz, hiszen pontosan tudod, hogy mindent megtettél a folyamatban lévő ügyeidért, akárhogy is alakulnak. Noha nem vagy kifejezetten a „kihívásokat mindenáron kereső” típus, most mégis kedved van valami tőled szokatlanhoz, olyasmihez, ami kimozdít a szürke, őszi hétköznapokból és még talán súrolja is az extrémitás határát is. Nyiss az új felé, még ha ismeretlen is, ne aggódj, nem fogod megbánni!

BAK (december 22-január 20)

Különleges élményben lehet részed a hét közepén, a barátaid ugyanis olyan programra hívnak, amelynek minden pillanata aranyat ér számodra. Épp jókor jött a kikapcsolódás, hiszen mostanában nagy volt a nyüzsgés körülötted, kezdesz kissé kimerülni, ma azonban végre kieresztheted a fáradt gőzt. Hálás lehetsz azért, hogy ilyen barátaid vannak, ők ugyanis pontosan tudják, hogy mikor, mire van szükséged, most például abszolút beletrafáltak, hiszen ennél jobb programot keresve sem találhattak volna számodra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén valaki próbál belerántani egy olyasfajta kalamajkába, amelyet ő, maga okozott, neked abszolút semmi közöd hozzá, mi több, méterekkel távol állsz tőle. Mindenképp ellenkezz, ne engedd magad befolyásolni, határozottan állj a sarkadra és világosan közöld az illetővel, hogy jobban teszi, ha távol marad tőled, amennyiben nem szeretne a haragoddal találkozni. Ne hagyd, hogy bárki erősebbnek higgye magát nálad és olyasmit erőltessen rád, ami kilométerekkel távol áll tőled!

HALAK (február 20-március 20)

A hét közepén abszolút mértékben elégedett vagy a teljesítményeddel, gyakorlatilag mindent sikerül ugyanis a terveid szerint alakítani. Szerencséd van, hiszen jól éreztél rá a tempóra, abszolút nem csaltak a megérzéseid, így tudhatod magadénak ma az általad elért eredményt. Munka után jöhet a jól megérdemelt pihenés, főzz egy finom vacsorát, hívd át a legjobb barátnődet és csapjatok egy csajos estét. Megérdemled, hiszen napközben eleget dolgoztál, itt az ideje tehát a kikapcsolódásnak!