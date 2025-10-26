Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Valahogy mindig az a célod, hogy másokon túlteljesíts, meg vagy győződve arról, hogy mindenben neked kell elől állnod, igazi vezető-típus vagy, te vezeted a népet a bozótosban, egyetlen pillanatra sem engeded ki az irányítást a kezedből. Így azonban a lehető legnagyobb felelősséget teszed magadra, ahelyett, hogy megtanulnál időnként lazítani és az életedet egy kissé felhőtlenebbül élni. Hidd el, attól, mert időnként átengeded a vezetést másnak, még semmi nem lesz elveszve, mi több megláthatsz ezáltal más lehetőségeket is!

BIKA (április 21-május 20)

A mai napon megbizonyosodhatsz róla, hogy valóban léteznek még igaz barátságok és emberi kapcsolatok, olyan helyzetben siet ugyanis valaki a segítségedre, amelyben úgy tűnt, senkire nem számíthatsz, ám pontosan akkor érkezik a segítség, amikor nem is gondolnád, mintegy életmentésként. Légy hálás az illetőnek és biztosítsd róla, hogy ő is bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rád, minden tőled telhetőt meg fogsz tenni azért, hogy segíthess neki. A zsúfolt, rohanással teli életedben jól esik rájönnöd, hogy vannak még ilyen, kivételes kapcsolatok, amelyek az önzetlenségről és odaadásról szólnak!

IKREK (május 21-június 21)

Akarva-akaratlanul is abba a hibába esel, hogy folyamatosan másokhoz hasonlítgatod önmagadat, az eddig elért eredményeidet, az életed minőségét. Ennek köszönhetően szinte állandó elégedetlenség gyötör, megállás nélkül azon jár az eszed, hogyan lehetnél még jobb, mivel tehetnél szert a legkönnyebben az életszínvonalad emelésére. Roppant fárasztó azonban az, hogy egyfolytában taktikát módosítasz, hogy mindenféle lovakat megpróbálsz meglovagolni, érthető módon kezdesz besokallni ettől az állandó vesszőfutástól. Állj meg tehát és gondolj bele: nincs két egyforma sors, nincs két egyforma életút, mindenkinek végig kell járnia a sajátját ahhoz, hogy tapasztalatot és élményeket gyűjtsön. Amennyiben tehát nem akarod folyamatosan mások életét élni, mások útját járni, itt az ideje, hogy elfogadd a sajátodat!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé ingoványos a talaj most alattad, nem nagyon tudod, hogy merre menj anélkül, hogy hasra ne ess, illetve hogy kibe vagy mibe kapaszkodj, hogy biztonságban legyél. Úgy tűnik azonban, ezúttal csak magadra számíthatsz, nem lesz semmifajta segítséged, amivel nincs semmi probléma, hiszen nem mindig foghatod mások kezét azért, hogy a helyzeted könnyebb legyen. Ne ijedj meg, egyedül is menni fog, tudod ugyanis, hogy más választásod nem lesz, mint egymagadban kesztyűt húzni és ringbe szállni annak érdekében, hogy legalább azt elmondhasd magadról, hogy rajtad nem múlt semmi, te mindent megtettél a győzelemért. Higgy magadban és indulás a kötelek közé!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bizonyítani szeretnéd valakinek, hogy mennyire fontos számodra, ezzel azonban csak azt éred el, hogy udvari bolond módjára bukdácsolsz, helyenként nevetségessé téve önmagad is. Ne akarj mindenáron elismeréseket szerezni, ne akarj egy álarcot magadra erőltetni annak érdekében, hogy a másik mosolyogjon és elhiggye, mennyire szereted, ehelyett érdemes önmagadat adnod minden helyzetben. Az önazonosság ugyanis a legfontosabb tulajdonság egy kapcsolatban, hisz egy szerepet folyamatosan nem lehet hitelt érdemlően eljátszani a nap 24 órájában. Add tehát magad, kedveskedj, figyelj a másikra, szerezz neki apró gesztusokkal örömet, de semmiképp ne indulj neki a Himalájának, ha tériszonyod van!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nehezebb kihívással igyekszel megbirkózni a hét utolsó napján, az eddigiekhez képest több energiát kell azonban mozgósítanod ahhoz, hogy teljesíthesd a küldetést, te pedig lemerülni látszol. Ezen a ponton érdemes tehát megfontolnod, hogy segítséget kérsz valakitől, aki egy kis lendületet adhat a táv további részének abszolválásához, nem számít gyengeségnek ugyanis az, ha belátod, hogy egyedül nem fog menni. Keress tehát olyasvalakit, aki készséggel áll majd a rendelkezésedre, ám mindenképp érdemes azt a személyt kiválasztanod, aki nem kéri majd kamatos kamatokkal vissza azt, amit adott. Dönts megfontoltan a siker érdekében!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rengeted energiádat emészt fel az, hogy folyamatosan topformában szeretnél teljesítened, nem tudsz egyetlen pillanatra sem kikapcsolni, hisz attól tartasz, hogy ebben az esetben odavész minden, amit eddig belefektettél. A maximalizmus nemes tulajdonság, ám arra érdemes mindenképp ügyelned, hogy ne lépd át a saját határaidat, hisz te sem vagy robot, az energiatartalékjaid abszolút végesek és amennyiben teljesen lemerülsz, abban az esetben dugába dőlhet minden eddig befektetett munka. Adj lehetőséget magadnak a töltekezésre, a pihenés ugyanis legalább annyira fontos, mint a siker folyamatos hajtása!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Régóta tervezgeted a jövődet, olyasmibe szeretnél ugyanis belevágni, ami semmiképp nem lesz sétagalopp, valamilyen oknál fogva azonban ebben látod a nagy kiugrási lehetőséget. A környezeted nincs ugyan elragadtatva az általad felvázolt jövőképtől, úgy érzik, nincs benned annyi tehetség, hogy meg is valósíthasd, ám neked nem a kishitű emberek támogatására van szükséged. Elsősorban önmagadban kell hinned ahhoz, hogy sikeres lehess, ám nem árt a számodra hitelt érdemlő személyek álláspontját is kikérni, hasznos tanácsokat kaphatsz ugyanis, hogy miképp kellene nekivágnod a nagy útnak!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján csalódnod kell valakiben, aki ígéretet tett neked, de egyetlen másodpercig nem tartotta be, most pedig üres magyarázkodásokkal ámít. Ne kertelj, mindenképp tudasd az illetővel, hogy nem tartod korrekt eljárási módnak azt, hogy bevitt az erdőbe és ott próbál magadra hagyni. Ugyan a te helyzeteden már nem segít, de legalább a lelkednek könnyebb lesz az, hogy elmondhattad a véleményedet. Igen borsos árat fizettél, de egy életre megtanulhattad, hogy sosem érdemes másokra várnod, hisz mindenki a saját gesztenyéjét kapargatja!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján azért keveredhetsz könnyen konfliktushelyzetbe, mert nem vagy hajlandó egy olyan dologban engedni valakinek, amelyben nem látsz semmiféle lehetőséget, csakis a bukást. Ezt próbálja számon kérni rajtad a másik fél, amennyiben azonban teljesen meg vagy győződve az igazadról és nem alaptalanok a kételyeid, abban az esetben mindenképp állj ki az álláspontod mellett és ne engedd, hogy bárki bármit rád erőltessen. Nem vagy már kétéves kisgyerek, nem kell tehát mások kezét fognod az úttesten!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben nem nagyon mersz új dolgokba vágni, annyi megpróbáltatáson mentél keresztül ugyanis, hogy az igazat magadnak megvallva semmi másra nem vágysz, csak békére, nyugalomra és kiszámíthatóságra. Ez az érzés abszolút nem alaptalan, hisz nem véletlenül fáradtál el lelkileg, pontosan azért történt, mert tonnányi terhekkel küzdöttél. Épp ezért itt az ideje annak, hogy egy kicsit befelé figyelj, hogy megpihenj, hogy csak és kizárólag önmagadat helyezd előtérbe annak érdekében, hogy ne fogyj el teljesen lelkileg. Ne foglalkozz azokkal, akik mindenféle ügybe próbálnak belerántani, mindenkivel közöld határozottan, hogy elnézést, de betelt a naptárad!

HALAK (február 20-március 20)

Hirtelen kell döntést hoznod a hét utolsó napján, mindenféle felkészülési lehetőség nélkül kell úgy feltenned a pontot az i-re, hogy nem kapsz gondolkodási időt. Ez a hirtelen rád szakadt teher meg is ijeszt egy pillanatra, hisz nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy ilyen gyorsan cselekedj, általában jól meg szoktad rágni a falatot, mielőtt lenyeled. Ám erre most nincs idő, mi több arra sem, hogy ezen filozofálj, épp ezért légy vakmerő, mondd ki, amit a női megérzésed sugall és lépj tovább. Ne emészd megad később azon, hogy esetleg másképp kellett volna döntened, ez is te vagy, ezt is te mondtad ki, fogadd el magad és azt a tényt, hogy képes vagy felnőttként állást foglalni!