Heti horoszkóp szeptember 22-28.: a Bikák érdekes tanulságokat vonhatnak le bizonyos helyzetekből, az Oroszlánoknak érdemes lépésről lépésre haladniuk a céljuk elérése felé
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
HETI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 22-28.
KOS (március 21-április 20)
Zsúfolt hétnek nézel elébe, melynek során rádasásul még váratlan helyzetekkel is meg kell küzdened, amelyek elég sok borsot törhetnek az orrod alá. Amennyiben azonban a bosszúságodat félre tudod tenni egy pillanatra, abban az esetben rájöhetsz, hogy tulajdonképp felfoghatod ezt egyfajta próbatételként vagy új kihívásként is, mellyel elsősorban azt bizonyíthatod be, hogy mire vagy képes. A saját határvonalaid te, magad húzod meg, épp ezért szuverén személyként egy kis akaraterővel és kitartással feljebb is tolhatod azokat. Keresd a feladatokban a kihívást, hisz ha így állsz a dolgokhoz, sokkal hatékonyabb és eredményesebb lehetsz!
BIKA (április 21-május 20)
Az előtted álló hét érdekes tanulságokat és leckéket tartogat számodra, melyek közül korántsem biztos, hogy mindegyik pozitív lesz de mindenépp az élet hasznos tanításai lehetnek számodra. Fogadd el, hogy bármennyire is igyekszel, mindig találkozol majd ilyen leckékkel, amelyekből tanulván a következő hasonló helyzetben már pontosan tudod majd, hogyan kell cselekedned. Ne hagyd, hogy ezek a tapasztalatok negatív értelemben nyomják rá a bélyegüket a hetedre, inkább változtass a hozzáállásodon és tanuld meg, hogy amin változtatni nem tudsz önmagadtól, azt jobb, ha elfogadod!
IKREK (május 21-június 21)
Valakivel elég éles konfliktushelyzetbe kerültél korábban, amelyet egészen mostanáig nem sikerült rendeznetek, emiatt nem igazán vagytok felhőtlen viszonyban. Az előtted álló héten azonban egy közös ismerősötök kerülhet bajba, ti pedig mindketten segíteni szeretnétek. Könnyen lehet, hogy ez a helyzet lesz az, ami végül kettőtök konfliktusát is rendezheti, hiszen egy közös ügyért mentek előre. Ha már az élet így alakította és az illető fontos számodra, ne szalaszd el a lehetőséget arra, hogy békét köss vele!
RÁK (június 22-július 22)
Mindenáron segíteni szeretnél valakin, aki abszolút nem kért mankót, mitöbb egyfajta teherként éli meg a segíteni akarásodat. Ezt világosan a tudtodra is adja, amelyet első hallásra elég bántónak érzel, hiszen téged a jó szándékod vezérelt. Amennyiben azonban egy pillanatra belegondolsz, akkor rájöhetsz, hogy az illető problémája lehetséges módon nem olyan természetű, amit mással is meg szeretne osztani. Fogadd tehát el, hogy nem mindenki kér segítséget, de biztosítsd arról, hogy bármikor számíthat rád, történjen bármi, te minden körülmények között mögötte állsz. Ilyenek az igazi barátok!
OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)
Az előtted álló munkahéten szeretnél jelentős előnyre szert tenni, ennek érdekében bizonyos lépéseket átugorva igyekszel eljutni a célvonalig. Meggondolatlanságod azonban pontosan ellenkező eredményt hozhat, hiszen nemhogy előnyhöz nem fogsz tudni jutni, de még jókora hátrányba is kerülhetsz. Mielőtt tehát ilyesfajta manőverbe kezdenél, igyekezz inkább olyan taktikát kidolgozni, amely hatékony, így nem lesz gond végig menned az akadálypályán. Ne akarj feleslegesen harcolni az Elemekkel, azok ugyanis jóval erősebbek nálad!
SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)
Elég rossz előérzeted van egy bizonyos dologgal kapcsolatban, épp ezért mindenféleképp megpróbálsz menekülni előle. Mivel azonban ilyenformán nem tudod befolyásolni az eseményeket, nem is tudsz a végtelenségig futni előle, érdemes tehát összeszedned minden bátorságodat és szembenézni a helyzettel. Hidd el, sokkal nagyobb előnyre tehetsz szert, ha nem nem hagyod, hogy hátulról utólérjen a baj, sokkal inkább te nézel farkasszemet vele. Nem éri meg aggodalmaskodással és félelemmel veszetegetned a drága idődet!
MÉRLEG (szeptember 24-október 23)
Az előtted álló héten elúszhat egy komoly lehetőség arra, hogy egy bizonyos ügyben átütő sikert érhess el, ennek oka pedig nem lesz más, mint az, hogy túl sokáig hezitáltál a leghelyesebb lépésen. Emiatt joggal lehetsz bosszús, hiszen nem feltétlenül alakul a végeredmény úgy, ahogy szeretted volna. Vondd le a tanulságokat és ne hagyd, hogy legközelebb ilyen könnyen elmenjen a hajó, igyekezz térben és időben jobban tájékozódni annak érdekében, hogy ne került ilyen helyzetbe. Megfizetted a tanulópénzt, következő alkalommal tehát ne feledkezz meg róla!
SKORPIÓ (október 24-november 22)
Ugyan az előtted álló hetet abszolút nem így tervezted, mégis olyan természetű akadály hárulhat eléd, amelyet egyszerűen sem kikerülni, sem figyelmen kívül hagyni nem tudsz majd és ez rendkívül sok bosszúságot okoz. Épp ezért, mielőtt belevesznél a bosszankodásba, bátran nézz szembe a feladattal, ugorj neki és oldd meg az bonyodalmat. Ha sikerrel pontot tettél a dolog végére, akkor lelkiismeretfurdalás nélkül mehetsz tovább a tervezett útvonalon. Hidd el, sokkal könnyebb lesz, ha az a bizonyos kis bogár nem duruzsol a füledbe egész héten!
NYILAS (november 23-december 21)
Az elmúlt időszak igazán zűrös volt, rengeteg kérdőjellel, bizonytalansággal és frusztrációval, így nem igazán tudtál érdemben koncentrálni a közvetlen környezetedre és szeretteidre. Mivel ennek az időszaknak szerencsére a végéhez közeledsz, épp több időd jut arra, hogy minőségi időt tölts azokkal, akik fontosak számodra. Igyekezz olyan programot találni mely lehetőséget ad arra, hogy építhessétek a kapcsolatotokat, készíts nekik egy finom vacsorát, társasjátékozzatok, beszélgessetek, egyszerűen éreztesd velük, hogy bár ez az időszak kicsit fusztráltabb, ők nem kevésbé fontosak számodra!
BAK (december 22-január 20)
Önzetlenül segítesz egy hozzád közel álló személynek az előtted álló héten, ráadásul egy olyan természetű ügyben, amelyben bizonyosan nem mindenki segítene. Az illető azonban fontos szerepet tölt be az életedben, így nem kell különösebben meggyőznöd magad arról, hogy a segítségére siess. Amennyiben közelebbről megvizsgálva a helyzetet, magadra és másokra nézve is veszélyesnek tartod, akkor finoman próbáld egy más irányba terelni, elmagyarázva neki, hogy miért lesz ez káros és igen sok áldozattal járó folyamat. Roppant dicséretes, hogy a bajban nem hagyod magára!
VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)
A környezetedben annak köszönheted népszerűségedet, hogy mindig minden helyzetben kiállsz a gyengébbekért, hogy a segítségre szorulókon segítesz, hogy te vagy a két lábon járó irgalmas szamaritánus. Az előtted álló héten azonban te szorulsz majd segítségre egy bizonyos helyzetben, amelyet azok az emberek sem fognak megtagadni, akiken egyszer segítettél. Újabb bizonyosságot nyerhetsz tehát arról, hogy érdemes jónak lenni, hiszen a karma visszaadja neked is az összes jót, amit te adtál az embereknek!
HALAK (február 20-március 20)
Hatalmas erőbedobással küzdesz egy általad fontosnak tartott cél eléréséért, egyszerűen a lehetetlent sem ismerve. Kitartásod és akaraterőd abszolút pozitív formában fog megtérülni az előtted álló héten, a befektetett energia ugyanis elhozza a sikert számodra. Természetesen többen is tolonganak majd körülötted, szeretnének ugyanis a babérok learatásában részt venni, neked azonban abszolút nem kell osztoznod azokkal, akik végig tétlenül a partvonalon álltak, amíg te a vízből történő kijutásért küzdöttél. Rengeteg áldozatot hoztál, így egyedül téged illet az elismerés is!
