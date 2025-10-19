Életmód
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Forrás: Vuk Saric/Getty Images
TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban
Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved
A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.
Napi horoszkóp október 18.: az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat, a Skoripók rátermettségüket bizonyíthatják
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
Teszt: Kipróbáltunk 8 parfümöt, ezek a legtartósabbak az őszi időszakban
Fás, fűszeres és elegáns illatok versenyeztek egymással, és meglepő eredmény született!
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Tagadhatjuk, de a tények azok bizony tények: a viták, veszekedések, nézeteltérések elkerülhetetlenek a kapcsolatokban, és ebben tényleg aligha akad kivétel. Szinte lehetetlen, hogy valakivel MINDENBEN egyetértsünk, ez egyszerűen természetes – a gond akkor van, ha a véleménykülönbségek elfajulnak (súlyosabb) konfliktusokká.
A pillanat hevében, feszülten pedig hajlamosak vagyunk olyan dolgokat vágni a másik fejéhez, amit amúgy nem gondolunk komolyan, mert ilyenkor az indulatok felülírják az észérveket, aztán a probléma megoldása helyett inkább mindenki a saját igazát hangoztatja, kiabálásba, a másik hibáztatásába fajulnak a dolgok, a vita pedig parttalanná válik.
Éppen ezért borzasztóan fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan lehet minél gyorsabban és egyszerűbben pontot tenni egy-egy veszekedés végére úgy, hogy senki se sérüljön: a párterapeuták például kifejlesztettek egy módszert, amivel mindössze három perc alatt le lehet zárni a vitákat, így nem veszítetek el a fejeteket – na meg a kontrollt.
A módszer három lépésből áll, tehát mindegyik pontra egy-egy percet kell szánnod!
1. perc: Horgonyozz le a testeddel!
Amikor veszekszel valakivel, akkor nem csak az elmédnek, a testednek sem feltétlenül tudsz az ura maradni az adrenalin miatt, szóval biztos tapasztaltál már ilyenkor heves szívverést, vagy azt, hogy hirtelen remegni kezdtél idegességedben. Ezért az első percet arra kell szánnod, hogy tudatosan megnyugtasd magad, az idegrendszered. Lélegezz mélyeket, fogd meg a másik kezét, lélegezzetek együtt – amint kicsit relaxáltabbá váltok, könnyebb lesz tisztáznotok a nézeteltéréseket.
2. perc: Cseréljetek szerepet!
Igen, nem egyszerű feladat, de próbálj kicsit nézőpontot váltani és lépj át a másik szerepébe, képzeld el, mit érezhet. Mondjátok ki hangosan egymásnak: „Ha a helyedben lennék, valószínűleg azt érezném, hogy…” Ez a lépés kikapcsolja az önvédelmi reakciót, ami ilyenkor automatikusan beindul mindenkinél, hiszen az agyad nem tud egyszerre támadni, továbbá együttérezni – és felismerhetitek közben azokat a dolgokat a másik szemszögéből, amelyeket valószínűleg figyelmen kívül hagytatok volna a vita hevében.
3. perc: Használj olyan mondatokat, amelyek hidakat építenek a két fél között!
Már picit lehiggadtál, próbálod megérteni a másik oldalát? Szuper! Akkor jöhet a következő lépés, ami NEM az, hogy azonnal megoldást találj a szitura. Sőt, ilyenkor még a bocsánatkérés sem feltétlen hangzik őszintén. A harmadik percben mindössze annyi a dolgod, hogy hidat építs kettőtök között, például ezzel a mondattal: „Igen, ideges lettem, felzaklatott a helyzet, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé szeretlek.” Ez természetesen nem oldja meg azt, ami valójában kirobbantotta a vitát, de biztonságos, nyugodt teret teremt a konfliktuskezeléshez. A szakemberek szerint ilyenkor adni kell magatoknak 24-48 órát visszavonulni, aztán üljetek le és beszéljétek át a nézeteltéréseteket, ekkor már megoldást is tudtok találni rá, mert többé nem a konfliktuson, a kapcsolatotokon van a hangsúly. De semmiképpen se söpörjétek szőnyeg alá a problémákat!
A viták természetesek, a toxikus kapcsolatokból viszont azonnal ki kell szállnod! Mutatjuk, honnan ismerheted fel őket!
Galéria / 7 kép
A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Teszt: Kipróbáltunk 8 parfümöt, ezek a legtartósabbak az őszi időszakban
Fás, fűszeres és elegáns illatok versenyeztek egymással, és meglepő eredmény született!
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved
A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.
Melyik ásvány illik hozzád születési hónapod szerint?
Az ember mindig is hitt abban, hogy a természetben ott rejlik valami több: egyfajta finom energia, ami hatással van ránk, ha elég figyelmesen fordulunk felé. Az ásványok és drágakövek évszázadok óta hordoznak jelentést, történetet és hitet. Születési hónapod szerint bizonyos ásványok különleges hatással vannak rád. Vajon neked mi a szerencsehozó ásványod?
TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban
Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.