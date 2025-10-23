Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 23.

KOS (március 21-április 20)

A hosszú hétvége első napján végre lehetőséged adódik, hogy kettesben tölts egy kis időt a szerelmeddel, amikor senkit és semmi nem zavar titeket. Ennek érdekében zárj ki minden lehetséges módon zavaró tényezőt és szervezz programot, mely lehetővé teszi, hogy csak egymásra figyeljetek. Mindketten elfoglalt életet éltek, így viszonylag kevés időtök jut arra, hogy minőségi értelemben együtt legyetek, ma azonban minden adottá válik ehhez. Nyugodtan bújjatok el a világ elől és építsétek a jövőtöket közösen, ennek pedig elengedhetetlen hozzávalója lehet a mai nap!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben folyamatosan rád zúdítja minden búját-baját, melynek okán óriási felelősséget érzel a válladon. Elég kellemetlen a szituáció, hisz abszolút nem akarsz a mások által rád helyezett terhekkel élni, de megbántani sem akarod az illetőt, valamilyen oknál fogva ugyanis bízott annyira benned, hogy veled ossza meg a bánatát. Épp ezért igyekezz diplomatikusan reagálni, ne hárítsd el teljesen, amikor beszélgetni szeretne, de mindenképp húzd meg a határvonalat annak érdekében, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid a saját károdra történő illedelmeskedés miatt!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú idő után ma végre van egy olyan nap, amikor senki nem ad feladatot, amikor senki nem talál meg valamiféle segítségkéréssel, amikor egyszerűen te magad osztod be, hogy mikor mivel töltsd az idődet. Igyekezz tehát kihasználni ezt a kivételes alkalmat, tedd fel a lábad a kanapén, nézz meg a kedvenc sorozatod legújabb évadát, egyél olyasmit, ami más napokon nem-igen fér bele a diétába, dekoráld az otthonodat, nézegess trendi, őszi-téli outfiteket, egyszóval töltődj. Szükséged van neked is ugyanis arra, hogy bizonyos időközönként lerázz minden láncot és csak önmagadra koncentrálj!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje tolsz magad előtt egy számodra elég kellemetlen témát, amelyről pontosan tudod, hogy előbb-utóbb bele kell majd állnod. Mivel számtalan álmatlan éjszaka van már ennek okán mögötted, épp ezért a hosszú hétvége első napján igyekezz megrázni magad és mihamarabb pontot tenni a dolog végére. Hidd el, sokkal nyugodtabb lesz az életed, sokkal inkább tudsz majd másra koncentrálni, ha sikerül magad mögött hagynod az egészet. Van, hogy az embernek bizony szembe kell néznie bizonyos helyzetekkel, ahol kissé ingoványos a talaj, az élet már csak ilyen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Örökösen keresed a kalandokat, egyetlen perc nyugtod nincs, amikor épp semmi nem történik, akkor is azon jár az eszed, hogy mibe kellene belevágni. Nyugi, nem kell mindig ezres fordulatszámon pörögnöd neked sem, igyekezz találni egy arany középutat, amikor megálljt tudsz parancsolni a kalandvágyadnak, melyre a hosszúhétvége a legkiválóbb alkalom. Találj olyan kikapcsolódási formát, amely feltölti a merülőben lévő akksidat. Hidd el, jóval nagyobb hatékonysággal tudsz hosszútávon működni, amennyiben megtanulod uralni a benned lévő, folyamatosan lüktető vakmerőség!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hosszú hétvége első napján valami véget érni látszik, amelyhez a végsőkig ragaszkodtál, épp ezért tölt el olyan nagy szomorúsággal az, hogy tovább kell lépned és más dolgokra koncentrálnod. Próbáld azonban a helyzet pozitív oldalát nézni, azt, hogy mennyivel lettél gazdagabb morális értelemben, hogy mennyit adott neked, ne arra koncentrálj, hogy véget ért és hogyan tovább. Az élet egy állandó körforgás, vannak bizonyos állomások, ahol hosszabb, vannak, ahol rövidebb ideig tartózkodik az ember. Igyekezz tehát emelt fővel a jövőbe tekinteni és arra koncentrálni, hogy mennyivel lettél több és mennyivel lehetsz még ezután!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nap folyamán valaki a környezetedben szorult helyzetbe kerül és benned látja a megmentőjét. Nem titkolt szándékkal keres tehát fel, ami számodra kissé kellemetlen, hisz nem szeretnél az illető kezét fogva, vele együtt süllyedni. Igyekezz a szerepeket tehát a legelején tisztázni, mondd el, hogy szívesen foglalsz állást, de sem felelősséget nem vállalsz, sem pedig fizikailag beavatkozni nem szeretnél. Muszáj időnként önzőnek lenned annak érdekében, hogy ne sérülj sem fizikai, sem pedig morális értelemben. Amennyiben ez így megfelel az illetőnek, rendben, ha pedig kevésnek találja, akkor mást kell keresnie segítségnyújtás céljára!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hosszú hétvége első napján rá kell jönnöd, hogy számodra fontos személyt ismertél félre, olyasmit tett ugyanis az illető, ami neked egyszerre felháborító és megdöbbentő. Semmiképp nem szeretnéd szó nélkül hagyni a dolgot, szíved szerint azonnal elmondanád neki, hogy teljesen mást gondoltál róla, a te értékrended szerint pedig számodra elfogadhatatlan a viselkedése, amivel nem tudsz és nem akarsz közösséget vállalni. Azt azonban tartsd szem előtt, hogy tulajdonképp senki nem tartozik neked elszámolnivalóval, mint ahogy te sem tartozol senkinek, épp egy bizonyos határvonalon belül illik maradnod. Nyilvánvalóan a szóban forgó személy tisztában van a tettével, annak következményeivel is, nem szükséges neked felállítanod a rögtönítélő bíróságot, ez kegyen a Karma dolga!

NYILAS (november 23-december 21)

A hosszú hétvége végre lehetőséget ad arra, hogy kettesben lehess a szerelmeddel, aki kedves gesztusokkal halmoz el, neked pedig borzasztóan hízelgő az, hogy lesi minden kívánságodat. Mielőtt azonban nagyon bele melegednél a hercegnő szerepébe, előtte érdemes emlékeztetned magad arra, hogy egy kapcsolat minden esetben két emberen múlik, amennyiben tehát meg szeretnéd tartani az egyensúlyt, abban az esetben neked is illik viszonozni azt, amit kaptál. Próbáljátok olyasfajta programot találni, ami kettőtökről szól, pihenjetek, töltődjetek, bújjatok össze, kerüljetek közelebb egymáshoz, építsétek a kapcsolatotokat!

BAK (december 22-január 20)

Valaki roppant felelőtlen ígéretet tett neked korábban, amelybe jobban kapaszkodtál, mint a hajótöröttek a nekik dobott mentőövbe, a hosszú hétvége első napján azonban a legnagyobb csalódottságodra rá kell jönnöd, hogy bizony hamis illúziókat kergettél az illetővel kapcsolatban, ő ugyanis abszolút hozzá nem értő a témában. Ne haragudj rá emiatt, hisz nem a rossz szándék vezérelte, csupán segíteni szeretett volna, legyen ez viszont egy kiváló tanulópénz: nem érdemes bizalmat szavaznod mindenkinek, aki szembejön és bíztatóan mosolyog, hisz annál nagyobbat csalódhatsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valahogy másféle eredményt vártál egy bizonyos dologtól, mint amit a hosszú hétvége első napján a szemed előtt látsz és ez roppant módon frusztrál. Ezt a fajta diszkomfort érzetet csak tetézi az, hogy ennél többet vár el tőled a körenyzeted is. Ne csüggedj, előfordul, hogy valami nem az ember tervei szerint alakul, ugyanakkor légy büszke magadra, hiszen így is rengeteg energiád fekszik az egész folyamatban. Igen, van, hogy az eredményt a körülmények befolyásolják, neked pedig, bármennyire szeretnéd, nincsen ráhatásod az eredményre. Gondolj arra, hogy ennek is megvan az oka, így próbáld elfogadni az eredményt is. Aki pedig emiatt megjegyzést tesz, azt engedd el, nincs ugyanis szükséged olyan emberekre magad körül, akik csak a hibáidat nézik!

HALAK (február 20-március 20)

Borzasztóan izzasztó helyzetnek tudsz a hosszúhétvége első napján pontot tenni a végére, amely szinte minden szempontból megviselt már. Ezt a terhet azonban ma végre leteheted és ez rendkívül nagy boldogsággal tölt el. Igyekezz olyan programot találni, amely passzív módja a feltöltődésnek, ne foglalkozz semmivel, ami megterhelő számodra, hisz most gurult csak le rólad egy tonnás teher. A közeljövőben érdemes arra ügyelned, hogy ne lépj túl egy bizonyos határvonalat, amelynek túloldalán csupa olyan kihívás van, ami jó eséllyel meghaladja a képességeidet!