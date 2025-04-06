Divat
Ilyen színekkel vedd körül magad a hálószobában: csillagjegyed szerint ezektől tudsz nyugodtabban aludni
3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak
Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében
Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.
Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk
A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!
Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.
Az asztrológia szerint a csillagjegyünk is befolyásolja, hogy milyen színek hatnak ránk pozitívan. Minden csillagjegyhez tartozik egy vagy több olyan szín, amely összhangban van a jegy energiáival és tulajdonságaival. Ezek a színek segíthetnek abban, hogy az otthonunkban, olyan környezetet teremtsünk, amely elősegíti azt, hogy miként tudunk a lehető legideálisabban funkcionálni. A hálószobánkba például érdemes olyan színeket választani, amelyek megnyugtatnak minket, míg a dolgozószobánkba olyanokat, amelyek inspirálnak, új erőre ösztökélnek.
Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy melyek azok a színek, amelyek a leginkább ajánlottak az egyes csillagjegyek számára a hálószobában. Megtudhatjuk, hogy milyen pszichológiai hatásuk van ezeknek a színeknek, és hogyan alkalmazhatjuk őket a hálószobánkban a legjobb hatás elérése érdekében. Az alábbiakban összegyűjtöttük ezeket!
Ilyen színekkel vedd körül magad a hálószobában csillagjegyed szerint!
Az alábbiakban pedig elhoztuk azokat a színeket, amelyek a legjobban inspirálnak a munkára, mutatjuk is, melyek ezek!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
A francia nők csak ezeket a cipőket viselik idén télen
Ha valamit megtanultunk a francia nőktől, akkor az az, hogy ők még a téli időszakban is tudják, mi a sikkes.
Mit viselj első randin? 4 outfit, ami magabiztosabbá tesz
Ezekkel az outfitekkel nem tudsz mellé lőni és garanatáltan lesz második randi is!
A legidegesítőbb karakterek, amelyekkel a forgatókönyvírók elrontották kedvenc sorozatainkat
Abban általában nem értenek egyet a rajongók, hogy ki a kedvenc szereplőjük egy adott sorozatban, de abban már nagyobb szokott lenni az egyetértés, hogy melyik karaktert hagyták volna ki legszívesebben a történetből. Olyan szereplőket gyűjtöttünk most össze, akikkel eléggé mellé lőttek a forgatókönyvírók.
4 rúzs árnyalat, ami akár 10 évet is öregít rajtad
Vannak árnyalatok, amik többet ártanak, mint használnak – most megmutatjuk, mely körömszíneket érdemes messziről elkerülni, ha nem akarod, hogy a manikűröd visszafelé süljön el.
A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben
A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.
Láttad már? Így néz ki Sean Bean ötödik felesége, akit ritkán mutat meg a világnak
Hogy miért láthatjuk olyan ritkán Sean ötödik feleségét, annak egészen meglepő oka van.