Heti horoszkóp szeptember 15-21.: az Oroszlánok fontos sikert érhetnek el, a Skorpióknak érdemes a pihenésre is időt szánniuk

HAVI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 15-21.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten valaki olyan ajánlattal keres meg, amely ugyan helyenként szabályszegéssel járna, mégis érdemes elgondolkodnod rajta. Mivel azonban nem vagy egy bajkereső típus, jobban szeretsz szabályok között mozogni, épp ezért gondold át, hogy érdemes-e kockára tenned a rólad alkotott pozitív megítélést vagy mernél kockáztatni és ilyenformán felhívni magadra a figyelmet. Kétségtelenül jól esik néha az embernek az adrenalin löket, ám tudnod kell észrevenni azokat a helyzeteket is, amelyek rád nézve a veszélyes kategóriába tartoznak!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben szinte csak olyan személyek vesznek körül, akik folyamatosan motiválnak, ennek okán szívesen töltesz időt a társaságukban, hisz rengeteget tanulhatsz tőlük, rávilágíthatnak olyasfajta részletekre, amelyekről eddig fogalmad sem volt, te pedig rendkívül hálás vagy ezért. Ügyelj azonban arra, hogy ne érezzék egyfajta kihasználásnak részedről a velük töltött időt, adj te is magadból, a tapasztalataidból, hátha épp valakinek a közvetlen környezetedben erre van szüksége. Beszélgessetek, egyetek jókat, kapcsolódjatok ki együtt, hisz ilyenformán épül a közöttetek lévő híd is!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten nem igazán érted majd, hogy mi történik körülötted, hisz eddig egy viszonylag normális mederben zajlottak az ügyeid, hirtelen azonban megváltozik minden, ami rendkívüli módon kétségbe ejt. Nem vagy ugyanis hozzászokva ahhoz, hogy ilyesfajta változásokhoz igazodj, az ingoványos talajt pedig ki nem állhatod. Semmi baj, ne kezdj el kétségbeesésedben körbe szaladgálni, szedd össze magad, hisz az még senkinek nem segített, amikor kapálózással szeretett volna partot érni. Végy három mély levegőt és józan ésszel, logikusan gondolkodva igyekezz kezelni a helyzetet!

RÁK (június 22-július 22)

Igazi maximalista vagy, órákig izzadsz a tökéletes eredményért, legyen szó bármiről, egyszerűen túláradó céltudatossággal állsz hozzá a legkisebb kihíváshoz is. Ez az életfilozófia rendkívülien elismerésre méltó, ügyelj azonban arra, hogy ne helyezd mások előtt ilyen magasra a lécet, hisz nem mindenki van felkészülve arra, hogy ilyenformán fusson neki az elé gördülő akadályoknak. Engedd meg magadnak is a tévedés lehetőségét, ne akarj mindig elérhetetlennek tűnő hegycsúcsokat megmászni, hisz előbb vagy utóbb a végkimerülés határára fogsz kerülni. Hidd el, a népszerűségednek is jót tesz majd, ha nem egy katonai kiképzésként fogod fel az életedet, hanem megpróbálsz lazítani!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Méltán lehetsz büszke magadra az előtted álló héten, hisz kimagasló eredményt érhetsz el egy olyan projekttel kapcsolatban, amelyen hosszú ideje dolgoztál már. Az eredményen kívül pedig az elismerő tekintetek lesznek azok, amelyek méginkább kidülleszthetik a mellkasodat, hisz valóban sokat tettél azért, hogy learathasd a babérokat. Ez egy újabb bizonyosság, mely szerint érdemes keményen dolgozni, beleadni apait-anyait a kitűzött célok elérésébe, hisz ez most ékes bizonyítéka annak, hogy a céltudatosság mennyire kifizetődő lehet. Ennél jobban nem is alakulhatnának a dolgok, nem igaz?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kellemes meglepetés ér az előtted álló héten, valaki ugyanis utat mutat neked egy nehezebb feladat megoldása kapcsán, amely nagy lendületet ad a továbblépéshez. Értékeld azt, hogy gondolt rád az illető, soha jobbkor nem jöhetett volna, hisz épp kezdtél már kissé demotiválttá válni. Igen, vannak akadályok az életedben, vannak olyan helyzetek, amikből nehezen látod a kiutat, ám ilyenkor küld az Univerzum olyan jeleket, amelyek rávilágítanak arra, hogy bizony érdemes kitartanod, érdemes értékelned azt, amid van. Hidd el, könnyen lehet, hogy mások sokkal nehezebb szituációban vannak, légy tehát hálás a kapott gesztusokért!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Sok a bizonytalanság benned egy bizonyos projekttel kapcsolatban, nem vagy ugyanis biztos benne, hogy a ráfordított energia a későbbiekben hoz-e majd annyi hasznot, amennyit jelen pillanatban remélsz tőle, illetve hogy egyenes arányban lesz-e a befektetett munka az eredménnyel. Mielőtt tehát nekiindulnál a dolognak, mérlegeld, hogy érdemes-e belevágni, illetve azt is, hogy megéri-e a megszokottnál nagyobb áldozatokat hozni, avagy inkább más természetű kihívásokat lenne érdemes keresned. A döntésednél mindenképp ügyelj azonban arra, hogy ne a lustaságod legyen mérvadó!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az elmúlt időszak borzasztó rohanással telt számodra, mostanra pedig kezdi a szervezeted jelezni, hogy talán kissé túlhajtottad magad, ideje tehát lassítanod. Vedd komolyan a jelzéseket, mindenképp szakíts időt a pihenésre és a testi-lelki feltöltődésre. Fontosak a sikerek, motiválnak az eredmények, ám a nagy rohanásban könnyen összegabalyodhatnak a lábaid, melynek oka nem más, mint a kimerültség. Hidd el, mindenkinek jót tesz egy kis kikapcsolódás, attól még nem fog semmi dugába dőlni körülötted, hogy szánsz egy kis minőségi időt önmagadra!

NYILAS (november 23-december 21)

A pénzügyi helyzeted végre javulásnak indulhat az előtted álló héten, az ugyanis, amibe nem régen befektettél, végre hasznot hoz, nem csupán anyagi ráfordítással jár. Légy azonban óvatos, hisz az, hogy most jövedelmez valami, még korántsem jelent olyan egzisztenciális stabilitást, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen szórd a pénzedet. Élj tudatosan, ne költs el minden beérkező összeget, hisz az, hogy ma még gördülékenyen megy a szekér, korántsem jelenti azt, hogy holnap nem fog megrekedni egy-egy sárosabb úton!

BAK (december 22-január 20)

Kissé furcsa helyzetbe kerülsz az előtted álló héten, hisz valaki, akiben eddig teljes mértékben megbíztál, megpróbál visszaélni az általad rábízott titkokkal, amit persze nem ő vall be, neked kell megtudnod más személyektől. Nem is érted, hogy vette a bátorságot és formált jogot az ilyesfajta visszaélésre, emiatt iszonyúan csalódottnak érzed magad. Mindenképp érdemes tisztáznod a kialakult helyzetet az illetővel, kérdezz rá, miként fordulhatott elő az, hogy kikotyogta másnak a titkaidat, ne rejtsd véka alá a csalódottságodat sem és joggal várd a magyarázatot. Állj ki magadért és tedd világossá számára, hogy ezután nagyon nehéz lesz megbíznod benne!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten valaki arra számít a közvetlen környezetedben, hogy egy bizonyos ügyben teljes mellszélességgel kiállsz majd mellette, az ügy természete miatt neked azonban nem kevés fenntartásod van ezzel kapcsolatban. Épp ezért mielőtt igent mondanál, előtte igyekezz alaposan átrágni az ügyet és kizárólag akkor vállalj fel ilyesfajta lehetőséget, ha abszolút meg vagy győződve arról, hogy a jövőben kifizetődő az együttműködésetek, ellenkező esetben engedd el a dolgot. Csak azért ne engedd magad valamibe belerángatni, mert mások elvárják tőled!

HALAK (február 20-március 20)

Az előtted álló héten végre olyan programon vehetsz részt, amelyre hosszú ideje vártál már. Most azonban eljött a pillanat, amikor arra veheted az az irányt, amerre ez a bizonyos, sokat ígérő program található, majd add át magad a kikapcsolódásnak. Mindenkinek szüksége van arra, hogy a rohanó hétköznapokban kikapcsolódjon, felttöltődjön, hogy olyasfajta pontokat találjon magának, amelyek minden értelemben pozitív haszonnal járnak. Erre pedig mi sem lehetne alkalmasabb, mint az előtted álló hét, nem igaz?