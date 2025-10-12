Milyen virág illik hozzád a születési hónapod szerint?

Asztrológia, születési kövek és születésvirág: akár hiszünk a horoszkópban, akár jókat mosolygunk rajta, ezek végső soron eszközök arra, hogy visszakapcsolódjunk a természethez. Ez egy olyan ősi vágyunk, ami végigkíséri az emberiséget, még akkor is, ha modern világunkban úgy tűnik, inkább eltávolodunk tőle. A virágok évszázadok óta szerves részét képezik a különböző kultúráknak, a hagyományoknak, sőt kommunikációs eszköznek is számítottak egykor. A viktoriánus korban élte fénykorát a floriográfia, vagyis a virágok nyelve, melynek segítségével titkos üzeneteket küldtek egymásnak az emberek. Mivel abban az időben az érzelmek nyílt kimutatása sokszor nem volt illendő, a virágok segítségével fejezték ki érzéseiket: egy csokor rózsa jelenthette a szerelmet, a gyöngyvirág a tisztaságot, a levendula a hűséget, a sárga szegfű pedig akár a visszautasítást is. Nemcsak a virág fajtája, hanem a színe, sőt még az átadás módja is befolyásolta az üzenetet. A születési virágok is ilyen módon váltak a személyes szimbolika részévé: egyfajta „természeti horoszkópként” működnek, amely összeköt minket a természet ritmusával.

forrás: Kattecat / Envato A floriográfia a virágok nyelve, vagyis az a jelképrendszer, amelyben különböző virágokhoz és virágkombinációkhoz meghatározott jelentéseket társítanak.

Érdekes belegondolni abba, hogy bár a virágok életciklusa rövidnek tűnik, minden szirmukban és illatukban ott rejlik valami örökérvényű. A január jeges egyszerűségétől a június nyárköszöntő pompáján át egészen a december ünnepi pompájáig minden hónapnak megvan a maga virága (sőt a legtöbbnek kettő is), amely kifejezi az adott időszak hangulatát és sajátos energiáját. Így válik a természet színes palettája jelképpé, hiszen a születésvirágok az adott hónap szülötteinek személyiségjegyeit is magukban hordozzák.

Az alábbi galériában megnézheted, melyik virág illik a te születési hónapodhoz – és mit árul el rólad a természet legszebb dísze!

Galéria / 12 kép Melyik a te születésvirágod születési hónapod szerint? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.