Napi horoszkóp november 20.: az Ikreknek érdemes magabiztosabban gondolkodniuk, a Mérlegeknek végre jut idejük önmagukra is

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Fáradhatatlanul futsz körbe a mókuskerékben, abszolút rohanás az egész életed, egyszerűen időd sincs egyik vagy másik történést feldolgozni, már jön is a következő. A hét második felében azonban úgy tűnik, hogy kiváló szervezőkészségednek köszönhetően a pihenésre is jut időd, arra, hogy a megtörtént eseményeket feldolgozd és a helyükre illessz. A hatalmas zaj után kifejezetten jót tesz egy kis csend, amikor végre nem őrültek módjára rohansz körbe. Nem kell mindig a mókuskerékben lenned, az életed ugyanis nem egy versenyfutás, így nem az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve te szakíthasd át elsőként a célszalagot. Szállj ki időnként és adj lehetőséget magadnak arra, hogy feldolgozd a veled történt eseményeket!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan a legkevésbé sem számítottál rá, mégis a mai nap lesz az, amikor ki kell mondanod a végszót egy bizonyos dologgal kapcsolatban, a felelősség alatt azonban igencsak megremeg a lábad. Korántsem vagy már annyira magabiztos, mint annak előtte gondoltad, amikor még a szituáció közelében sem voltál. Mivel pontosan tudod, hogy nem mutathatod magad gyengének egy olyan helyzetben, amikor rajtad a világ szeme, ezért gyorsan szedd össze a gondolataidat és azt mondd ki, amit az első megérzésed diktál. Higgy az élettapasztalatodban és tedd oda magad bátran!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében a célvonal előtt néhány méterrel bizonytalanodsz el, egyszerűen elszáll a magabiztosságod és megremeg a lábad. Mielőtt azonban ezen úszna el a győzelem, előtte igyekezz összeszedni magad és arra koncentrálni, hogy a félelem ne vegye el tőled a sikert. Ha esetleg a helyzet téves értékelése miatt letérnél az útról, akkor hosszú ideig bánni fogod, hogy néhány méterrel a cél előtt feladtad az egészet. Ha már elindultál, menj is végig, hisz ha most hátat fordítasz, akkor nemcsak másoknak okozhatsz csalódást, hanem saját magadnak is!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második fele olyasfajta lehetőséget kínál, amelyet megragadva hosszabb időre emlékezetes élményt szerezhetsz, hatalmas lendülettel feltöltve. Amennyiben jól kevered a kártyákat, abban az esetben bizony csakis jól jöhetsz ki a szituációból, épp ezért érdemes minden idegszáladdal koncentrálnod, amíg azt az eredményt el nem éred, amivel te is elégedett vagy már. Ne hagyd, hogy mások kizökkentsenek, hisz ez most egy nem mindennapi alkalom arra, hogy magadnak is bizonyíts, mire is vagy képes valójában! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második felében szerettél volna egy számodra fontos emberrel minőségi időt eltölteni, a legnagyobb bosszúságodra azonban váratlan feladatok hiúsítják meg a tervezett programot. Borzasztóan dühös vagy emiatt, hiszen már a sokadik alkalmat mondod le, mely érzésed szerint olyan képet fest rólad, mintha számodra nem lenne fontos a kapcsolattartás. Ne mondj azonban le teljesen a találkozóról, egyszerűen szedd össze magad és igyekezz mihamarabb elhárítani az akadályt, amely a programod útjában áll jelen pillanatban. Nyugi, nincs még minden veszve, az egész csak azon múlik, hogy sikerül-e összeszedetten és higgadtan gondolkodnod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasmit tűztél ki célként magad elé, ami jelen pillanatban elég távolinak tűnik, ennek ellenére mégis az illúzióidra építesz, amelyeknek semmi alapjuk nincsen, épp ezért nagyon könnyen összeomolhat körülötted minden. Mivel csalódni senki sem szeret, épp ezért inkább jobban teszed, ha olyan célokat keresel, amelyek elérésére valódi esély mutatkozik, s akkor sikerélményt szerezhetsz és méltán lehetsz büszke magadra. Szerencsére nem hajt a tatár, időd annyi, mint a tenger, alaposan nézz körül, inspirálódj, kóstolj bele mindenbe és higgy abban, hogy megtalálod azt a tevékenységet, amely valós boldogságot tartogat számodra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hatalmas megnyugvással tölt el a tudat, hogy minden projekted sínen van, semmi nem igényel különösebb közbeavatkozást, épp ezért nem kell a mai napot rohanással töltened, olyan programon is részt vehetsz tehát, amelyre máskor nem jutna időd. Hívd el egy barátnődet moziba, shoppingolni, vacsorázni vagy bármilyen programra, ahová van kedved menni. A munka mellett bizony szükséged van arra is, hogy minőségi időt tölts kikapcsolódással annak érdekében, hogy mindig a topon tudj teljesíteni. Ilyen az Élet körforgása, az egészséges testi-lelki egyensúllyal!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általános ismertetőjeled a segítőkészség, pontosan tudják a környezetedben élők, hogy bármikor fordulhatnak hozzád, ha elakadnak, te azonnal szolgálatba állsz. Ennek okán sajnos szép számmal akadnak, akik kihasználnak, melyet általában utólag veszel észre, amikor a saját károdon okulsz valamiből. A hét második felében elérkezett tehát a pillanat, amikor a sarkadra állhatsz és határozottan mondhatsz nemet valakinek, aki arcátlanul nagy szívességkéréssel áll elő. Tudasd vele, hogy te abszolút nem azért vagy, hogy másokat megments a kalamajkától, sokkal fontosabb az, hogy a saját boldogságodon dolgozz és amennyiben tanácsért fordul hozzád valaki, annak segíts. Ne vedd a nyakadba mindenki búját-baját csak azért, hogy népszerű maradj!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében szükséged lesz valakire, aki kisegít egy olyan kátyúból, amelybe akaratodon kívül ragadtál, egyszerűen mások által sodródtál bele. Szerencsés embernek mondhatod azonban magad, hisz van egy személy, aki minden lépésedet óvja, akire minden körülmények között számíthatsz és aki teljes mellszélességgel ott áll ki melletted, bármi történjék veled. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy van egy ilyen őrangyaluk, aki figyeli minden lépésüket, épp ezért hálás lehetsz a sorsodnak érte. Fordulj hozzá bizalommal és kérj tőle mankót, hisz ő az, aki önzetlenül fog azonnal a segítségedre sietni!

BAK (december 22-január 20)

Nem egyszerű problémával kell megküzdened a hét második felében, amelyhez minden erődre szükséged lehet. Mivel azonban borzasztóan tartasz attól, hogy nem sikerül egyedül pontot tenned a dolog végére, így körülnézel a környezetedben, hogy ki lehet a segítségedre ilyen szempontból. Gyakorlatilag nincs más választásod, egyszerűen muszáj lesz könnyíteni a lelkeden és tanácsot kérni, hisz a dolog teljesen rátelepszik az egész hangulatodra. Önmagadat megkímélendő, igyekezz mihamarabb lezárni a dolgot annak érdekében, hogy tovább tudj lépni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében váratlan események állíthatnak mindent a fejük tetejére körülötted, mely azonnali közbeavatkozást igényel, amennyiben nem szeretnél belefulladni a helyzetbe. Az első pillanatban kissé megrémít a felelősség, ami a nyakadba szakad, ezzel azonban nem érdemes most foglalkoznod, arra koncentrálj, ami a legfontosabb, igyekezz a helyzetet úgy megoldani, hogy a lehető legkevesebb hibát kövesd el. Nem olyan nagy a baj, mégis sok múlik azon, hogy a helyén kezeled-e a történéseket, melynek kimenetele most kizárólag rajtad múlik!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében egy számodra kellemes programon vehetsz részt, mely lehetőséget ad arra, hogy újratöltsd a merülőben lévő energiaraktáraidat. Nagy megnyugvást jelent ez a pillanatnyi nyugalom, nem-igen láttál ugyanis kiutat a káoszból, ami eddig körülvett. Nyugodtan add át magad az élvezeteknek, legyen ez ma a diétában a csalónapod, hisz szükséged van az energiára ahhoz, hogy a hét hátralévő részében is top formában teljesíts. Nem kell mindig az utolsó szuszt is magadból kihajtva rohanni!