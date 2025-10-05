Heti horoszkóp október 6-12.: a Rákoknak pihenésre van szükségük, a Vízöntők komoly feladatot kapnak

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 6-12.

KOS (március 21-április 20)

Eddig ültél a babérjaidon, arra várva, majd csak történik valami, ami megoldja a jelenlegi élethelyzetedet úgy, hogy neked nem kell egy másodpercig sem közreműködni benne. Mivel azonban semmi változás nem látszik a horizonton, önmagától garantáltan nem fog megoldódni a dolog. Neked kell tehát összeszedned magad, elhatároznod, mit és hogyan fogsz csinálni, mert úgy semmi nem fog történni, hogy csupán egy helyben toporogsz. Hidd el, csak elindulni nehéz, ha rálépsz az útra, onnantól már zökkenőmentesen halad minden magától!

BIKA (április 21-május 20)

Kínos szituációba kerülsz az előtted álló hét folyamán, amelyben sajnos te is nyakig benne leszel. Próbáld meg azonban mielőbb tisztázni a helyzetet, nehogy a szálak méginkább összegabalyodjanak és még nagyobb galiba legyen a dologból, hisz akkor még nehezebb lesz kimásznod a kalamajkából. A helyzet nem reménytelen, azért vállald csupán a felelősséget, amit te követtél el, tegyél meg mindent, hogy kiköszörülhesd a csorbát. Minden jó valamire, ezúttal megtanulhatod, hogy mit ne kövess el a jövőben!

IKREK (május 21-június 21)

Fontos dolgot szeretnél valakinek elmondani a jövő hét folyamán, arról azonban fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá. Mivel ugyanis egy hozzád közel álló személyről van szó, épp ezért szeretnél biztosra menni, hogy semmiképp nem bántsd meg a mondanivalóddal. Jól gondold tehát meg, hogyan tálalod felé, amit szeretnél tudatni vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, hisz ha virágnyelven próbálod közölni vele, biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

RÁK (június 22-július 22)

A jelenlegi időszakban valahogy az ősz életérzés határozza meg a hangulatodat, kissé fáradt vagy, ebből adódóan keresed a kikapcsolódási pontokat, a legközelebbi kanapét, amelyen ejtőzhetsz egyet, miközben forró csokit szürcsölsz. Nincs is ezzel semmi baj, hisz te is lehetsz klmerülve, arra érdemes azonban ügyelned, hogy ne dolgavégezetlenül lustálkodj. Vannak ugyanis olyan kötlezettségeid, amelyek nem engedik, hogy csakúgy fesztelenül feltedd a lábad, miközben temérdek teendő vár arra, hogy pont kerüljön a végére. Térj vissza tehát a Föld nevű bolygóra, hiszen akármilyen fáradtnak is érzed magad, a feladatok mégiscsak feladatok, amelyeket el kell végezni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl nagy feladatot bíznak rád a feletteseid az előtted álló héten, amelyről menet közben kell belátnod, hogy meghaladja képességeidet. Ettől érthető módon rosszul érzed magad, hisz sokkal többet nézel ki magadból, nem érdemes azonban csüggedned emiatt, igyekezz maximumot nyújtottad, kihozni belőle, így kevésbé lesz okod a csalódottságra. Legközelebb jobban sikerül, a hegymászóknak sem kell elsőre csúcsot támadniuk. Felmérheted a tudásodat, az erődet, megtanulhatsz tartalékolni, ebből fakadóan kellő tapasztalatod lesz a következő megmérettetéshez. Csak így tovább!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A jövő hét folyamán rendkívül zsúfoltan alakul az életed, egyik feladat a másikat éri majd, neked pedig egyetlen küldetés lebeg a szemed előtt, mégpedig az, hogy mielőbb túl ess valamennyi feladaton. A nagy kapkodásban és oda nem figyelésben azonban egyre növekszik az esélyed, hogy hibázz, s ha ez tényleg megtörténik, az fogja csak igazán lassítani a munkafolyamatot, így annál lassabban jön majd az eredmény is. Érdemesebb tehát koncentrálni, a részletekbe is ügyelve dolgozni, mert így lehet ugyan, hogy tovább tart majd munka, de annál nagyobb elismerést vívhatsz ki a feletteseidtől!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Végre eljön a várva várt alkalom az előtted álló héten, amelyre már régóta vársz, az utóbbi időben gyakorlatilag ez tartotta benned a lelket, hogy pontot tehetsz egy embertelen hosszú ideje húzódó ügy végére. Szerencsére a körülmények mostanra ideálissá váltak arra, hogy gond nélkül zárhasd le a dolgot és végre kicsit felhőtlenebbül éld az életedet. Keress most könnyedebb lélegzetvételű kihívásokat, nem kell mindig a szakadék szélén táncolnod, időnként felüdülés az is, ha csak úgy sodródsz az árral!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A következő héten kissé ábrándozó üzemmmódba kerülsz, elvonja ugyanis a figyelmedet valami, aminek ugyan túl nagy jelentősége nincsen, mégis valami oknál fogva magával ragad és egyfolytában ezen jár az eszed. Emiatt azonban nem fogsz tudni minőségi munkát kiadni a kezedből, nem fogsz tudni arra összpontosítani, amit csinálsz. Próbálj tehát valahogy elvonatkoztatni, mindent végezz el és akkor engedd szabadjára a gondolataidat, ha már nem terhel semmifajta kötelesség!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten elérkezik a megfelelő alkalom arra, hogy bebizonyítsd, nem hiába dolgoztál valamiért, nem hiába fáradoztál annyit, megmutathatod a kreativitásodat és a tehetségedet. Ügyelj azonban arra, hogy ne vidd túlzásba, próbálj szerény maradni annak érdekében, hogy ne válts ki másokból visszatetszést. A benned lévő tudás nem azt jelenti, hogy magasabb fokon állsz azon a bizonyos létrán, inkább arra fordítsd az energiáidat, hogy másoknak segíts eljutni ugyanerre a szintre. Oszd meg, ami benned van!

BAK (december 22-január 20)

Olyan szituációban találod magad az előtted álló héten, amelyhez ugyan semmi közöd, mégis heves érzelmi reakciót válthat ki belőled. Bármennyire is ragad el azonban a hév, igyekezz mégis uralkodni magadon, hisz a hirtelen felindulást még meg is bánhatod. Épp ezért ne akarj a helyszínen igazságot tenni, pláne ne akard az orrod beleütni olyasmibe, amivel köszönő viszonyban sem vagy. Hagyd meg másnak az igazságosztó szerepét, hidd el, ez esetben sokkal bölcsebben teszed, ha megtartod a véleményedet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha komoly dolgot bíznak rád a következő héten, te mégsem vagy biztos benne, hogy alkalmas vagy rá és el tudod úgy végezni a feladatot úgy, hogy ne csússzon semmi hézag az eredménybe. Ezzel a hozzáállással azonban semmi másra nem számíthatsz, csak is hasra esésre és mély sebekre. Ha azonban hiszel abban, hogy elegendő tudással és tapasztalattal bírsz a rád bízott munka elvégzéséhez, rögtön nem is fog olyannyira megmászhatatlanul magasnak tűnni a hegy. Csak szedd össze magad, légy magabiztos, hisz ha nem tudnák rólad, hogy alkalmas vagy, nem bíztak volna rád semmit!

HALAK (február 20-március 20)

Valahogy úgy érzed, a szokásosnál is feszültebb vagy az utóbbi időben, apró dolgokon felhúzod magad, egyszerűen saját magaddal nem vagy kibékülve. Ez már alapvetően nagyon jót jelent, ha képes vagy belátni azt, hogy háború dúl a lelkedben, épp ezért az előtted álló héten keress olyasfajta elfoglaltságot, amely segít megnyugodni, kikapcsolni, lazítani. A jóga, a futás, a főzés például mind-mind hasznos és a célnak tökéletes megfelelő elfoglaltságok, érdemes tehát mihamarabb belefognod egyikbe vagy másikba. Hidd el, roppant kellemetlen lenne, ha feszültséged okán épp egy veled szembejövőn töltenéd ki a feszültséget, aki abszolút nem tehet arról, hogy számodra épp nem kerek minden. Előzd meg a kellemetlen helyzetet!