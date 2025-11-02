Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 3-9.

KOS (március 21-április 20)

Szereted, ha minden az elképzeléseid szerint alakul, nem is igen tudod diplomatikusan lereagálni, ha bárki irányt akar mutatni és beleszólni az életedbe, ennek megfelelően igyekszel távol tartani magadtól az embereket. Annak érdekében azonban, hogy a népszerűségi indexed ne zuhanjon meredeken, mégis meg kell tanulnod csapatban működni, így amennyiben az Élet úgy hozza, mégsem fog gondot okozni az, hogy beépülj a rendszerbe. Engedj másokat is érvényesülni, ne akard egyedül megváltani a Világot, hidd el, csapatban időnként sokkal könnyebb!

BIKA (április 21-május 20)

Számodra rendkívül bosszantó módon valaki azzal igyekszik felhívni magára a figyelmet, hogy hakniszerűen egyfajta áldozatként állítja be magát, hogy mindig ő az, akivel az Élet kiszúr és olyan helyzetek elé állítja, amelyben abszolút vétlen, mégis ő jár a legrosszabbul. Olyannyira bosszant az illető, hogy legszívesebben az arcába vágnád, hogy amennyiben leveszi a mártír jelmezt és megpróbál fizikailag tenni a sikerért és azért, hogy egyről a kettőre jusson, abban az esetben talán a népszerűsége is meredeken emelkedni fog. Ehelyett azonban légy türelmesebb és mutass utat neki, hisz nem mindig az a megoldás egy-egy helyzetben, hogy kétségbeesetten és hangosan zokog, amennyiben megtanul megoldáscentrikusan gondolkodni, annál nagyobb esélye lesz a sikerre. De vigyázz, csak annyi energiát tegyél bele, amennyi neked még belefér, egy késhegynyivel se többet!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten valaki olyasfajta, kedves gesztust nyújt feléd, amely igazán szívét melengető számodra. Rendkívül boldoggá tesz az, hogy ilyen sokat jelentesz valakinek és ezt ki is fejezi feléd. Légy hálás azokért az emberekért, akik mindenféle játszmák és álarcok nélkül vesznek körül, akik érdeklődnek, akik számára igazán fontos vagy. Arra ügyelj azért, hogy ne engedd magad csapdába csalni azon személyek által, akiket csupán az önös érdekeik vezérelnek. Légy résen és szelektálj a kedves emberek között is!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló héten végre semmiféle komolyabb kihívás nincs kilátásban, épp ezért ez tűnik a legalkalmasabb időnek arra, hogy egy kicsit kizárd a külvilágot átadd magad a pihenésnek. Időnként ugyanis neked is szükséged van nyugodtabb napokra, amikor nem zavarnak a külső körülmények, csupán csak te vagy és azok a dolgok vesznek körbe, amelyek feltöltenek energiával a következő kihívásokra. Ne most akard megváltani a Világot, hessegesd el a kétségeket és a megoldásra váró feladatokat, hisz neked is jár egy kis szabadidő, amikor csakis azt csinálod, amihez kedved van!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A szokásosnál több feladatot szeretnél az előtted álló héten elvégezni, hisz zsúfolt életeben most jut idő rájuk. Ezzel azonban csak azt éred el, hogy mindenbe kicsit belekezdesz, ezáltal minden hiányos, vagy befejezetlen lesz. Mivel abszolút nem ez a célod, épp ezért igyekezz összeszedetten gondolkodni, készíts egy tervet, amely alapján haladsz előre. Ha tartani tudod magad és szép, sorjában mész lépésről lépésre, hidd el, hogy messzebbre fogsz eljutni, mintha rohannál ész nélkül, vaktában. Nem a lehetetlennel küzdesz, de emlékezz a mondásra: „A jó munkához idő kell”!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló hét első felében rendkívül nagy boldogsággal tölt el az, hogy végre lezárhatsz egy bizonytalanságban bővelkedő helyzetet, amely a végeláthatatlan kategóriába tartozott. Te azonban megelégelve a kiszámíthatatlanságot, vettél egy nagy levegőt és mertél egy óriási lépést megtenni, amit nem sokan vállaltak volna. Joggal tölt tehát el most a büszkeség, hisz nagy bátorságra vall az, amit megtettél, ezáltal végre felszabadulhatsz. A hét hátralévő részében foglalkozz olyasmivel, ami kikapcsol, ugyanakkor energiával tölt fel. Szép munka!l

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Abszolút idővesztegetésként élsz meg egy végeláthatatlan projektet, nem érzed azt, hogy neked erre kellene a továbbiakban energiákat mozgósítanod, nem is igazán érted, hogy miféle keresnivalód lehet a helyzetben. Mivel azonban már késő kiszállni, épp ezért hessegesd el a negatív és visszahúzó gondolatokat, végy magadhoz egy kis akaraterőt és indulj tovább az utadon az eredetileg kitűzött cél felé. Igen, ez most nem álmaid projektje, de hidd el, egyszer ennek is vége lesz, amikor más kapukat döngethetsz, addig azonban semmi más dolgod, csakis az, hogy koncentrálj. Emlékezz: feladni csak a levelet szokták!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mindenképp szeretnél lezárni egy bizonyos ügyet az előtted álló héten, ennek érdekében olyasféle megoldáson töröd a fejed, amely egyszer, s mindenkorra oldhatja meg a helyzetet. Biztosan ott van valahol a megoldás, csupán lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg tévutakra kerülsz, amely rossz irányba visz majd, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon dolgozol, hogyan keveredj ki a bozótosból, ahelyett, hogy az ügyön dolgoznál!

NYILAS (november 23-december 21)

Egyfajta elégedett érzés kerít hatalmába az előtted álló héten, mely szerint megérkeztél oda, ahol jelenlegi életedben lenned kell. Jól érzed magad a bőrödben és nem nagyon tud kizökkenteni semmi sem ebből az állapotból. Kellenek ilyen pillanatok is, ugyanakkor ügyelj arra, hogy ne szállj túl magasra, hisz minél magasabban vagy, annál nagyobbat eshetsz. Igyekezz tehát két lábbal a talajon maradni annak érdekében, hogy amennyiben váratlan helyzet adódik, abban az esetben hirtelen is képes legyél döntést hozni, másképp az elégedettséged gyakorlatilag azonnal elszáll a széllel!

BAK (december 22-január 20)

Nagyobb volumenű projekt előkészületei várnak november első hetében, ennek okán nem-igen tudsz másra koncentrálni. Nincs ezzel semmi baj, hisz a sikerhez megfelelő felkészültség szükséges, te pedig minden váratlan helyzettel úgy szeretnél szembenézni, hogy már a fejedben a megoldás is. Ne is szervezz semmiféle olyan programot, amely meghiúsíthatja a terveidet, ha teheted és van szabadidőd, akkor főzz egy finom teát, pihenj rá a megpróbáltatásokra és fejben tegyél össze minden apró taktikai lépést, amely szükséges lehet ahhoz, hogy végül, valóban sikeres lehess. Ügyelj ugyanakkor arra, hogy ne csak és kizárólag ezzel az egyetlen dologgal legyél elfoglalva, hisz annyi minden más is van a világban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten végre olyan álmodat sikerül teljesítened, amelyen hosszú ideje dolgoztál már és a siker a nem várt pillanatban köszöntött rád. Most végre kézzel fogható bizonyítékot kaphatsz arról, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmény ellenére kitartani, teljes joggal tölt tehát el a határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeséged, mely nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Ma már semmi nem szegheti a kedvedet!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta kihíváson töröd a fejed, amely rejt annyi izgalmat, amelyre szükséged van ahhoz, hogy felrázd magad az egyhangúságból. Olyasmiben gondolkodsz, amely ugyan ismeretlen számodra, mégis rengeteg élményt tartogathat. Az egyetlen szempont azonban, amely elbizonytalaníthat, az a dolog veszélyességi foka, az ugyanis abszolút nem cél, hogy a biztonsági zónát el kelljen hagynod, onnan kikerülve ugyanis nem tudsz olyasfajta magabiztossággal teljesíteni, mintha a megszokott kis komfortfokozaton lennél. Ne feledd azonban, kockázatok nélkül nincs sikerélmény, hisz otthon, a füles fotelben üldögélve, maradandó élményekről álmodozva nem fogsz tudni semmiféle kihívást teljesíteni!