Napi horoszkóp november 26.: az Ikreknek segítségre van szükségük egy bizonyos feladat teljesítéséhez, az Oroszlánoknak érdemes kevesebb terhet magukra vállalniuk

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Eléggé bizonytalannak érzed magad a jelenlegi helyzetedben, emiatt gyakorlatilag a semmiből kezdesz kapkodni, melynek következtében hibát hibára halmozol. Kapkodásod oka nem más, mint az, hogy borzasztóan frusztrál a bizonytalanság, az, hogy nem tudod, mi fog történni, s úgy érzed, nincs is ráhatásod az események alakulására. Mielőtt azonban még nagyobb galibát okoznál, előtte igyekezz összekaparni magad és egy kis önbizalmat magadra erőltetve, ténylegesen tenni valamit a folyamatban lévő feladataid előremeneteléért. Abszolút nem lehetetlen, csak a saját tudásodban és talpraesettségedben kell hinned!

BIKA (április 21-május 20)

A hét közepén nagyobb plénum előtt tehetsz tanúbizonyságot a határozottságodról, olyan szituáció adódik ugyanis, ahol ki kell állnod magadért és a saját érdekeidért. Ennek megfelelően, átérezve a helyzet súlyát, szedd tehát össze magad, állj ki azokért az elvekért, amelyeket képviselsz, hisz ha most hagyod magad és megalkuszol olyasmivel, ami távol áll tőled, akkor tulajdonképp olyan szerepet erőltetsz magadra hosszútávon, ami nemhogy nem áll közel hozzád, de egyenesen taszít. Itt az alkalom, élj tehát vele!

IKREK (május 21-június 21)

Arra kell rájönnöd a hét közepén, hogy a határaidon jóval túlmutató feladatban kezdesz elvérezni, olyasmit próbál ugyanis a felettesed mindenáron rád testálni, ami nemhogy alulról nem súrolja a szakmai tapasztalataidat, egyenesen köszönőviszonyban sincs velük. Épp ezért igyekezz elmondani neki, hogy segítség nélkül szinte biztosan nem fogod tudni abszolválni a rád bízott feladatot. Ilyenformán neked is tiszta lehet a lelkiismereted, amennyiben pedig a felettesed lojális hozzáállással bír, abban az esetben értékelve az őszinteséget, olyasfajta segítséget biztosít melléd, aki nálad sokkal jártasabb a szóban forgó feladat tekintetében. Ma ismét meggyőződhettél róla, hogy a legrövidebb út az egyenes!

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén végre pont kerülhet egy irdatlan hosszúnak tűnő feladat végére, ráadásul elég szép eredménnyel sikerülhet zárnod, ennek okán hatalmas elismerésben lehet részed. Az elért siker ellenére azonban igyekezz szerényen fogadni a gratulációkat, hisz könnyen a fejedbe szállhat a dicsőség. Ünnepelj egy finom vacsorával egy hangulatos étteremben, koccints a szerelmeddel az elért sikerekre, holnap pedig szállj vissza a mókuskerékbe és a mostanihoz hasonló szerénységgel, illetve céltudatossággal küzdj a saját sikereidért!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A felhalmozott lemaradást behozandó, túl sok mindennek próbálsz egyszerre pontot tenni a végére a hét közepén, őszinte meggyőződéssel a tekintetben, hogy sikerülhet egyetlen nap alatt megváltanod a Világot. Abban azonban kissé tévedésben vagy, hogy mindezt valóban sikerül is végrehajtanod, hisz minél gyorsabban futsz, annál nagyobb az esély rá, hogy összeakadnak a lábaid. Az eszeveszett vesszőfutás helyett tehát igyekezz rendszerezni a tennivalóidat, állíts fel egy ésszerű sorrendet és annak mentén haladj végig, szelektálva, hogy melyik feladat a legfontosabb, s mi az, ami várhat még. Hidd el, szinte lehetetlen egyszerre több fronton 100%-os teljesítményt nyújtani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Noha egészen mostanáig abszolút magabiztos voltál egy bizonyos projekttel kapcsolatban, a hét közepén azonban valakinek sikerül elbizonytalanítania egy igen-igen kétértelmű megjegyzéssel. Mivel nem hagy nyugodni a dolog, épp ezért igyekezz még egyszer mindent pontosan és aprólékosan átrágni annak érdekében, hogy meggyőződhess róla, valójában alaptalan a gyanakvás és a bizonytalanság. Nem érdemes minden szembejövő állításnak felülnöd, amennyiben hiszel magadban, abban az esetben ne hagyd, hogy bárki elbizonytalanítson!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasféle ügyet kell megoldanod a hét közepén, amelyen rengeteg minden múlik. Ez az, ami az első pillanatban rendkívüli módon megrémít, hisz azt gondolod, egyedül neked kell vállalnod a felelősséget. Nem érdemes azonban begörcsölnöd, hiszen ha minden porcikádat a félelem járja át, akkor előbb-utóbb meg fogsz botlani, s nagyot hibázhatsz. Vetkőzd tehát le ezeket a gondolatokat és akkor sokkal egyszerűbbé válik minden, a végén, a sikert ünnepelve pedig meg fogod látni, hogy nem is volt érdemes annyira rettegni tőle. Bízz tehát magadban, hiszen a tudásod megvan hozzá, hogy jól teljesíts!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasféle teljesítményt vár el tőled, amelyhez jelen pillanatban igen kevés tapasztalattal bírsz. Ennek megfelelően nem is kell igent mondanod a megbízásra, csakis olyan volumenű projektbe kezdj bele, amely számodra is a teljesíthető küldetések közé tartozik. Hidd el, ha túlvállalod magad, akkor nem fogsz sikerélményekhez jutni, ráadásul a környezetednek is nagy csalódásokat okozhatsz. Éppen ezért határozottan mondj nemet annak, aki a lehetetlent kéri, hisz miért gördítenél magad elé megugorhatatlan akadályokat?

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén végre olyasféle dologra szánod rá magad, amit már régóta tervezgetsz, ám bokros teendőid okán egészen eddig nem volt rá elegendő időd. Amennyiben azonban már rávetted magad, abban az esetben a napi kötelezettségeidet letudva vedd elő ezt a bizonyos ügyet, amelyre eddig egyetlen perced sem volt. Hosszú ideje furdalt amiatt a lelkiismeret, hogy folyton csak elodáztad, most azonban eljött a pillanat, hogy végre örökre lezárhasd. Ne késlekedj, cselekedj!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon nincs ínyedre a hét közepén egy, a felettesed által rád bízott feladat, legszívesebben nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint sokkal hasznosabb tevékenységekkel is tölthetnéd a napot. Mivel azonban jelen pillanatban ez nem egy eldöntendő kérdés, épp ezért jobban teszed, ha mihamarabb nekifutsz, mielőtt bajba kerülsz. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha egyszer, s mindenkorra pontot tehetsz a végére és végre nyugodt lelkiismerettel, egyenes háttal továbbléphetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasminek kerítesz indokolatlanul nagy feneket a hét közepén, aminek tulajdonképp nincs is akkora jelentősége, te azonban valamiért a bolhából is elefántot csinálsz. Amennyiben azonban kicsit borogatod a háborgásodat és egy pillanatra megpróbálod racionálisan értékelni az ügyet, abban az esetben rájöhetsz, hogy nem is olyan nagy a probléma, mint amekkorának számodra tűnt. Tulajdonképp nézőpont kérdése az egész, attól függ, hogy látod a dolgot. Ha megoldáscentrikusan állsz hozzá és úgy látod, hogy a pohár félig tele van, akkor rögtön másképp tekintesz majd a helyzetre. Ilyen egyszerű az egész!

HALAK (február 20-március 20)

Szeretnél biztosra menni egy bizonyos ügyben, épp ezért ezerszer körbejársz minden apró részletet, érthető módon ugyanis nem szeretnél abba a hibába esni, hogy valami felett elsiklasz majd ez aztán a pozitív eredménybe kerül. Abszolút elismerésre méltó az a precizitás, amellyel hozzáállsz mindenhez, így azonban olyannyira lelassulsz, hogy kilométerekkel maradsz le másoktól, arról már nem is beszélve, hogy a szembejövő lehetőségeket sem tudod megragadni. Igyekezz tehát a jövőben hatékonyabban dolgozni, bízz magadban annyira, hogy nem kell százszor ellenőrizned a már elvégzett munkát, legfőképp pedig ne fáraszd magad azzal, hogy mindent mindig kontroll alatt tartasz!