Napi horoszkóp október 2.: a Skorpiók túlreagálnak egy bizonyos helyzetet, a Vízöntők kihozhatják magukból a maximumot

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 2.

KOS (március 21-április 20)

Általában nyitott vagy az emberek felé, minden körülmények között mindennek megpróbálod csak a jó oldalát nézni, nem esel kétségbe attól, ha egy kisebb akadályt meg kell ugranod. Pozitív életfelfogásoddal másokra is nagy hatással vagy, ennek köszönhetően pedig igen magasan van a népszerűségi indexed is. Mindezek ellenére óvatosnak kell lenned, hisz akadnak majd olyanok is, akik a segítőkészségedet megpróbálják kihasználni és olyasmike akarnak belevinni, ami egyáltalán nem lesz jó neked. Vigyázz magadra, hisz felesleges dolgok miatt bajba sodorhatnak és könnyen sérülhetsz!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron igyekszik a szőnyeg alá söpörni egy elég komoly problémát, amely számodra meglehetősen zavaró, hisz téged is hátráltat, hiszen amíg meg nem oldja, addig mindannyian benne ragadtok a szituációban. Épp ezért igyekezz az illetővel logikus úton megértetni, hogy ugyan megérted, miért szeretné annyira elodázni a probléma megoldását, mégis muszáj lesz szembenéznie vele. Amennyiben szükségét látod, biztosítsd arról, hogy számíthat rád, mellette fogsz állni, csak legyen annyi bátorsága, hogy pontot tesz a dolog végére. Mindenkinek könnyebb lesz az élete ezután és ami a legfontosabb, hogy a tiédet sem frusztrálja már tovább.

IKREK (május 21-június 21)

Ha a megfelelő tempóban haladsz a hét második felében, akkor olyan programokra is jut majd időd, amelyeken hosszú ideje nem tudtál részt venni. Rendszerezd a tennivalóidat és aszerint végezd a feladataidat, így semmiféle hiba nem csúszhat a számításaidba. Arra azonban soha nem tudsz eléggé felkészülni, hogy mikor csúszik be egy váratlan program, ám ez esetben sem érdemes kétségbe esned, maradj higgadt, igyekezz beilleszteni a puzzle-ba és nyugodtan haladj a megkezdett utadon. Ha elég hatékony vagy, akkor este már szabad emberként élvezheted az életet egy finom koktél és a barátaid társaságában!

RÁK (június 22-július 22)

Végre eljött az az idő, amikor nem kell az összes idegszáladdal arra koncentrálnod, hogy úgy sikerüljön minden, általad elkezdett feladat, ahogy azt eltervezted, pontosan úgy haladnak a dolgok a maguk útján, mely lehetőséget ad neked is arra, hogy kicsit hátradőlj és lazíts. Nézz körül a világban, nyiss új dolgok felé, de ne vállalj egyelőre újabb kihívást, hisz ha túlvállalod magad, később minden a fejedre omolhat. Csak olyasmibe kezdj bele, ami a folyamatban lévő ügyekről nem vonja el teljes mértékben minden figyelmed és energiád!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Régóta komolyan foglalkoztat a gondolat, hogy valami olyasmibe vágj bele, amely ugyan most még teljesen ismeretlen számodra, ám ebben rejlik számodra az izgalma is. Épp ezért a hét második felében elhatározásra jutsz, hogy nem húzod tovább az időt, hisz a körülmények jelenleg a legideálisabbak ahhoz, hogy meg tudd valósítani azt, amire hosszú ideje vágysz. Fel kell azonban készülnöd arra, hogy valószínűleg elég nagy áldozatokkal jár majd az, hogy végül pontot tehess a végére és sikeres lehess, de ha visszatekintesz majd a hosszú utadra, rá fogsz jönni, hogy megérte áldozatot hozni a boldogságod érdekében!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kissé feszültnek érzed magad a hét második felében, pontosan tudod ugyanis, hogy olyasféle feladat vár rád a következő napokban, amelyre roppant kevés időd van felkészülni. Mielőtt azonban tartósan rányomná a bélyegét a közérzetedre a jelenlegi lelki állapotod, előtte igyekezz tudatosan kizárni a feszültséget okozó faktorokat, többek között azt is, hogy miféle feladatok előtt állsz. Koncentrálj pozitív dolgokra, engedd közelebb magadhoz azokat az impulzusokat, amelyek feltöltenek, csinálj programot a barátaiddal, menj el egy koncertre vagy shoppingolni, egyszóval építsd magad lelkileg. Azon pedig kár aggodalmaskodnod, hogy mit hoz a jövő!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy néz ki, hogy a mai nappal véget ér a bizonytalanság, mely eddig jellemezte minden mozdulatodat, az utolsó puzzle-darab is a helyére kerül, ma ugyanis olyasmi történik veled, ami magyarázatot ad sok mindenre, és értelmet nyernek eddig értelmezhetetlen dolgok. Megnyugtat, hogy ezek után valószínűleg nem lesznek már álmatlan éjszakáid, hiszen most már tisztán látod, miként kell cselekedned ahhoz, hogy kitalálj a sűrű rengetegből. Épp ezért ne is vesztegesd tovább az időt, most gyorsan indulj, hogy megtaláld a célt, mielőtt még késő lenne!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy általad fontosnak tartott projekt kapcsán valaki jelzi, hogy rossz irányba haladsz, te pedig gondolkodás nélkül, arrogáns módon kéred ki magadnak a feltételezést is. Amennyiben azonban a büszkeségedet egy pillanatra félreteszed és tüzetesebben megvizsgálod a helyzetet, abban az esetben rögtön rájöhetsz, hogy valóban rossz helyen vetted be a kanyart. Fordulj tehát vissza, amíg nem késő, egyúttal kérj elnézést az illetőtől, őt ugyanis csupán a jószándék vezérelte. Ez most kiváló lecke volt arra, hogy megtanuld az indulataidat kezelni, mielőtt ráförmedsz valakire, ennek megfelelően most már tudod, hogy legközelebb el kell számolnod tízig. Ilyen egyszerű!

NYILAS (november 23-december 21)

Néhány hónappal ezelőtt még görcsösen kerestél kiutat az akkori helyzetedből, mindenáron ki akartál szabadulni, mára azonban mindenféle nyomás nélkül elértél egy olyan szintre, ami megoldást hozhat azokra a nyitott mondatokra, amelyek jelen pillanatban kisebb fajta bonyodalmat okoznak. Jó úton jársz, ne fordulj vissza, hisz ha visszasüppedsz abba a mélységbe, ahonnan kín-keservesen kiástad magad, akkor felesleges vol minden, eddig befektetett energia. Csakis magadra koncentrálj, hisz te is megérdemled, hogy végre kiteljesedhess és olyan szintre emelhesd az életszínvonalad, amelyet nem csak a boldogság, de a siker és a jólét tesz teljessé!

BAK (december 22-január 20)

Nem feltétlenül a várakozásaidnak megfelelően alakul egy számodra fontos helyzet, kezdenek ugyanis a hét második felében a szálak összegabalyodni, ennek okán te is elkezdesz kétségbeesetten kapkodni, hisz minél inkább igyekszel elkerülni a detonációt. Amennyiben azonban nem szeded össze a gondolataidat, abban az esetben nem is fogod tudni sehogy sem megoldani a helyzetet. Ne akarj mindenáron, amolyan „minden mindegy” alapon pontot tenni az ügy végére, törekedj arra, hogy olyan eredményt produkálj, amely téged is megnyugtat és a robbanás sem következik be. Koncentrálj, fejben tedd oda magad és egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt: a robbanást mindenáron el kell kerülnöd!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében valamiféle földöntúli energiahullámnak köszönhetően érzed magad a legalkalmasabbnak arra, hogy kihozd magadból a maximumot. Ugorj neki az eddig be nem fejezett feladatoknak, mindent vegyél sorjában és oldd meg valamennyit, hiszen nem tudhatod, hogy ez a fajta energiacunami meddig fog tartani. Mutasd meg mindenkinek, hogy mennyi mindenre vagy képes, milyen tehetség és kreativitás rejlik benned, amelyet egy-egy szürkébb hétköznapon nem biztos, hogy meg tudnál csillogtatni. Kellenek ilyen napok is, amelyek az önbizalmadat növelik, ez pedig egy tökéletes alkalom erre!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében fel kell állítanod a fejedben egy képzeletbeli táblázatot, amelyben gondosan leírod, mikor, mit és hogyan csinálj annak érdekében, hogy minden, rád váró feladattal végezni tudj hétvégéig. Rá kell azonban ébredned, hogy túl sok mindent vállaltál be, ennek köszönhetően nagyon ügyesen kell taktikáznod, hisz egyetlen botlás veszélybe sodorhatja a sikert. Szereted ugyan, ha ezres fordulatszámon pöröghetsz, mégis érdemes óvatosan bánnod a feladatokkal, hiszen az a cél, hogy megfelelő módon kerüljön pont mindennek a végére és felmutatható eredményt produkálj. Csak okosan taktikázz, akkor nem lehet baj!