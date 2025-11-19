Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 19.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepére olyannyira túlvállalod magad, hogy gyakorlatilag roskadozol a mások által rád osztott feladatok terhe alatt. Emiatt egyfelől dühös vagy magadra, hisz túl gyenge vagy ahhoz, hogy nemet mondj, másfelől pedig érhető módon dühös vagy azokra az emberekre, akik ilyenformán sikerrel használják ki a segítőkészségedet. A saját érdekedben azonban érdemes legközelebb visszafognod magad, hisz rendkívül kimerítő a túlcsorduló megfelelni akarásod, fogadd el, hogy neked is csak két kezed van és nem tudsz többfelé szakadni sem. Annyi terhet vállalj magadra, amennyit még biztosan el tudsz gond nélkül viselni, különben csak kellemetlen helyzetbe sodrod magad, hiszen mások várják az eredményt, te viszont semmi érdemlegeset nem tudsz majd előbb-utóbb felmutatni. Vedd figyelembe a saját határaidat!

BIKA (április 21-május 20)

Kezdesz kissé ráunni a jelenlegi monotonitásra, új kihívásokra vágysz, akár veszélyes kalandokba is belevágnál annak érdekében, hogy kicsit felpezsdítsd az életet magad körül. Mielőtt azonban vásárra vinnéd a bőrödet, előtte igyekezz végiggondolni, mely terved milyen kockázattal járna és csak akkor vágj bele bármibe is, ha a testi épséged és a lelki egyensúlyod nem kerül a kockázati lista legtetejére. Ne feledd, csak egy életed van, érdemes tehát úgy kihasználnod, hogy a sikerélmények megtölthessék az emlékkönyvedet, méghozzá azok az élmények, amelyek a pozitív kategóriából valók. Tegyél meg minden tőled telhetőt a saját boldogságodért!

IKREK (május 21-június 21)

Minden körülmények között ragaszkodsz ahhoz, hogy a lehető legtisztességesebb eszközökkel érd el a kitűzött céljaidat, hogy az utad során ne árts másoknak, s ne gázolj át senkin. Ez az, ami népszerűvé tesz a környezetedben és követendő példa mások számára, azt azonban el kell fogadnod, hogy nem mindenki a fair-play híve, vannak bizony olyan emberek, akik lelkiismeret furdalás nélkül tapossák az útitársaikat a földbe a saját önös érdekük okán. Az Élet már csak ilyen és akármennyire is szeretnél becsületes maradni, mindig lesznek olyan emberek, akik nem feltétlenül lesznek korrektek másokkal szemben. Nem tudsz mit tenni ellene, igyekezz inkább úgy tekinteni ezekre a helyzetekre, mint amelyek megerősítenek, egyúttal pedig messziről kerüld el azokat az embereket, akik az életről másként gondolkodnak!

RÁK (június 22-július 22)

Egy bizonyos ügy kapcsán gyakorlatilag a bolhából csinálsz elefántot a hét közepén, ahelyett ugyanis, hogy a helyén kezelnéd a kialakult helyzetet, te mégis hagyod, hogy a körülmények irányítsanak, ennek következményeként kezd rajtad úrra lenni a kétségbeesés. Mivel azonban rendelkezel elegendő tudással és tapasztalattal, épp ezért lazíts egy kicsit, teljesen feleslegesen görcsölsz, egyszerűen csak arra koncentrálj, hogy a legjobb tudásod szerint oldd meg a feladatot, s ne okozz se magadnak, se másoknak csalódást. Higgy magadban, bízz abban a tudásban, amelyet az elmúlt években sikerrel sajátítottál el, fuss neki és menni fog minden, mint a karikacsapás. Hidd el, ha lazítasz egy kicsit, egyszerűbben tudsz majd túllendülni az egészen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasfajta feladatot kapsz a hét közepén, amelyről a rögtön az elején tisztán látszik, hogy meghaladja a képességeidet, ugyanakkor mégis valamiképp illene teljesítened. Mielőtt azonban kétségbeesésedben nyúlcipőt húznál és elrohannál, előtte igyekezz három mély légvétel után érett és logikus gondolkodással felépíteni a taktikát és bátran nekiindulni a dolognak. Mivel egyszerűen nincsen más választásod, amennyiben el szeretnéd kerülni a felelősségre vonást, épp ezért önbizalommal ugorj fejest a dologba. Ne feledd: ha meg sem próbálod, az komolyabb következményeket vonhat maga után, mint az, ha legalább a meglévő tudásod szerint beleadsz apait-anyait!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hamisságot sejtesz egy bizonyos ügy hátterében, ennek okán a hét közepén szeretnéd egyfajta, detektíveket megszégyenítő tervvel lerántani a leplet a dologról. Vigyázz azonban, az éremnek két oldala van, nem biztos tehát, hogy mások nem fognak megakadályozni a terved nyélbeütésében, könnyen lehet, hogy mindent megtesznek majd azért, hogy keresztbe tegyenek neked, ez pedig korántsem biztos, hogy pozitívum lehet számodra. Mérlegeld, hogy mennyire szeretnél belefolyni olyan ügyekbe, amelyekhez gyakorlatilag semmi közöd, mégis izgatják a fantáziádat. Ha nagy a kockázat a dologban, illetve a te érdekeid is sérülhetnek, akkor egyszerűen jegeld a túlbuzgásodat, hidd el, hosszabb es rövidebb távon is jobban megéri!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rendkívüli módon fel vagy villanyozva, a hét közepén ugyanis olyasféle hírt szeretnél megosztani másokkal, amelyek egyszer, s mindenkorra megszüntethetik a bizonytalanságot körülötted. Mielőtt azonban világgá kürtölnéd a dolgot, előtte igyekezz belegondolni, hogy bizony akadhatnak olyanok is, akik nem feltétlenül örülnek majd veled őszintén, akik esetleg irigyek lesznek rád és lehúzhatják a lelkesedésedet. Ennek elkerülése érdekében tehát érdemes egyelőre csak a közvetlen környezeteddel megosztanod a terveidet, ők jól ismernek, a javadat akarják és nem fognak keresztbe tenni neked. Fogadd meg az általuk adott hasznos és építő jellegű tanácsokat, hisz ők csakis a javadat akarják!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az esetek döntő többségében az őszinteség híve vagy, csakis akkor mész bele ferdítésekbe és kegyes hazugságokba, ha tudod, hogy az igazság nagyon fájna a másiknak és megbántanád vele. Mások azonban nincsnek tekintettel erre, melynek a hét közepén ékes bizonyítékát látod, valaki ugyanis egyszerűen az arcodba vág valamit, ami iszonyúan mellbevágóan hat rád. Az illető azonban egyetlen percig nem gondol bele, hogy mit okoz azzal, amit és ahogy mond és ez mennyire mély sebet ejthet a lelkeden. Bármilyen fájó, el kell fogadnod, hogy nem mindenki olyan, amilyen te vagy, nem mindenki veszi tehát figyelembe mások érzéseit és nem mindenki választja meg a helyzetnek megfelelő stílust. Az bizonyos, hogy senkinek nincs joga ugyan ilyenformán beszélnie veled, épp ezért ne foglalkozz a továbbiakban az illetővel, hisz neked is van méltóságod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hosszú, áldozatos munka végre meghozza a gyümölcsét a hét közepén, számodra fontos emberek ismerik el ugyanis a teljesítményedet, amely rendkívüli büszkeséggel tölt el, hisz most bizonyosságot nyert az, hogy noha nem mindig látszik, ennek ellenére igenis figyelemmel kísérik az utadat, tetteid és szavaid pozitív értelemben hagynak nyomot bennük. Boldoggá tesz a tudat, hogy nem hiába fektettél annyi időt és energiát a számodra különös jelentőséggel bíró részletekbe, hisz most minden befektetés megtérülni látszik. Élvezd a sikert, fürödj a népszerűségben és igyekezz bezsebelni minden elismerést, arra ugyanakkor próbálj ügyelni azért, hogy el ne szállj nagyon, hisz az indokolatlan nagyképűség senkinek nem vált még hasznára!

BAK (december 22-január 20)

Olyannyira hajtod a sikert egy bizonyos projekt kapcsán, hogy elkerüli a figyelmedet egy igen fontos részlet, épp emiatt csúszik hiba a számításodba a hét közepén. Amennyiben azonban sikerül ráérezned arra, hogy hol rontottad el, abban az esetben ne húzd az időt, mielőbb fordulj vissza és korrigálj. Ha időben észreveszed a hézagot és lesz is lehetőséged kijavítani, akkor elérheted az általad megálmodott eredményt, ám amennyiben nem figyelsz erre, abban az esetben jó eséllyel később fogja majd megakasztani a fogaskerekeket. Éppen ezért nem érdemes behunynod a szemedet, hisz attól a probléma még megmarad. Ne feledd, minél előbb felismered, hogy rossz helyen vetted be a kanyart, annál kevesebb időt pazarolsz el feleslegesen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé fura helyzetbe kerülsz a hét közepén, hisz a körülötted zajló eseményekben nagyjából inkompetensnek érzed magad, bármennyire is próbálsz, egyszerűen nem tudsz érdemben hozzátenni a folyamat alakulásához. Érdemes azonban végiggondolnod, hogy ki az a személy a környezetedben, akiben megbízhatsz olyannyira, hogy amennyiben segítséget kérsz tőle, egyrészt nem él vissza vele, másfelől pedig nem kürtöli világgá a dolgot. Megoldáscentrikusan gondolkodjatok, oszd meg őszintén az illetővel minden kételyedet és hallgass rá, amennyiben tapasztaltabb nálad. Lehet, hogy a helyzet mégsem olyan drámai, mint amilyennek az első pillanatban gondoltad!

HALAK (február 20-március 20)

Minél hamarabb szeretnél most már pontot tenni egy kétségekkel és bizonytalanságokkal teli ügy végére, így az egyhelyben történő toporgást megunva, a hét közepén rálépsz a gázpedálra. Mivel azonban komoly következményekkel járhat, ha mindenféle taktika és átgondolt lépések nélkül hajtasz előre, épp ezért lenne érdemes lassítanod annak érdekében, hogy megfelelőképp koncentrálhass, majd aztán nyugodt lelkiismerettel kapcsolódhass ki, amennyiben pont került valamennyi feladat végére. Kapkodnod nem kell, gondos előkészítés után, a megfelelő taktika alkalmazásával tedd meg a szükséges lépéseket, hidd el, a nagyobb koncentráció nagyobb sikereket is tartogat!