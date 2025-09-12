Divat
Holdfázis-naptár: hogyan hat rád a mai energia a csillagjegyed szerint?
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
A Hold mozgása nemcsak az árapályt formálja, hanem a hangulatunkat, fókuszunkat és teremtő erőnket is befolyásolhatja. Minden fázis más üzenetet hordoz: új lendületet, elengedést vagy éppen megnyugvást. A mai nap energiája különösen érzékenyen érintheti a belső világodat - érdemes megnézni, mit hozhat a csillagjegyednek, és hogyan használhatod tudatosan ezt a ritmust.
Kos (03.21 – 04.19)
Ma érdemes kicsit visszavenni a tempóból. A Hold lassabb rezgése segít, hogy átgondold, mire szeretnél igazán fókuszálni, mielőtt új lendületet vennél.
Bika (04.20 – 05.20)
A mai energia a stabilitásról szól számodra. Teremts harmóniát magad körül: egy illatgyertya, egy nyugodt séta vagy akár egy finom vacsora segít, hogy összerendezd a gondolataidat.
Ikrek (05.21 – 06.21)
Most jóleshet egy kis csend a szokásos nyüzsgés helyett. A Hold azt üzeni: hallgass a belső hangodra, mielőtt új beszélgetésekbe vagy projektekbe ugranál.
Rák (06.22 – 07.22)
Érzelmeid ma könnyebben felszínre törhetnek. Használd ki: írd le, amit érzel, vagy beszélgess valakivel, aki mellett biztonságban nyílhatsz meg.
Oroszlán (07.23 – 08.22)
A mai nap nem a látványos gesztusoké, hanem a finomhangolásé. Figyelj a részletekre a munkádban vagy a kapcsolataidban – ez most sokat számít.
Szűz (08.23 – 09.22)
A Hold energiája most segít rendszerezni, amit halogattál. Apró lépésekben haladj, és élvezd, ahogy lassan tisztul a kép.
Mérleg (09.23 – 10.22)
Most könnyebb harmóniát teremtened másokkal. Használd a mai napot békülésre, kapcsolódásra, vagy egyszerűen arra, hogy kicsit több szépséget engedj az életedbe.
Skorpió (10.23 – 11.21)
A mai energia támogatja, hogy befelé nézz, és új felismeréseket tegyél a saját működéseddel kapcsolatban. Ne félj elengedni, ami már nem szolgál.
Nyilas (11.22 – 12.21)
Ez a Hold-fázis segít lassítani a szokásos lendületeden, és jobban jelen lenni. Egy hosszabb séta vagy inspiráló olvasmány most különösen jót tesz.
Bak (12.22 – 01.19)
Ma jobban megérzed, mire van szükséged ahhoz, hogy stabil maradj a kihívások közepette. Kisebb célokat tűzz ki, és élvezd, ahogy haladsz velük.
Vízöntő (01.20 – 02.18)
Kreatív ötletek érkezhetnek, ha adsz magadnak időt a csendes áramlásra. Engedd el a teljesítménykényszert, és csak figyeld, mi bontakozik ki.
Halak (02.19 – 03.20)
A mai Hold segít, hogy még mélyebben kapcsolódj az intuíciódhoz. Engedj meg magadnak egy kis álmodozást – most értékes felismerések születhetnek belőle.
