Napi horoszkóp október 1.: a Rákok sodródnak az eseményekkel, a Szüzek nem várt botlás miatt bosszankodnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 1.

KOS (március 21-április 20)

A hónap első napja a te napod lehet, hiszen úgy tűnik, hogy minden eltervezett programoddal és a kötelezettségeiddel időben tudsz végezni, így teljesen nyugodtan adhatod át magad a pihenésnek. Használd ki az előtted álló napokat és csak olyasmiket csinálj, amelyek kifejezetten a testi és lelki épülésedet szolgálják. Menj el egy szépségszalonba, utána jöhet a shopping, találkozz a barátnőiddel és igyatok meg egy finom kávét vagy utazz el a szerelmeddel néhány napra és romantikázzatok zavartalanul, hiszen neked is szükséged van a feltöltődésre!

BIKA (április 21-május 20)

Annak ellenére, hogy viszonylag sikeres embernek mondhatod magad, hisz sok mindent tettél már le az asztalra, mégis úgy gondolod, van még miben fejlődnöd. Tudásszomjad kielégítendő, keress olyan új irányokat, kiaknázatlan mezőket, amelyek csak arra várnak, hogy egy kis tudást magadba szívj és sikerrel hódítsd meg őket. Magad sem gondoltad volna, hogy ekkora fejlődni akarás lesz benned, ám ha már így alakult, használd ki, tanulj, fejlődj, tapasztalj, ebből ugyanis csak hasznod származhat. Igazi profi vagy!

IKREK (május 21-június 21)

A hónap első napján kapsz olyan feladatot, amelynek teljesítéséhez szükséged lesz minden, meglévő akaraterődre és tudásodra. Abszolzlút érthető módon az első pillanatban nem repesel az örömtől, inkább úgy éled meg, hogy valaki ki akar szúrni veled. Ám ha minimálisan sikerül lehiggadnod és józanul mérlegelsz, rájöhetsz, hogy nem véletlenül lettél éppen te a kiválasztott. Megvan ugyanis a megfelelő tudásod és tapasztalatod ahhoz, hogy ha nem is túl könnyen, de végül sikerrel oldd meg a feladatot. Bízz magadban és akkor nem lehet baj!

RÁK (június 22-július 22)

Bár nem minden a saját terveid szerint alakul a hónap első napján, mégsem tiltakozol, hiszen pontosan tudod és tudatosan el is fogadod, hogy nem lehet mindig centiméterre kiszámítani a dolgok előrehaladását. Ugyan te a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben azonban neked is könnyebbséget jelent, ha csupán sodródsz az eseményekkel abban bízva, hogy jön majd magától a megoldás. Persze, könnyen lehet, hogy nem így lesz, élj azonban a pillanatnak, a jövő pedig majd alakul úgy, ahogy az meg van írva!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hónap első napján annyira kimerült vagy, hogy gyakorlatilag csak sodródsz az árral, visz a víz valamerre, te pedig nem akarod már megragadni az evezőt, hogy irányítsd a csónakodat. Fáradtságod abszolút érthető, nem biztos azonban, hogy az a jó, ha csak ringat a víz, te pedig álmodozol. Még egy utolsó nagy menetre szedd tehát össze magad, vedd kezedbe az evezőt és arra evezz, amerre a korábban kitűzött célod van. Ha sikerül végre partot érned, akkor nyugodtan add át magad a pihenésnek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem várt botlás miatt bosszankodsz a hónap első napján, hiszen így nemhogy nem tudsz időben végezni, mehetsz is vissza, hogy kijavítsd a hibákat. Kétségbeesett kapkodás helyett állj meg azonban egy pillanatra és gondold végig, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabban menteni a menthetőt. Nem lehetetlen, csupán nagy koncentrációra lesz hozzá szükséged. Ha kell, vonj be segítséget, olyasvalakit, aki ért a dolgához és vakon rá mered bízni magad. Minden sikerülni fog, észre sem veszik majd, hogy zavar volt a folyamatban, te pedig a nap zárásaként nyugodtan fújhatod ki magad egy pohár bor társaságában!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Más hibájából fakadóan kerülsz kellemetlen helyzetbe a hónap első napján, ami érthető módon meglehetősen frusztrál, hiszen nem kívántál részesévé válni az ügynek, most mégis a saját nevedet kell tisztára mosnod. Ne hagyd azonban, hogy a pillanatnyi düh eluralkodjon rajtad, igyekezz hideg fejjel gondolkodva helyre tenni a dolgokat, diplomatikusan, kellő intelligenciával kezelve a helyzetet. Amennyiben a hirtelen haragodra hallgatsz, úgy tűnhet a környezeted számára, hogy mégis vétkes vagy és csak a bizonyítványodat magyarázod. Hidd el, ha sikerül nyugodtan reagálnod, annál hitelesebb leszel a többiek előtt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Csábító ajánlattal keres meg valaki a hónap első napján, amelyre nagyon nehezen tudsz nemet mondani. Mielőtt azonban forró fejjel fejest ugranál a dologba, érdemes első körben minden részletet aprólékosan megvizsgálni. Írd le azokat a pro és kontra érveket, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy jó döntést hozhass. Amennyiben több az ellene, mint a mellette szóló érv, abban az esetben jobban teszed, ha inkább más utakat keresel és nem engedsz a csábításnak. Ne aggódj, új lehetőség szinte minden lépésnél adódik, neked csupán nyitott szemmel kell járnod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hónap első napján a végére érsz egy viszonylag hosszú és felelősségteljes munkának, amely nagy megkönnyebbülést hoz, hisz nem kell reggeltől estig azon görcsölnöd, hogy időben végezz, hogy milyen eredményt hoz majd, illetve hogy a főnököd meg lesz-e elégedve veled. Most már kifújhatod magad, nyugodtan dőlj hátra, hiszen minden úgy alakult, ahogy eltervezted és sikerült is véghezvinni mindent. Igyekezz most, amennyire lehet, kipihenni magad, töltekezz fel újra, hiszen te is megérdemled a kikapcsolódást!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan frusztrál egy bizonyos dolog, nem is tudsz tőle gyakorlatilag aludni sem, szinte teljesen rád telepszik az egész. Mindeközben minden igyekezeteddel igyekszel elterelni a negatív gondolatokat, nem is akarsz rákoncentrálni, annak ellenére, hogy pontosan tudod, hamarosan fájdalmas döntést kell meghoznod. Minél hosszabbra írod azonban a mondatot, annál nehezebb lesz pontot tenni a végére. Ne nyújtsd oldalakra a fogalmazást, igyekezz lényegre törő lenni, mert így hosszú ideig éberen fogod a plafont figyelni az éjszaka folyamán!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általad kevésbé ismert emberek vesznek körül a hónap első napján, akik mégis megpróbálnak valamiképp belekontárkodni a dolgodba, s mindenáron megmondani, hogy szerintük mit és miképp kellene csinálod. Emiatt iszonyúan feszült vagy, nem is érted, bizonyos emberek milyen indokkal formálnak jogot arra, hogy számukra kevéssé ismert személyeket irányítsanak. Nem is kell tűrnöd, hogy mások mondják meg, mit tegyél, hiszen egyfelől tökéletesen tudod a dolgodat, másfelől pedig őrizd meg az önállóságodat. Mielőtt tehát teret adnának maguknak, előtte világosan hozd az értésükre, hogy egymagad is jól elboldogulsz, ők pedig törődjenek inkább magukkal. Nem kell arrogánsnak lenned, de mindenképp légy határozott!

HALAK (február 20-március 20)

Két, számodra fontos személy konfliktusa lesz majd az, amely meghatározza a hónap első napját számodra, melyet mindenképp te szeretnél megoldani. Úgy érzed ugyanis, hogy nem nézheted tétlenül, ahogy zátonyra fut a kapcsolatuk, tenned kell tehát valamit. Persze, abszolút nemes az, amit tenni kívánsz, mégis légy óvatos, hiszen a szituációnak nem vagy szereplője, így csupán kívülállóként látod az egészet. Ne kezdj tehát semmiféle mentőakcióba a részletek pontos ismerete nélkül, hiszen nemcsak ronthatsz a helyzeten, de még önmagadat is kellemetlen szituációba sodorhatod. Hidd el, időnként jobb az, ha kívülálló maradsz!