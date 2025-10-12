Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret

Milyen virág illik hozzád a születési hónapod szerint?

#horoszkóp
#Virág
#születési hónap
#születési virág
#születésvirág
Frey-Kovács Brigitta
Mutasd a cikkeit
Önismeret
Utoljára frissült: 2025. október 12. 09:45

Forrás: irenanna_sowinska / Envato

Különböző színes virágfejek kiterítve, felülről fotózva.
A nap cikke

79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője

A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant

Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.

Olvasd el!

Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.

Olvasd el!

7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod

Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.

Olvasd el!

Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak

A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Gondoltál már arra, hogy talán nemcsak a személyes ízlés miatt tetszenek jobban bizonyos virágok, hanem a csillagok irányítanak ezen a téren is? Születési időnkhöz ugyanis nemcsak egy csillagjegy vagy ásvány kapcsolódik, hanem egy vagy két virág is, amelyek különleges üzenetet közvetítenek.

Asztrológia, születési kövek és születésvirág: akár hiszünk a horoszkópban, akár jókat mosolygunk rajta, ezek végső soron eszközök arra, hogy visszakapcsolódjunk a természethez. Ez egy olyan ősi vágyunk, ami végigkíséri az emberiséget, még akkor is, ha modern világunkban úgy tűnik, inkább eltávolodunk tőle. A virágok évszázadok óta szerves részét képezik a különböző kultúráknak, a hagyományoknak, sőt kommunikációs eszköznek is számítottak egykor. A viktoriánus korban élte fénykorát a floriográfia, vagyis a virágok nyelve, melynek segítségével titkos üzeneteket küldtek egymásnak az emberek. Mivel abban az időben az érzelmek nyílt kimutatása sokszor nem volt illendő, a virágok segítségével fejezték ki érzéseiket: egy csokor rózsa jelenthette a szerelmet, a gyöngyvirág a tisztaságot, a levendula a hűséget, a sárga szegfű pedig akár a visszautasítást is. Nemcsak a virág fajtája, hanem a színe, sőt még az átadás módja is befolyásolta az üzenetet. A születési virágok is ilyen módon váltak a személyes szimbolika részévé: egyfajta „természeti horoszkópként” működnek, amely összeköt minket a természet ritmusával.

A floriográfia a virágok nyelve, vagyis az a jelképrendszer, amelyben különböző virágokhoz és virágkombinációkhoz meghatározott jelentéseket társítanak.
forrás: Kattecat / Envato
A floriográfia a virágok nyelve, vagyis az a jelképrendszer, amelyben különböző virágokhoz és virágkombinációkhoz meghatározott jelentéseket társítanak.

Érdekes belegondolni abba, hogy bár a virágok életciklusa rövidnek tűnik, minden szirmukban és illatukban ott rejlik valami örökérvényű. A január jeges egyszerűségétől a június nyárköszöntő pompáján át egészen a december ünnepi pompájáig minden hónapnak megvan a maga virága (sőt a legtöbbnek kettő is), amely kifejezi az adott időszak hangulatát és sajátos energiáját. Így válik a természet színes palettája jelképpé, hiszen a születésvirágok az adott hónap szülötteinek személyiségjegyeit is magukban hordozzák.

Az alábbi galériában megnézheted, melyik virág illik a te születési hónapodhoz – és mit árul el rólad a természet legszebb dísze!

Galéria / 12 kép

Melyik a te születésvirágod születési hónapod szerint?

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Kép
Sztárok

Visszatérni vagány: exkluzív interjú a Big Time Rush zenekarral

Mi azt mondjuk, a fiúbandákért való rajongást igazából sosem lehet (és kell) kinőni, szóval egyáltalán ne szégyelld, ha várod a Big Time Rush budapesti koncertjét! Mert bizony visszatértek, mi pedig kifaggattuk őket arról, mit tanultak a külön töltött évek alatt, miért érezték úgy, hogy újra egyesíteni akarják az erőiket!

Kép
Életmód

TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha

Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.

Kép
Sztárok

Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak

A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Életmód

10 dolog, amit a milleniálok imádnak, de a Z-generációsok szerint már kínos

Milleniálok vs. Z generáció, te melyik tábort erősíted?

Mi vár rád ma?

Tudd meg a napi horoszkópodból!

A feliratkozást nem sikerült rögzíteni, kérjük próbáld újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!