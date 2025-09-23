Ilyenek az egyes csillagjegyek, amikor dühösek

Mindannyiunknak vannak határai, és ha valaki átlépi őket, az bizony dühöt szül. De míg egyesek hangosan kiadják magukból az indulatot, mások csendben fortyognak, és csak napokkal később robbannak. A csillagjegyed jellemzően meghatározza, hogyan reagálsz, amikor igazán mérges leszel.

Néha magad is meglepődsz azon, milyen hevesen vagy épp hűvösen reagálsz egy konfliktusra? Nem véletlen. Az asztrológia szerint a Napjegyed nemcsak a személyiségedet formálja, hanem azt is befolyásolja, milyen típusú haragot hordozol magadban, és hogyan vezeted le azt.

Most megmutatjuk, hogyan viselkedik mind a 12 csillagjegy, amikor igazán mérges - és azt is, mit tehetsz, ha nem szeretnél egy Oroszlán vagy egy Skorpió haragjának célpontjává válni.

Kos

A Kos nem kertel – ha dühös, azonnal kimondja, amit gondol. Olyan, mint egy gyorsan lobbanó tűz: hirtelen jön, nagyot szól, aztán gyorsan el is múlik. Viszont ne próbáld megfékezni – attól csak még jobban felrobban.

Bika

A Bika sokáig tűr, de ha egyszer elszakad nála a cérna, komoly cunamira lehet számítani. Nem ordít, nem hisztizik, de olyan súlyos mondatok hagyják el a száját, amiket sosem felejtesz el.

Ikrek

Az Ikrek verbálisan támad – és sokszor kifejezetten fájdalmasan pontosan. Dühében cinikus, éles nyelvű, és bár gyorsan továbblép, amit mond, az beléd ég. A legrosszabb, ha közönséget is kap hozzá…

Rák

A Rák inkább megbántódik, mint kirobban. Dühét visszahúzódással és passzív agresszív megjegyzésekkel jelzi. Ő nem kiabál – de érezteti, hogy megbántottad. És hetekig nem felejt.

Oroszlán

Ha az Oroszlánt megsérted, megsérted az egóját – és ezt nem hagyja annyiban. Dühében színházat rendez: hangos, drámai, és elvárja, hogy elismerd a hibádat. De ha bocsánatot kérsz, hamar kiengesztelhető.

Szűz

A Szűz csendesen forrong. Dühében nem robban, hanem analizál és kritizál. Hideg logikával szedi szét, amit tettél – és lehet, hogy közben meg is jegyzi, hogy amúgy sem mosogattál el rendesen múlt héten.

Mérleg

A Mérleg hosszú ideig tűr, de ha egyszer elszakad nála a cérna, átvált kíméletlen igazságosztóvá. Ilyenkor szikrázik a tekintete, és mondatai úgy találják el a másikat, hogy az csak utólag érzi, mennyire fájt. Ha egy Mérleg igazán dühös, jobb, ha hátralépsz.

Skorpió

A Skorpió haragja mély és emlékező. Nem biztos, hogy azonnal reagál, de jegyzetel. Ha megsérted, idővel visszakapod – és valószínűleg akkor, amikor a legkevésbé számítasz rá. Intenzív és fájdalmas.

Nyilas

Dühében impulzív, kimondja, amit gondol, de aztán már bánja is. Heves, akár igazságtalan is lehet, de nem rosszindulatból – csak túl őszinte, amikor felmegy benne a pumpa.

Bak

A Bak nem dühöng, ő stratégiát alkot. Hideg fejjel reagál, távolságtartóvá válik, és elveszi tőled a bizalmat. Ez az ő büntetése – és ha egyszer eltűnt a tisztelete, nehéz visszaszerezni.

Vízöntő

Furcsán reagál: néha viccel, máskor eltűnik. A düh nála nem robbanás, hanem elidegenedés. Ha megbántod, nem fogja kimondani – de hirtelen nagyon távolinak fog tűnni.

Halak

A Halak érzékeny, és dühében sérülékenyebbé válik. Inkább sír, mint kiabál. A fájdalmat befelé fordítja, de ha túl sokáig gyűlik, végül összeomlik – és akkor jön a lelki lavina.