Ezt árulja el a keresztneved előző életedről

Gondoltad volna, hogy a keresztneved nemcsak azt mutatja meg, a szüleidnek mi tetszett legjobban a névfelhozatalból, mielőtt világra jöttél volna? Hanem nagyon sok izgalmas részletet árul el a mostani személyiségedről; sőt, arról is, ki voltál előző életedben! Bizony, a lelked egyáltalán nem biztos, hogy az első életét éli most (egy korábbi cikkünkben IDE KATTINTVA azt is kiderítheted, pontosan hányadik reinkarnációdnál jársz), és épp ezért fed fel sokat arról, ki voltál akár évszázadokkal, ezredekkel ezelőtt.

A számmisztika szerint minden betűnek van egy egyedi, erőteljes rezgése, és amikor ezeket összeadjuk, megkapjuk a neved „titkos számát”. Ez a szám felfedi, hogy régen milyen szerepet játszottál a világban – voltál-e harcos, gyógyító, művész vagy éppen egy királyi udvar tagja.

A számolás nagyon egyszerű: írd le a keresztneved betűit, majd nézd meg ezt a táblázatot. Az összes betű számát egyesével írd le egymás mellé, majd addig add össze őket, míg egyjegyű számot nem kapsz.

Mutatunk egy példát is. Tegyük fel, hogy téged Nikolettának hívnak. A te számaid akkor így néznek ki: 5+9+2+6+3+5+2+2+1= 35

Ebben az esetben még a hármat és az ötöt is össze kell adni. 3+5 = 8 ---> a te számod a nyolcas.

Kattints a galériára, ahol a részletes jellemzést is találod az előző életedről:

