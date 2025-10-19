Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 20-26.

KOS (március 21-április 20)

Az előtted álló héten kisebb gödörbe kerülhetsz anyagi szempontból, váratlan kiadás lesz ugyanis az, ami terheli majd a bankszámládat. Borzasztóan bosszantó számodra, hogy pont most szakad ez a fajta teher a nyakadba, egyszerűen nem is érted, miképp történhetett ez meg, érzésed szerint tudatosan éled az életedet, ennek megfelelően jól bánsz a pénzzel is, épp ezért érthetetlen számodra a kialakult helyzet. Ne ess azonban kétségbe, ez csupán egy rövidzárlat, nem minden nap kell ilyen vaskos összeget kifizetned, igyekezz inkább úgy felfogni a helyzetet, hogy valamilyen szempontból ez is az épülésedet szolgálja!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló, rövid munkahét közepe lesz majd a határidő arra, hogy befejezz és leadj valamit, aminek elég nagy a felelőssége. Épp ezért minden szempontból helyezd ezt az ügyet a prioritási sorrend tetejére annak érdekében, hogy akadálytalanul és véglegesen sikerüljön pontot tenned a végére. Ne hagyd magad senki által elcsábítani, hiszen ez az a pillanat, amely még adott ahhoz, hogy tökéletesítsd a művedet, hogy a hibákat kijavítsd és úgy add át, hogy büszke lehetsz az eredményre!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten újra és újra nekifutsz egy bizonyos dolognak annak ellenére, hogy többszöri nekifutásra sem jártál sikerrel, töretlen makacssággal hiszel azonban abban, hogy a Semmiből majd Valamit kovácsolhatsz. Amennyiben azonban az eszeveszett, ide-oda futás közben egyetlen pillanatra megállsz és a dolgok mélyére ásod magad, rájöhetsz, hogy vannak teljesen feleslegesen futott körök, ahol olyan hasznos energiákat pazarolsz el, amelyek máshol sokkal jobban lehetnének felhasználhatóak. Ne ragaszkodj tehát semmihez, amellyel kapcsolatban többször lukra futottál, számtalan olyan dolog van a körülötted lévő világban, amelyben több esélyed van a sikerre, összpontosíts inkább azokra!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasféle dologban kell felelősséget vállalnod az előtted álló héten, amelyben abszolút vétlen vagy, mégis valamilyen oknál fogva téged azonosítanak az üggyel. Ne menekülj a helyzetből, amennyiben tiszta a lelkiismereted, abban az esetben határozottan állj bele és bizonyítsd be mindenkinek, hogy semmi közöd az egészhez. Gondolj bele, ha egyszer elkezdesz futni előle, soha nem fogod tudni lemosni magadról, hogy te vagy a vétkes. Ne akarj álmatlan éjszakákat okozni magadnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Heves vitába keveredhetsz az előtted álló hét második felében valakivel, aki nemhogy nem osztja a nézeteidet, de egyenesen összeesküvést szervez a hátad mögött. Kifejezetten ellenedre van, ha összetűzésbe kerülsz másokkal, nem vagy az a konfliktuskereső típus, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, vajon megéri-e egy ilyesfajta vitákba beleállni. Persze, fontos, hogy megvédd az igazadat és kiállj az általad képviselt vélemény mellett, ezúttal azonban mégis talán jobban teszed, ha azokra a dolgokra összpontosítasz, amelyek nem az árral szemben történő evezést jelentik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasféle misztikus rejtélyek birizgálják a fantáziádat, amelyektől mégis jobb, ha távol maradsz, hisz nem lehetsz biztos abban, hogy nem sodor bajba az, ha mélyebbre ásod magad bennük. Épp ezért még azelőtt igyekezz némi önuralmat magadra erőltetni, mielőtt magával ránt az egész és késő lesz visszafordulni. Fogadd el, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyektől jobb, ha távol maradsz és inkább a kézzel fogható jeleket veszed számításba. Hidd el, sokkal jobban jársz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló héten kissé bizarr tapsztalásban lehet részed, valaki ugyanis anélkül hoz döntést a fejed felett, hogy téged erről megkérdezett volna, noha nagyon is szerves része vagy az ügynek. Érthető módon tehát rendkívül felháborítónak tartod azt, hogy bárki bármit mondhat, amellyel nem csak a tekintélyed ássa alá, de a hitelességed is elvész. Épp ezért mindenképp hozd az illető tudtára, hogy legközelebb ne akarjon kihagyni az ilyesfajta döntéshozatalból, ellenkező esetben te is tudsz olyasmit tenni, aminek ő nem örülne. Ne hagyd magad elnyomni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában nagyon nehezen mondasz nemet bárkinek, ennek következtében gyakran túlvállalod magad, ennek köszönhetően pedig se szeri, se száma azoknak az embereknek körülötted, akik csupán kihasználni szeretnének. Mivel egyre fojtogatóbb érzés az, hogy nem jut időd a saját életedre, hisz mindig mások érdekeit szolgálod, épp ezért tanulj meg nemet mondani és arra fókuszálj, hogy a saját utadat taposd, mindenki más pedig majd megbirkózik az Élet által dobott feladványokkal. Ha ezért valaki megharagszik, az úgysem téged, mint embert kedvel, hanem csupán a személyt, aki a hegyet is elhordja, ha a helyzet úgy hozza!

NYILAS (november 23-december 21)

Apró gesztusokkal kedveskedsz egy számodra fontos embernek az előtted álló héten, ami különösen jól eső érzés a másik számára, hisz akaratlanul is akkor érkezel, amikor a legnagyobb szüksége van a lelki támogatásra. Kivételes érzékkel rendelkezel azt illetően, hogy kinek, mikor, mire van szüksége, így mindig jókor érkezel. Büszke lehetsz magadra, hisz mások boldogsága és lelki egyensúlya mindig fontos számodra, ám mindeközben ne feledkezz meg önmagadról sem!

BAK (december 22-január 20)

Az az érzésed, hogy bármennyi energiát fektetsz egy bizonyos dologba, egyszerűen nem sikerül előrébb jutnod es végre lezárnod az egészet. Roppant bosszantónak találod a tényt, hogy amint egyet előre lépsz, rögtön kettőt hátra is, ennek szeretnél tehát az előtted álló héten mindenáron véget vetni. Gondold végig, hol kerülhet folyton porszem a gépezetbe és amennyiben sikerrel megtalálod, igyekezz a továbbiakban kiküszöbölni annak a lehetőségét, hogy bármilyen módon hátráltasson. Meglátod, sokkal könnyebben tudsz majd haladni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten érdekes tapasztalásokban lehet részed, olyan beszélgetésbe cseppensz ugyanis, amely több szempontból is felnyitja a szemed és bizonyos, eddig homályos részletekre sikerül rávilágítania. Hálás vagy azért, hogy olyan emberekbe sikerül belebotlanod, akik tanítanak és az épülésedet szolgálják, illetve segítenek abban, hogy megérts olyan téziseket, amelyek kissé bonyolultak számodra. Nem is alakulhatna hasznosabban a hét, nem igaz?

HALAK (február 20-március 20)

Úgy tűnik, az előtted álló héten elakadsz és segítségre szorulsz egy bizonyos helyzetben, egyelőre azonban nem találsz senkit, aki megragadná a kezed és kivezetne a bozótosból. Mivel az a felállás, hogy egyedül oldd meg a dolgot, épp ezért igyekezz kihozni a tőled telhető legtöbbet annak érdekében, hogy senki ne vonhasson később felelősségre. Nem kell feladnod sem az értékrendedet, sem menekülési útvonalat keresned, csupán használd fel a benned lévő tudást. Ha ez sem elég, legalább a lelkiismereted tiszta marad, hogy elmentél a legmesszebb a siker érdekében!