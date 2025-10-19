Horoszkóp
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű

Dóri
Önismeret
Utoljára frissült: 2025. október 16. 19:25

Forrás: Vuk Saric/Getty Images

szuper módszer a veszekedés lezárására
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.

Tagadhatjuk, de a tények azok bizony tények: a viták, veszekedések, nézeteltérések elkerülhetetlenek a kapcsolatokban, és ebben tényleg aligha akad kivétel. Szinte lehetetlen, hogy valakivel MINDENBEN egyetértsünk, ez egyszerűen természetes – a gond akkor van, ha a véleménykülönbségek elfajulnak (súlyosabb) konfliktusokká.

A pillanat hevében, feszülten pedig hajlamosak vagyunk olyan dolgokat vágni a másik fejéhez, amit amúgy nem gondolunk komolyan, mert ilyenkor az indulatok felülírják az észérveket, aztán a probléma megoldása helyett inkább mindenki a saját igazát hangoztatja, kiabálásba, a másik hibáztatásába fajulnak a dolgok, a vita pedig parttalanná válik.

Éppen ezért borzasztóan fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan lehet minél gyorsabban és egyszerűbben pontot tenni egy-egy veszekedés végére úgy, hogy senki se sérüljön: a párterapeuták például kifejlesztettek egy módszert, amivel mindössze három perc alatt le lehet zárni a vitákat, így nem veszítetek el a fejeteket – na meg a kontrollt.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! „Nálunk mindig hangos a ház, olaszosan élünk” – Meddig temperamentumos, és mikortól bántalmazó a párkapcsolat?

A módszer három lépésből áll, tehát mindegyik pontra egy-egy percet kell szánnod!

1. perc: Horgonyozz le a testeddel!

Amikor veszekszel valakivel, akkor nem csak az elmédnek, a testednek sem feltétlenül tudsz az ura maradni az adrenalin miatt, szóval biztos tapasztaltál már ilyenkor heves szívverést, vagy azt, hogy hirtelen remegni kezdtél idegességedben. Ezért az első percet arra kell szánnod, hogy tudatosan megnyugtasd magad, az idegrendszered. Lélegezz mélyeket, fogd meg a másik kezét, lélegezzetek együtt – amint kicsit relaxáltabbá váltok, könnyebb lesz tisztáznotok a nézeteltéréseket.

2. perc: Cseréljetek szerepet!

Igen, nem egyszerű feladat, de próbálj kicsit nézőpontot váltani és lépj át a másik szerepébe, képzeld el, mit érezhet. Mondjátok ki hangosan egymásnak: „Ha a helyedben lennék, valószínűleg azt érezném, hogy…” Ez a lépés kikapcsolja az önvédelmi reakciót, ami ilyenkor automatikusan beindul mindenkinél, hiszen az agyad nem tud egyszerre támadni, továbbá együttérezni – és felismerhetitek közben azokat a dolgokat a másik szemszögéből, amelyeket valószínűleg figyelmen kívül hagytatok volna a vita hevében.

3. perc: Használj olyan mondatokat, amelyek hidakat építenek a két fél között!

Már picit lehiggadtál, próbálod megérteni a másik oldalát? Szuper! Akkor jöhet a következő lépés, ami NEM az, hogy azonnal megoldást találj a szitura. Sőt, ilyenkor még a bocsánatkérés sem feltétlen hangzik őszintén. A harmadik percben mindössze annyi a dolgod, hogy hidat építs kettőtök között, például ezzel a mondattal: „Igen, ideges lettem, felzaklatott a helyzet, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé szeretlek.” Ez természetesen nem oldja meg azt, ami valójában kirobbantotta a vitát, de biztonságos, nyugodt teret teremt a konfliktuskezeléshez. A szakemberek szerint ilyenkor adni kell magatoknak 24-48 órát visszavonulni, aztán üljetek le és beszéljétek át a nézeteltéréseteket, ekkor már megoldást is tudtok találni rá, mert többé nem a konfliktuson, a kapcsolatotokon van a hangsúly. De semmiképpen se söpörjétek szőnyeg alá a problémákat!

A viták természetesek, a toxikus kapcsolatokból viszont azonnal ki kell szállnod! Mutatjuk, honnan ismerheted fel őket!

