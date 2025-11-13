Szerelem
Az ősi kelta fahoroszkóp sokkal többet elárul rólad, mint a csillagjegyed: a druidák ebben hittek
Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít
Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!
A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád
Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!
A kelta fahoroszkóp eredete
A kelta druidák – az ókori Brit-szigetek és Gallia (mai Franciaország) papjai és tanítói – hozták létre ezt a rendszert. A druidák nem írtak le tanításokat, így a fahoroszkóp is szájhagyomány útján maradt fenn, és később rekonstruálták a történészek, például Robert Graves kutatásai alapján.
A druidák számára a fa szent szimbólum volt: a fák élete, gyökerei és ágai a világmindenség rendjét tükrözték. Hitük szerint az emberi élet, a természet és az univerzum ciklusai egyazon energiából fakadnak.
A rendszer alapja: a holdnaptár és a természet ritmusa
A kelta időszámítás nem a Naphoz, hanem a Hold fázisaihoz igazodott. Az év 13 holdhónapból állt, mindegyikhez egy szent fát kapcsoltak, amely a hónap energiáját és szimbolikáját képviselte.
Minden fa spirituális archetípus: nemcsak jellemrajz, hanem életerő, tanítás és természetes ritmus. A fák gyógyító és mágikus tulajdonságokkal bírtak (pl. a tölgy az erő, a nyír az újjászületés, a fűz a hold és az intuíció fája). Ezért a fahoroszkóp valójában nem „jóslás”, hanem önismereti rendszer, amely a természet ciklusain keresztül mutatja meg, milyen energiákkal született az ember.
A későbbi rekonstrukció
A mai ismert kelta fahoroszkóp valójában egy rekonstrukció több forrás alapján:
Ogham-ábécé: a druidák szent rovásírása, ahol minden betű egy fát jelöl.
Kelta mítoszok és néphagyományok: például a tölgy, a berkenye és a bodza gyakori szereplők a legendákban.
Robert Graves és Peter Berresford Ellis munkái, akik a 20. században újraalkották a rendszert a fákhoz kapcsolódó szimbolika alapján.
Így alakult ki a két fő változat:
- a 13 jegyű, holdalapú ősi forma
- a 21 jegyű, napévre osztott modern adaptáció
A druidák fa-kultusza
A kelták szent ligetekben, erdők mélyén tartották szertartásaikat. Úgy vélték, hogy minden fa élő lény, saját lélekkel (nemeton), és közvetítő az isteni világ és az ember között. A fákból „olvastak” is – például a levelek zizegéséből, ágak formájából, évgyűrűkből.
Ha kíváncsi vagy, melyik szent fa tartozik hozzád a kelta fahoroszkóp szerint, kattints a galériára!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
6 arcápolási hiba, amitől a bőröd háromszor gyorsabban ráncosodik
Az alábbi hibákat mindenképp kerüld el! Ha csak kezdődő ráncaid vannak, már azokon is nagyon sokat rontanak.
Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni
Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.
5 egészségügyi probléma, amit a hajad előre jelez
A hajhullás, a hajszálak vékonyodása, töredezettsége mind olyan tünetek, melyeket a testünk próbál jelezni felénk a frizuránk által.
Napi horoszkóp november 13.: az Ikreknek kikapcsolódásra van szükségük, a Szüzek körül felgyorsulnak az események
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád
Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!
Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád
Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.