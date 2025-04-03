Horoszkóp
Íme a védikus horoszkópod, mely meglepő titkokat fed fel az életedről

Önismeret, Horoszkópod szerint
Utoljára frissült: 2025. április 2. 15:56

Forrás: Getty Images

Íme a védikus horoszkópod, mely meglepő titkokat fed fel az életedről
Olvasd el!

Nagyon sok titokról rántja le a leplet!
A védikus horoszkóp, vagy másnéven a Jyotish, egy ősi indiai asztrológiai rendszer, amely a bolygók és a csillagok helyzete, valamint azok mozgása alapján próbálja megérteni, ezek mind hogyan befolyásolják az ember életét. A védikus asztrológia a "védákból" származik, amelyek az indiai tudás legrégebbi szent írásai, és számos szempontból eltér az általunk ismert nyugati asztrológiától.

A védikus horoszkóp alapját a születési képleted adja, melyet asztrológusok az égitestek (főként a bolygók) helyzete alapján készítenek el az időpont és a helyszín figyelembevételével. Ebben a rendszerben a Hold szerepe kiemelkedőbb, szemben a nyugati asztrológiával, ahol inkább a Napjegy dominál. Ez azt jelenti, hogy viszonylag bonyolultabb megállapítani, mi a te védikus horoszkópod, ám szerencsére akadnak egyszerűbb módszerek is.

A saját csillagjegyedet is alapul veheted, ez alapján pedig megállapítható, melyik védikus jegybe, azaz időszakba tartozol. Íme:

  • Kos/Mesha: (Április 14 - Május 14)
  • Bika/Vrishabha: (Május 15 - Június 14)
  • Ikrek/Mithuna: (Június 15 - Július 15)
  • Rák/Karka: (Július 16 - Augusztus 16)
  • Oroszlán/Simha: (Augusztus 17 - Szeptember 16)
  • Szűz/Kanya: (Szeptember 17 - Október 16)
  • Mérleg/Tula: (Október 17 - November 15)
  • Skorpió/Vrishchika: (November 16 - December 15)
  • Nyilas/Dhanu: (December 16 - Január 13)
  • Bak/Makara: (Január 14 - Február 12)
  • Vízöntő/Kumbha: (Február 13 - Március 13)
  • Halak/Meena: (Március 14 - Április 13)

A védikus horoszkópot sokszor nemcsak a személyiség megértésére, hanem életút-tervezésre, egészségi állapot előrejelzésére, és a kapcsolatok, házasságok elemzésére is használják. Hogy mit fed fel rólad,

a galériában olvasható!

Íme a védikus horoszkópod, mely meglepő titkokat fed fel az életedről

