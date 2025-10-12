Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak

HETI HOROSZKÓP OKTÓBER 13-19.

KOS (március 21-április 20)

Hatalmas célkitűzésekkel indulsz neki az előtted álló hétnek, nagyon pontosan beosztott tervekkel, mindehhez pedig abszolút mértékben tisztában vagy a képességeiddel. Rendkívül jól hangzik az az elszántság, amellyel rendelkezel, ám azért azzal sem árt tisztában lenned, hogy egy-egy feladat teljesítése helyenként igen nagy áldozatokkal jár majd. Amennyiben azonban eldöntöd, hogy végigmész az úton, abban az esetben nincs is min hezitálnod, indulj neki bátran és ne foglalkozz azzal, hogy mások mit mondanak rólad!

BIKA (április 21-május 20)

Bizonytalanságod az előtted álló héten a sikeredbe is kerülhet egy bizonyos helyzetben, hiszen épp akkor remeg meg a lábad, amikor nagyobb lendületet kellene venned. Természetesen azonnal akadnak károgó vészmadarak körülötted, akik szerint ha rájuk hallgattál volna, akkor nem úszott volna el az eredmény sem. Ne hagyd magad azonban befolyásolni, ne engedd, hogy bűntudatot ébresszenek benned, sokkal inkább arra komcentrálj, hogy tanulj az esetből annak érdekében, hogy legközelebb ne kövesd el ugyanazt a hibát. Légy magabiztosabb és meglátod, játszi könnyedséggel jutsz majd el hihetetlen magasságokig!

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi időben nem voltál abban a kiegyensúlyozott állapotban, amelyben általában jól érzed magad, van ugyanis egy bizonyos ügy, amely nem hagy nyugodni. Folyton ekörül járnak a gondolataid, hogy miképp tudod megoldani azzal a csekély eszköztárral, amellyel jelen pillanatban rendelkezel. Mielőtt azonban teljesen elvonná mindenről a figyelmedet egyetlen dolog, az előtted álló héten érdemes kinyitnod a szemed és olyasvalakit keresni a környezetedben, aki használható tanáccsal tud szolgálni, az általad kimondatlanul is elvárt dikszkréciót a legmesszebmenőkig betartva. Részletesen számolj be az illetőnek a helyzetről, igyekezz teljes körű őszinteséggel kiteríteni a lapjaidat és légy nyitott az általa javasolt alternatívákra. Meglátod, a feneketlen kútból is van kiút!

RÁK (június 22-július 22)

Általában véve túlságosan rágörcsölsz arra, hogy megfelelj a környezetednek, a főnöködnek, a családnak, a partnerednek, barátaidnak, gyakorlatilag másról sem szól az életed, mint arról, hogy elismerő pillantásokért és egy-egy vállverrgetésért vesd bele magad akár a szakadékba is. Ebbe azonban mostanra kezdesz belefáradni, hisz az összes energiádat arra áldozod, hogy mindenki meg legyen elégedve veled. Amennyiben nem szeretnél elfogyni a nagy erőfeszítésben, abban az esetben egyszerűen csak rázd le a láncaidat, hiszen neked sincs kilenc életed, épp ezért lazíts és olyan dolgokkal foglalkozz, amelyek élvezetesek számodra! Csináld azt, amihez kedved van!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az előtted álló héten észrevétlenül sodródsz bele egy olyan helyzetbe, amelyből bárkinek igen nehéz kikeveredni. Mielőtt azonban az örvény magával ragadna és te belefulladnál a dologba, előtte érdemes elhessegetned minden kétségbeesést és negatív gondolatot, hisz az bizonyosan nem visz előre. Nyugi, edzett vagy, van benned elég tudás és tapasztalat, így nem fog gondot okozni egy kis kartempó sem. Ha sikerült partot érned, akkor ne felejts fújni egyet, legközelebb pedig igyekezz jobban figyelni a körülményekre és nem csak úgy ladikban sodródni a nyílt vizen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A környezeted abszolút nem támogatja az elképzeléseidet egy bizonyos ügyben, emiatt nem is igen hajlandóak veled együttműködve, a segítségedre lenni. Amennyiben azonban te meg vagy győződve arról, hogy a jó ügyet szolgálod és biztos vagy a dolgodban, abban az esetben hagyd hátra a hitetleneket és járd a saját utadat, nem kell ugyanis folyton másokba kapaszkodva menetelned. Ha hiszel magadban és a képességeidben, akkor meg fogsz tudni birkózni a nehezével, a többiek pedig hadd bámuljanak csak tátott szájjal!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az előtted álló hét egy bizonyos pontján olyan szituáció adódik, amely meghatározhatja a további napokat is, amennyiben nem cselekszel határozottan. Ne ess azonban kétségbe, inkább szedd össze magad, s próbáld valamiképp megoldani a váratlan szituációt, hisz amennyiben nem fordítasz elegendő figyelmet rá, abban az esetben könnyen kudarcot vallhatsz. Higgy magadban és abban, hogy nincs olyan akadály, amit ne tudnál megugrani! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az előtted álló héten fontos döntés vár rád, amely elől eddig gyakorlatilag futólépésben menekültél. Most azonban eljön a pillanat, amikor bizony dűlőre kell jutnod, hisz pontosan tudod, hogy örökké nem görgetheted magad előtt. Légy bevállalós, merj az életedben időnként olyan döntéseket is meghozni, amelyek önmagad érdekeit szolgálják. Amennyiben mindent ideálisnak látsz ahhoz, hogy nagyobb lendületet vegyél és elrugaszkodj, abban az esetben ne habozz, hisz minél inkább elodázod a dolgot, annál nehezebb helyzetbe kerülsz. Ne feledd: nagy dolgokat csakis úgy tudsz véghezvinni, ha a tócsákban történő pancsolás helyett be mersz ugrani a mélyvízbe is!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagy feladat előtt állsz, melyhez a legapróbb részletekig kidolgoztál minden tervet annak érdekében, hogy a lehető legkisebb esélyt hagyd a hibázásra. Noha a környezeted nem érti, miért kell ilyen hosszasan elnyújtanod valamit, te mégis pontosan tudod, hogy a sikerhez bizony jócskán el kell merülni a részletekben. Amennyiben ugyanis csak úgy, bemelegítés nélkül odakocogsz a START vonalhoz, majd elkezdesz eszeveszetten rohanni, abból nemhogy győzelem nem lesz, de még meg is sérülhetsz. Ne foglalkozz tehát azokkal, akik bírálnak, koncentrálj arra, hogy a saját érdekeidet mi szolgálja pontosan, hisz ha másokkal vagy elfoglalva, hogyan is koncentrálhatnál saját magadra?

BAK (december 22-január 20)

Egyre inkább azt kell észrevenned, hogy olyan dolgokhoz ragaszkodsz, amelyek nemhogy pozitív hatással nincsenek rád, sokkal negatívabb utak felé terelnek annál, mint amelyen eddig jártál. Ne kapaszkodj tehát két kézzel olyan dologba, amelyből nem tudsz tovább táplálkozni, illetve nem visznek a helyes irányba. Ebben az esetben ne félj elengedni és tovább lépni, mert miközben egy darab száraz kórót öntözöl abban bízva, hogy lehet még belőle gyönyörű virágzás, addig bizony a körülötted lévő bimbók fognak elvirágozni, majd hervadni- gondozás híján. Nyisd ki a szemed, végy egy nagyobb lendületet és indulj el, hisz az időd véges!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló hét kiváltképp alkalmas arra, hogy egyfajta rendszerben gondolkodva úgy teljesíts régebben elkezdett feladatokat, hogy közben ne gabalyodjanak össze a szálak és ne vessz el a feladatok között. Rendkívül megnyugtató számodra az, hogy épp nem kell eszeveszetten rohannod és nem lebegnek a fejed körül a téged szorongató határidők sem. Amennyiben logikusan tudod felépíteni a rendszert, abban az esetben olyan programokra is jut majd időd, amelyek pihentetőek és a lelki épülésedet szolgálják. Milyen szép az élet, nem igaz?

HALAK (február 20-március 20)

Olyan álmod válhat valóra az előtted álló héten, amely a hihetetlen kategóriába tartozik számodra. Amennyiben tehát érkezik a lehetőség, abban az esetben ne késlekedj, hiszen azonnal kell cselekedned annak érdekében, amennyiben a végén zamatos gyümölcsöt szeretnél fogyasztani. Épp ezért amennyiben szükséges, tegyél parkolópályára más projekteket ahhoz, hogy minden idegszáladdal erre az egyetlen dologra koncentrálhass. Nem minden nap jön ugyanis szembe ilyesfajta lehetőség, erre szokták mondani, hogy az élethez szerencse is kell, te pedig most beleestél ebbe a szórásba!