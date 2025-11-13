A kelta fahoroszkóp eredete

A kelta druidák – az ókori Brit-szigetek és Gallia (mai Franciaország) papjai és tanítói – hozták létre ezt a rendszert. A druidák nem írtak le tanításokat, így a fahoroszkóp is szájhagyomány útján maradt fenn, és később rekonstruálták a történészek, például Robert Graves kutatásai alapján.

A druidák számára a fa szent szimbólum volt: a fák élete, gyökerei és ágai a világmindenség rendjét tükrözték. Hitük szerint az emberi élet, a természet és az univerzum ciklusai egyazon energiából fakadnak.

A rendszer alapja: a holdnaptár és a természet ritmusa

A kelta időszámítás nem a Naphoz, hanem a Hold fázisaihoz igazodott. Az év 13 holdhónapból állt, mindegyikhez egy szent fát kapcsoltak, amely a hónap energiáját és szimbolikáját képviselte.

Minden fa spirituális archetípus: nemcsak jellemrajz, hanem életerő, tanítás és természetes ritmus. A fák gyógyító és mágikus tulajdonságokkal bírtak (pl. a tölgy az erő, a nyír az újjászületés, a fűz a hold és az intuíció fája). Ezért a fahoroszkóp valójában nem „jóslás”, hanem önismereti rendszer, amely a természet ciklusain keresztül mutatja meg, milyen energiákkal született az ember.

A későbbi rekonstrukció

A mai ismert kelta fahoroszkóp valójában egy rekonstrukció több forrás alapján:

Ogham-ábécé: a druidák szent rovásírása, ahol minden betű egy fát jelöl.

Kelta mítoszok és néphagyományok: például a tölgy, a berkenye és a bodza gyakori szereplők a legendákban.

Robert Graves és Peter Berresford Ellis munkái, akik a 20. században újraalkották a rendszert a fákhoz kapcsolódó szimbolika alapján.

Így alakult ki a két fő változat:

a 13 jegyű, holdalapú ősi forma

a 21 jegyű, napévre osztott modern adaptáció

A druidák fa-kultusza

A kelták szent ligetekben, erdők mélyén tartották szertartásaikat. Úgy vélték, hogy minden fa élő lény, saját lélekkel (nemeton), és közvetítő az isteni világ és az ember között. A fákból „olvastak” is – például a levelek zizegéséből, ágak formájából, évgyűrűkből.

